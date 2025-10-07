Nowy, szybszy standard pamięci trafi do smartfonów w 2027 roku

Podsumowanie artykułu . . .

Wydajność UFS 5.0 może dorównać rozwiązaniom opartym o PCIEx w komputerach

Zgodnie ze specyfikacją UFS 5.0 może bowiem osiągnąć teoretyczną prędkość odczytu do 10 800 MB/s a to stawia nowe rozwiązanie w tym samym rzędzie, co PCIe NVMe Gen 5, stosowany w pamięciach SSD. Maksymalna przepustowość na linię sięga 6400 MB/s i jest to znacznie więcej niż w UFS 4.0 i 4.1, w których maksymalna całkowita przepustowość wynosi 5800 MB/s, a granica maksymalnej teoretycznej przepustowości na linię to 2900 MB/s.

Poza znacznym wzrostem wydajności UFS 5.0 przynosi istotne usprawnienia w zarządzaniu energią. Nowa architektura wprowadza oddzielną szynę zasilania, która izoluje szumy warstwy fizycznej od podsystemu pamięci. To rozwiązanie nie tylko poprawia efektywność, ale również upraszcza konstrukcję i ułatwia integrację systemu. Zintegrowana korekcja łącza poprawia integralność sygnału i zmniejsza liczbę błędów podczas transferu danych.

Standard zachowuje kompatybilność wsteczną z UFS 4.0 i 4.1, co oznacza, że producenci będą mogli stopniowo wdrażać nową technologię bez konieczności całkowitego przeprojektowywania systemów. Pamięci UFS 5.0 będą mogły współpracować z kontrolerami zaprojektowanymi dla starszych standardów, oczywiście bez zapewnienia maksymalnej wydajności.

Kto skorzysta na UFS 5

Nowy standard pamięci przede wszystkim ułatwi rozwój sztucznej inteligencji w urządzeniach mobilnych – wymaga on bowiem przetwarzania ogromnych ilości danych dla modeli językowych, rozpoznawania obrazów czy przetwarzania mowy na urządzeniu. Zyskać mogą także podsystemy przetwarzania obrazów z aparatów fotograficznych, współczesne procedury bowiem przetwarzają coraz więcej klatek dla uzyskania końcowego wyniku.

Nowy standard znajdzie zastosowanie nie tylko w telefonach. UFS 5.0 trafi do urządzeń wearable, systemów komputerowych samochodów (szczególnie tych z AI do autonomicznej jazdy), konsol do gier oraz do systemów przetwarzania brzegowego i związanych z bezpieczeństwem dzięki funkcji Inline Hashing, która zwiększa poziom bezpieczeństwa przechowywanych danych.

Pomimo zaawansowanych prac nad specyfikacją, użytkownicy będą musieli jeszcze poczekać na pierwsze urządzenia z nową pamięcią masową. Debiut UFS 5.0 w smartfonach przewidywany jest nie wcześniej niż w 2027 roku, a szersze wdrożenie pewnie nawet później – obecne flagowe smartfony dopiero zaczynają wykorzystywać UFS 4.1, podczas gdy w średniej i niższej półce cenowej wciąż dominują starsze standardy UFS 3.1, a w urządzeniach najtańszych nawet UFS 2.2. Wiele wody upłynie, zanim