ChatGPT Atlas już tu jest, a OpenAI zapowiada lawinę ulepszeń

Podsumowanie artykułu . . .

Jakie nowości zmierzają do ChatGPT Atlas?

W walce o serca użytkowników przeglądarek internetowych liczy się nie tylko moc AI, ale i podstawowa wygoda. OpenAI nadrabia zaległości w zakresie funkcji, które znamy i kochamy z Chrome czy Firefoksa. Fry ogłosił, że wiele z tych kluczowych ulepszeń trafi do Atlasa w najbliższych tygodniach:

Profile — możliwość tworzenia profili użytkownika to absolutna podstawa dla tych, którzy używają przeglądarki zarówno do pracy, jak i do celów osobistych, pozwalając na separację historii i ustawień. Grupy kart — ta funkcja, która zrewolucjonizowała porządek w przeglądarkach, trafi także do Atlasa. Koniec z chaosem i setkami otwartych okien. Opt-in Ad Blocker — to z pewnością ucieszy wielu użytkowników. Wprowadzenie opcjonalnego bloku reklam jest dużym atutem, stawiającym Atlasa w kontrze do modeli opartych na reklamie (patrz Google). Ulepszenia QoL — listę uzupełniają drobne, ale istotne ulepszenia, takie jak nowe menu zakładek i lista skrótów klawiszowych, które ułatwiają codzienną nawigację.

Większość z tych funkcji ma zostać wdrożona „w nadchodzących tygodniach”, choć Fry zaznaczył, że niektóre mogą wymagać nieco więcej czasu.

We've received incredible feedback since launching our new browser, ChatGPT Atlas, yesterday. We're really focused on building the best product for all of you, and since launch, the team has been heads down making it better.



In the spirit of transparency, these are the very… pic.twitter.com/UzQSqcxwpj — Adam Fry (@adamhfry) October 23, 2025

Oprócz tego agent AI, dostępny dla subskrybentów płatnych planów ChatGPT, ma otrzymać znaczące ulepszenia. Szybsze czasy odpowiedzi, bardziej niezawodna funkcja pauzy oraz lepsza integracja z usługami takimi jak Google Drive czy cloud Excel to zmiany, które mogą realnie przełożyć się na produktywność użytkowników. Przeprojektowany zostanie również pasek boczny „Zapytaj ChatGPT”, umożliwiając korzystanie z niego bez opuszczania aktualnie przeglądanej strony. Dodatkowo użytkownicy zyskają możliwość bezpośredniego wyboru różnych projektów lub modeli AI, co uprości pracę przy złożonych zadaniach. Rozważane jest także wprowadzenie funkcji bezpośredniego kopiowania i wklejania tekstu z paska bocznego – pozornie drobna zmiana, która może znacząco przyspieszyć przepływ pracy.

Czytaj też: Koniec samotnych konwersacji? ChatGPT stanie się aplikacją społecznościową

OpenAI pracuje również nad specyficznymi poprawkami dla menedżera haseł 1Password, choć szczegóły tej współpracy pozostają na razie nieujawnione. To wyraźny sygnał, że firma poważnie podchodzi do integracji z popularnymi narzędziami, z których użytkownicy już korzystają.

Czytaj też: Telewizory Samsunga zyskują „mózg” z aplikacją Perplexity AI

Fry aktywnie zachęca do zgłaszania sugestii, a jego odpowiedzi wskazują, że zespół dysponuje już gotowymi prototypami wielu funkcji. Takie podejście może okazać się kluczowe w budowaniu lojalności użytkowników w tak konkurencyjnym segmencie rynku. Firma wspomina także o innych projektach wymagających współpracy z partnerami, choć nie ujawnia szczegółów – można domniemywać, że OpenAI planuje szerszą integrację z ekosystemem aplikacji i usług.

Czytaj też: Paint wkroczył w erę AI. Koniec zwykłego edytowania, czas na “Restyle”

Nie ma co ukrywać, nowa przeglądarka ma przed sobą niełatwe zadanie. Musi nie tylko dorównać funkcjonalnością ugruntowanym już rozwiązaniom, ale także przekonać użytkowników do zmiany nawyków. Szybkie tempo wprowadzania kolejnych ulepszeń pokazuje, że OpenAI traktuje ten projekt niezwykle poważnie i szykuje się do długotrwałej rywalizacji z Google. Premiera ChatGPT Atlas to dopiero początek prawdziwej wojny o przyszłość internetu i trzeba będzie poczekać, by zobaczyć, jak rozwinie się ona z czasem.