Można w T-Mobile świętować urodziny programu Magenta Moments grą z nagrodami? Ależ jak najbardziej

Podsumowanie artykułu . . .

Zagraj w „Wystrzałową 2” i upoluj nagrody w T-Mobile

Jeśli ktoś spodziewałby się tu rozbudowanego potwora w rodzaju Kingdom Come: Deliverance 2, to niech usiądzie i poczeka, aż mu takie pomysły przejdą. Gra jest prosta, opiera się na sterowaniu koszykiem i łapaniu spadających przedmiotów. Gracze zbierają urodzinowe elementy przynoszące punkty, jednocześnie unikając bomb, które te punkty odejmują. Dodatkowym wyzwaniem jest pilnowanie, aby nie upuścić prezentów – każdy taki błąd kosztuje utratę życia.

Wejście do gry wymaga wydania 30 Serc zgromadzonych w programie lojalnościowym T-Mobile Magenta Moments. Gra jest dostępna dla wszystkich użytkowników abonamentowych z aktywną usługą głosową, a w przypadku pre-paid i MIX wymogierm jest aktywny numer przez ostatnie 90 dni i doładowanie w tym czasie na kwotę łączną minimum 50 zł, lub cykliczna usługa GO!XL. Do gry zachęca też system zdobywania dodatkowych serduszek za samą aktywność – 250 Serc za 10-19 uruchomień, 500 Serc za 20-29 uruchomień i 1000 Serc za minimum 30 uruchomień. Nie powinno zatem zabraknąć możliwości rozpoczęcia gry.

Czytaj też: Huawei Watch Ultimate 2 debiutuje w Polsce

Konkurs potrwa do 2 listopada 2025 roku, a cały okres został podzielony na cztery tygodniowe etapy. Takie rozłożenie w czasie ma utrzymać zainteresowanie graczy na dłużej i dać szansę na wygraną większej liczbie osób. W każdym tygodniu 250 najlepszych graczy otrzyma pakiet nagród obejmujący voucher o wartości 25 zł do sieci H&M oraz bilet 2D do kina Cinema City. Łącznie w całym konkursie nagrodzonych zostanie tysiąc uczestników. Warto zatem poświęcić parę wolnych chwil na zabawę i sprawdzić swoją zręczność w manewrowaniu koszykiem i łapaniu nagród.

Pełen regulamin zabawy w grę „Wystrzałowa 2” znajdziecie pod tym linkiem.