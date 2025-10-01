Sony FE 100 mm f/2.8 Macro GM OSS – bardzo potrzebne odświeżenie

Podsumowanie artykułu . . .

Sony zaprezentował właśnie nowy obiektyw FE 100 mm f/2.8 Macro GM OSS – pierwszy z serii G Master, który nadaje się do makrofotografii. Jednak najnowsze szkło to nie tylko makro – w porównaniu z poprzednią odsłoną klasycznej „setki” poprawie uległ autofocus i ogólna jakość optyczna.

Sony FE 100 mm f/2.8 Macro GM OSS – parametry

Konstrukcja obiektywu: 17 elementów w 13 grupach (2 soczewki XA, 2 soczewki ze szkła o bardzo niskiej dyspersji ED)

Kąt widzenia (FF): 24°

Liczba listków przysłony: 11 (przysłona kołowa)

Maksymalna wartość przysłony: f/22

Stabilizacja: tak

Autofocus: 4 silniki XD, obsługa do 120 fps z A9 III

Minimalna odległość ostrzenia: 26 cm od matrycy aparatu

Maksymalne powiększenie: ×1,4

Średnica filtra: 67 mm

Wymiary (średnica × długość): 81,4 × 147,9 mm (wersja z bagnetem Sony E)

Waga: 646 g

Cena: 6999 zł (nieoficjalnie)

W konstrukcji obiektywu zastosowano 17 elementów rozmieszczonych 13 grupach, w tym dwie soczewki extreme aspherical XA i dwie ze szkła o bardzo niskiej dyspersji – w układzie optycznym znalazła się jeszcze 11-listkowa przysłona o zaokrąglonych listkach, zapewniająca bardzo ładny wygląd efektu bokeh, a całość przystosowana została do współpracy z telekonwerterami ×1.4 i ×2. Elementy specjalne odpowiadają za korekcję aberracji oraz krążki bokeh bez widocznej struktury, charakterystycznej dla klasycznych soczewek asferycznych.

Wszystkie soczewki wykorzystują powłoki Nano AR II dla redukcji odbić i zapewnienia dobrej pracy pod światło bez widocznych duszków. Jak przystało na obiektyw makro, minimalna odległość ogniskowania wynosi zaledwie 26 cm, a powiększenie sięga aż ×1,4 – jeśli zastosujemy telekonwerter ×2, powiększenie wyniesie zatem aż ×2,8. Tubus wyposażony został oczywiście w uszczelnienia.

Dokładne i intuicyjne ustawianie ostrości zdjęć makro ułatwiają trzy funkcje: przełącznik trybu Full-time DMF, który po obróceniu pierścienia regulacji ostrości powoduje przejście z trybu automatyki ostrości w tryb manualny, przełącznik trybu ostrości do szybkiego przełączania trybów AF i MF oraz przesuwny pierścień regulacji ostrości, pozwalający włączyć tryb FULL MF powiązany ze skalami odległości i powiększenia. Obiektyw wyposażony został także w pierścień przysłony. Pierścień ostrości pracuje w trybie liniowym, zapewniając precyzyjną reakcję przy ręcznej regulacji ostrości.

System AF składa się z dwóch pływających elementów, napędzanych za pomocą 4 silników Xtreme Dynamic – po dwa na każdy. Układ zapewnia niezwykle wysoką szybkość działania, pozwalającą na pełną współpracę nawet z korpusami takimi jak Sony A9 III w trybie 120 fps – sprawność jest tak wysoka, że AF może pracować w trybie śledzenia nawet podczas fotografowania małych obiektów w trybie makro, jest przy tym niemal niesłyszalny. Różnica będzie tym bardziej widoczna, że powolna praca AF była jedną z poważniejszych wad poprzedniej odsłony „setki”, czyli obiektywu Sony FE 100 mm f/2.8 STF GM OSS i może być ona jedną z podstawowych zachęt do zakupu nowej wersji.

Cena i dostępność nie zostały przez Sony oficjalnie podane – w chwili, gdy to piszę, strona przedsprzedaży jeszcze nie jest aktywna. Nieoficjalnie cena może wynosić 6999 zł.