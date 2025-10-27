Xiaomi wprowadza HyperOS 3 globalnie. Właściciele tych modeli dostaną masę nowości

Podsumowanie artykułu . . .

HyperOS 3 dla serii Xiaomi 15T

Wdrożenie HyperOS 3 rozpoczyna się od Europy, a kolejne regiony mają dołączyć wkrótce. Modele Xiaomi 15T (z kompilacją OS3.0.3.0.WOEEUXM) i 15T Pro (OS3.0.4.0.WOSEUXM) otrzymują aktualizację w trybie OTA (Over-The-Air) wraz z poprawkami zabezpieczeń na październik. Użytkownicy mogą ręcznie sprawdzić jej dostępność w ustawieniach telefonu.

Dlaczego jednak Xiaomi zaczyna od serii 15T? To najbardziej intrygujący aspekt tego wdrożenia. Zazwyczaj, najnowsze systemy operacyjne debiutują na najbardziej prestiżowych, flagowych modelach (Xiaomi 15 i 15 Ultra ze Snapdragonem 8 Elite, bo „siedemnastki” jeszcze do nas nie dotarły). Jednak tym razem Xiaomi zdecydowało się postawić na średnią/wyższą półkę. 15T Pro, napędzany potężnym układem Dimensity 9400+, stanie się w efekcie globalną pierwszą grupą testową dla udoskonalonej platformy. Może to wynikać z chęci dokładnego przetestowania systemu na kluczowych, popularnych modelach, zanim trafi on do najbardziej wymagających flagowców.

Kluczowe nowości w HyperOS 3

Ta aktualizacja to nie tylko nowa cyferka w nazwie, bo Xiaomi skupiło się na optymalizacji wydajności na poziomie rdzenia, co ma przełożyć się na odczuwalną poprawę w codziennym użytkowaniu:

Wydajność systemowa — obciążenie procesora zostało zredukowane o 4%, efektywność energetyczna wzrosła o 10%, a współczynnik utraty klatek (kluczowy w płynności) spadł o imponujące 18,9%.

Szybkość działania — aplikacje mają uruchamiać się o 21% szybciej, odtwarzanie wideo ma być o 10% płynniejsze, a opóźnienie reakcji na dotyk zostało skrócone o 9%. Do tego dochodzi ponad 100 zoptymalizowanych animacji systemowych, które mają sprawić, że interakcja z telefonem będzie po prostu przyjemniejsza.

Gaming — gracze również odczują poprawę dzięki nowemu mechanizmowi planowania zadań, który minimalizuje spadki wydajności.

Ale co z nowościami, które widać? HyperOS 3 wprowadza kilka ekscytujących zmian wizualnych i funkcjonalnych:

Xiaomi Super Island — to nowe centrum powiadomień i aktywności na żywo, działające na podobnej zasadzie, co Dynamic Island w iPhone’ach. Będzie obsługiwać ponad 70 zintegrowanych usług, co ma ułatwić szybkie zarządzanie kluczowymi funkcjami bez opuszczania głównego ekranu.

Nowe personalizacje — zobaczymy nowe, dynamiczne tapety oparte na AI z efektem głębi, przeprojektowane ikony oraz regulowane siatki pulpitu. Pojawią się także kinowe ekrany blokady z prostym interfejsem do edycji.

Inteligentna galeria — aplikacja Zdjęcia zyska funkcję inteligentnego wyszukiwania oraz automatyczne tworzenie Albumów Zwierząt, rozpoznając Twoje futrzaste (i nie tylko) pociechy.

AI na pokładzie — rozszerzony asystent Super XiaoAi potrafi teraz zrozumieć treść wyświetlaną na ekranie i na jej podstawie udzielać kontekstowych odpowiedzi. Pojawi się też funkcja podobna do Circle to Search – możliwość zakreślenia treści, by natychmiast wywołać akcję (szukanie, tłumaczenie, udostępnianie).

W skrócie – HyperOS 3 to nie tylko wydajność, to także wyraźny krok w kierunku maksymalnego wykorzystania sztucznej inteligencji w codziennych zadaniach, z których mogą już korzystać właściciele serii Xiaomi 15T.

Kiedy nowa generacja oprogramowania trafi na pozostałe modele?

Choć seria 15T jest pierwsza, Xiaomi ma już gotowy plan dla pozostałych urządzeń. Wdrożenie na inne modele odbędzie się w następujących fazach:

LisListopad — nastąpi aktualizacja najbardziej zaawansowanych modeli, czyli Xiaomi 15 i 15 Ultra, a także popularnej serii Redmi Note 14 oraz modeli Poco F7/X7.

Koniec listopada/początek grudnia — HyperOStrafi na modele z 2024 roku, w tym flagową serię Xiaomi 14, a także na modele Poco F6 i inne urządzenia.

Ten agresywny harmonogram pokazuje, jak bardzo Xiaomi zależy na szybkim ujednoliceniu swojej platformy programowej, co jest kluczowe dla budowania lojalności klientów i poprawy całego doświadczenia z marką.