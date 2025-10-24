24 dni a baterii i super jasny ekran AMOLED. Redmi Watch 6 wkroczył, by zawojować segment budżetowych zegarków

Podsumowanie artykułu . . .

Wszystko kręci się wokół ekranu

Tym, co natychmiast przyciąga wzrok w Redmi Watch 6, jest jego ekran. Zamiast małego wyświetlacza, mamy tu do czynienia z panelem AMOLED o przekątnej 2,07 cala i rozdzielczości 432×514 pikseli. Imponujący nie jest tylko rozmiar, ale i jakość, bo osiąga on szczytową jasność 2000 nitów, co oznacza, że jest doskonale widoczny nawet w pełnym słońcu. Dzięki ramkom o grubości zaledwie 2 mm z każdej strony, udało się uzyskać aż 82% stosunku ekranu do obudowy. Wyświetlacz wydaje się zajmować całą dostępną przestrzeń. Ważnym dodatkiem jest też obsługa pełnokolorowego trybu Always-On Display (AOD) z odświeżaniem 5 Hz pozwala na ciągłe wyświetlanie godziny i powiadomień bez znaczącego obciążania baterii.

Czytaj też: Seria Garmin D2 wchodzi na nowy poziom. Dwa nowe zegarki dla pilotów, które mogą więcej niż myślisz

Design jest równie przemyślany. Smukła obudowa o grubości zaledwie 9,9 mm wykonana jest ze stopu aluminium lotniczego, co zapewnia o 20% wyższą wytrzymałość konstrukcyjną. Dodatkowo, mamy nowy układ dwóch przycisków, w tym koronkę ze stali nierdzewnej i dedykowany przycisk boczny, ułatwiający nawigację.

Dzięki HyperOS 3, Redmi Watch 6 oferuje prawdziwego asystenta na nadgarstku

Dzięki systemowi operacyjnemu HyperOS 3, Redmi Watch 6 jest czymś więcej niż tylko zegarkiem sportowym – staje się integralnym elementem ekosystemu Xiaomi. Inteligentne funkcje w ramach ekosystemu obejmują:

Kontrola urządzeń — zegarek umożliwia sterowanie urządzeniami inteligentnego domu, a także (w kompatybilnych modelach) samochodem – od nawigacji, przez klimatyzację, po regulację foteli.

— zegarek umożliwia sterowanie urządzeniami inteligentnego domu, a także (w kompatybilnych modelach) samochodem – od nawigacji, przez klimatyzację, po regulację foteli. Xiaomi Super Island — ta dynamiczna funkcja wyświetla w czasie rzeczywistym powiadomienia o wydarzeniach z kalendarza, dostawach czy alarmach, w formie, która ma poprawiać interakcję.

— ta dynamiczna funkcja wyświetla w czasie rzeczywistym powiadomienia o wydarzeniach z kalendarza, dostawach czy alarmach, w formie, która ma poprawiać interakcję. Komunikacja — użytkownicy Androida mogą odpowiadać na wiadomości z popularnych komunikatorów (takich jak WeChat, QQ, SMS) bezpośrednio z zegarka, korzystając z głosu, gotowych fraz lub emotikon.

— użytkownicy Androida mogą odpowiadać na wiadomości z popularnych komunikatorów (takich jak WeChat, QQ, SMS) bezpośrednio z zegarka, korzystając z głosu, gotowych fraz lub emotikon. Płatności i aplikacje — zegarek obsługuje moduł NFC (dla transportu publicznego i kart dostępu), asystenta głosowego Xiao Ai oraz szereg aplikacji zewnętrznych i mini-gier.

Czytaj też: Rollme Vibe rzuca wyzwanie konkurencji, dodając kluczową funkcję znaną ze smartwatchy

Jak wspomniałam wcześniej, zegarek ma też naprawdę wytrzymałą baterię – 550 mAh, która ma zapewnić do 24 dni pracy w trybie podstawowym, 12 dni przy typowym, mieszanym użytkowaniu lub 7 dni z ciągle włączoną funkcją AOD. Tak długi czas pracy to gwarancja, że zegarek nie zawiedzie Cię w środku tygodnia, nawet przy intensywnym korzystaniu z funkcji fitness.

Redmi Watch 6 to również funkcje zdrowotne

W kategorii monitorowania zdrowia i sportu Redmi Watch 6 oferuje wszystko, czego można oczekiwać od nowoczesnego smartwatcha. Mamy do dyspozycji całodobowe śledzenie tętna i SpO₂ (natlenienie krwi), kompleksowa analiza snu, wykrywanie stresu oraz zarządzanie zdrowiem kobiet. Smartwatch obsługuje też ponad 150 trybów sportowych, z automatycznym rozpoznawaniem spaceru, biegu i jazdy na rowerze. Zegarek jest wodoodporny (5 ATM), co pozwala na pływanie. Natomiast dzięki obsłudze niezależnego podwójnego GNSS L1 i kompatybilności z pięcioma głównymi systemami satelitarnymi (GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou), mamy gwarancję wysokiej dokładności podczas rejestrowania tras na zewnątrz.

Czytaj też: Czy OnePlus 15 będzie tańszy od poprzednika? Pierwszy przeciek cenowy napawa optymizmem

Pozostaje nam tylko czekać na światową premierę, bo Redmi Watch 6 jest jednym z najciekawszych premier w segmencie budżetowych smartwatchy.