Spotify odświeża aplikację dla Apple TV, nowy interfejs i funkcje już w listopadzie

Spotify dla Apple TV będzie bardziej intuicyjny

Najnowsza odsłona aplikacji dla tvOS otrzymała przede wszystkim nowy interfejs, dostosowany do sposobu obsługi przystawki, a jedną z istotnych nowości będzie bardziej intuicyjne zarządzanie kolejką utworów. Dzięki uproszczonej nawigacji dodawanie, usuwanie czy zmiana kolejności piosenek stanie się znacznie łatwiejsze bez konieczności sięgania po smartfon. Jedną z praktycznych nowości będzie też możliwość wyświetlania tekstów piosenek bezpośrednio na ekranie telewizora – funkcja karaoke w Spotify może urozmaicić domowe spotkania towarzyskie. Aplikacja zachowa oczywiście możliwość zdalnego sterowania ze smartfonu – mimo dostosowania programu do sterowania z pilota, część funkcji najwygodniej będzie wykonywać właśnie w ten sposób.

W nowej wersji aplikacji Spotify nie mogło też zabraknąć AI, które pojawi się w formie asystenta muzycznego opartego na uczeniu maszynowym. System ma analizować preferencje użytkownika i proponować utwory dopasowane do kontekstu, czyli uwzględniając porę dnia, dzień tygodnia czy nawet pogodę za oknem. A że Spotify i bez tego doskonale radzi sobie z dobieraniem utworów pod gust użytkownika, nowość może okazać się bardzo przydatna. W aplikacji nie zabraknie też podcastów z możliwością regulacji prędkości odtwarzania.

Dla subskrybentów Premium przygotowano dostęp do teledysków, jednak z pewnymi ograniczeniami. Funkcja wideo w Spotify obejmuje na razie tylko dość niewielką bibliotekę, jednak można się spodziewać, że serwis ją będzie chciał poważnie rozbudować. Samo przełączanie się między audio a wideo odbywać się będzie za pomocą jednego przycisku.

Aktualizacja ma trafić do użytkowników w listopadzie 2025 roku, czyli jest tuż za rogiem i wkrótce na własne oczy będzie można ocenić, w jakim stopniu Spotify spełni oczekiwania użytkowników i czy pokona Apple Music.