Bezpłatny podpis kwalifikowany w mObywatelu. Wyprzedziliśmy całą Unię Europejską

Podsumowanie artykułu . . .

Podpisy kwalifikowane od Asseco Data Systems dostępne w mObywatelu

Rozporządzenie eIDAS 2.0 to unijna wizja przyszłości, w której każdy obywatel UE ma mieć możliwość bezpiecznego przechowywania danych, uwierzytelniania się wobec usługodawców publicznych i prywatnych w całej Wspólnocie oraz składania kwalifikowanych podpisów elektronicznych – a wszystko to za pomocą darmowego i ogólnodostępnego EPTC. Unia chce, by portfel był gotowy do końca 2026 roku.

Tymczasem Polska postanowiła nie czekać. W naszym kraju to właśnie aplikacja mObywatel przejmie rolę centralnego narzędzia do korzystania z usług zaufania i składania podpisów w ramach EPTC. Ministerstwo Cyfryzacji zdecydowało się na sprytne rozwiązanie, integrując w aplikacji usługi pochodzące od komercyjnych dostawców usług zaufania (QTSP), co pozwoliło na szybkie wdrożenie.

Jednym z kluczowych partnerów jest Asseco Data Systems, które dostarcza swój kwalifikowany podpis SimplySign. Prezes Zarządu Asseco Data Systems S.A., Andrzej Dopierała, podkreśla, że to wdrożenie to „krok wyprzedzający wymogi wynikające z unijnego rozporządzenia eIDAS 2.0”. Dodaje również, że jest to „doskonały przykład owocnej współpracy sektora publicznego i prywatnego”, która zaowocowała rozwiązaniem „skalowalnym, bezpiecznym i zgodnym z europejskimi regulacjami”. Celem jest, aby to upowszechnienie kwalifikowanych podpisów „przyczyniło się do jeszcze większej cyfryzacji państwa”.

Kwalifikowany podpis elektroniczny udostępniony w mObywatelu ma służyć wyłącznie do celów prywatnych

Oznacza to, że możemy go użyć na przykład do podpisania umowy sprzedaży samochodu czy wynajmu mieszkania. Usługa jest również przeznaczona tylko dla osób fizycznych i będzie dostępna z poziomu aplikacji mObywatel lub rządowej strony internetowej. Podpis można wykorzystać wyłącznie do celów niezwiązanych z pracą zawodową. Warto też wiedzieć, że obowiązuje miesięczny limit 5 podpisów na jedną osobę. Po jego wyczerpaniu użytkownik może skorzystać z komercyjnych usług dostawców. Każdy podpis może być złożony na jednym dokumencie w formacie PDF o maksymalnej wielkości 5 MB.

Użytkownik będzie miał możliwość wyboru jednego z 5 polskich dostawców usług kwalifikowanych, w tym wspomnianego SimplySign od Asseco Data Systems. To proste i wygodne rozwiązanie, które ma zachęcić obywateli do korzystania z bezpiecznych i wygodnych kwalifikowanych usług zaufania.

Polska, wprowadzając kwalifikowany podpis elektroniczny do aplikacji mObywatel na długo przed unijnym terminem, udowadnia, że jest liderem w cyfryzacji. Dzięki strategicznej współpracy Ministerstwa Cyfryzacji i komercyjnych partnerów, takich jak Asseco Data Systems, obywatele otrzymują bezpłatne narzędzie do załatwiania spraw prywatnych – od umów sprzedaży po wynajem. Choć usługa jest ograniczona do 5 podpisów miesięcznie i celów niezwiązanych z pracą, to i tak jest to milowy krok. Nie tylko spełnia, ale wręcz wyprzedza wymogi eIDAS 2.0, ułatwiając życie Polakom i pokazując Europie, jak sprawnie można cyfryzować państwo.