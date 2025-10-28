powrót

Spotify odświeża aplikację dla Apple TV, nowy interfejs i funkcje już w listopadzie

Andrzej Libiszewski
28.10.2025|Przeczytasz w 2 minuty
Apple TV to jedna z najlepszych przystawek Smart TV, jakie można nabyć. Trudno jest wskazać serwis, dla którego nie byłoby odpowiedniej aplikacji przeznaczonej dla obsługującego urządzenie tvOS. Spotify przygotowało właśnie poważną aktualizację, która nie tylko odświeży wygląd aplikacji, ale także doda kilka naprawdę ciekawych funkcji do swojego programu.
Spotify dla Apple TV będzie bardziej intuicyjny

Najnowsza odsłona aplikacji dla tvOS otrzymała przede wszystkim nowy interfejs, dostosowany do sposobu obsługi przystawki, a jedną z istotnych nowości będzie bardziej intuicyjne zarządzanie kolejką utworów. Dzięki uproszczonej nawigacji dodawanie, usuwanie czy zmiana kolejności piosenek stanie się znacznie łatwiejsze bez konieczności sięgania po smartfon. Jedną z praktycznych nowości będzie też możliwość wyświetlania tekstów piosenek bezpośrednio na ekranie telewizora – funkcja karaoke w Spotify może urozmaicić domowe spotkania towarzyskie. Aplikacja zachowa oczywiście możliwość zdalnego sterowania ze smartfonu – mimo dostosowania programu do sterowania z pilota, część funkcji najwygodniej będzie wykonywać właśnie w ten sposób.

W nowej wersji aplikacji Spotify nie mogło też zabraknąć AI, które pojawi się w formie asystenta muzycznego opartego na uczeniu maszynowym. System ma analizować preferencje użytkownika i proponować utwory dopasowane do kontekstu, czyli uwzględniając porę dnia, dzień tygodnia czy nawet pogodę za oknem. A że Spotify i bez tego doskonale radzi sobie z dobieraniem utworów pod gust użytkownika, nowość może okazać się bardzo przydatna. W aplikacji nie zabraknie też podcastów z możliwością regulacji prędkości odtwarzania.

Dla subskrybentów Premium przygotowano dostęp do teledysków, jednak z pewnymi ograniczeniami. Funkcja wideo w Spotify obejmuje na razie tylko dość niewielką bibliotekę, jednak można się spodziewać, że serwis ją będzie chciał poważnie rozbudować. Samo przełączanie się między audio a wideo odbywać się będzie za pomocą jednego przycisku.

Aktualizacja ma trafić do użytkowników w listopadzie 2025 roku, czyli jest tuż za rogiem i wkrótce na własne oczy będzie można ocenić, w jakim stopniu Spotify spełni oczekiwania użytkowników i czy pokona Apple Music.

