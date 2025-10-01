T-Mobile upraszcza aplikację i dostosowuje ją do wymogów Polskiego Aktu o Dostępności

Podsumowanie artykułu . . .

Aplikacja T-Mobile ma być prostsza w użyciu

Interfejs został uproszczony do trzech podstawowych sekcji: Usługi mobilne, Światłowód i Telewizja. Dolna część ekranu zawiera cztery przejrzyste zakładki: Start, Moments, Magenta AI i Pomoc. Taki sposób organizacji ma ułatwić nawigację po ustawieniach i wpłynąć na przejrzystość. W tym samym celu wprowadzono wyraźniejsze ikony oraz skróty do najczęściej używanych funkcji, zastosowano lepszy kontrast i powiększoną czcionkę, a także dodano możliwość przełączania na widok poziomy. Te pozornie drobne udogodnienia znacząco wpływają na komfort korzystania z aplikacji przez osoby z problemami związanymi ze wzrokiem. Także powiadomienia stały się bardziej czytelne, co ogranicza konieczność przeszukiwania całej aplikacji w poszukiwaniu ważnych informacji.

Jedną z najpoważniejszych zmian jest jednak ta, że zmodernizowana platforma stała się kompatybilna z technologiami asystującymi, takimi jak czytniki ekranu czy systemy obsługi głosowej. Jest też znacznie przyjaźniejsza dla osób starszych albo po prostu niepewnie czujących się w świecie cyfrowym.

Modernizacja aplikacji nie wynika wyłącznie z dobrej woli operatora – zmiany są praktyczną implementacją Polskiego Aktu o Dostępności, który stanowi krajową wersję unijnej dyrektywy EAA. Nowe przepisy nakładają na przedsiębiorców obowiązek dostosowania produktów cyfrowych do potrzeb wszystkich użytkowników, a wymagania dotyczą między innymi zapewnienia alternatywnych ścieżek dostępu do informacji oraz kompatybilności z technologiami wspomagającymi. Modernizacji w podobnym duchu można się zatem spodziewać także u innych dostawców usług, którzy nie zrobili tego wcześniej.

Poza podstawowymi funkcjami aplikacja T-Mobile oferuje coś więcej

Podstawą są oczywiście funcje związane z zarządzaniem kontem i to jest jakby oczywiste. Aplikacja pozwala na proste opłacanie rachunków, przedłużanie umów, doładowywanie numerów na kartę oraz konfigurację domowego Wi-Fi. Poza tym znaleźć tam jednak można także program Magenta Moments, który regularnie wprowadza nowe benefity dla użytkowników sieci. Czy warte uwagi? Dzięki nim w wybranych restauracjach użytkownicy korzystający z programu mogą korzystać z posiłków w wersji 1+1 (płacisz za jeden, drugi dostajesz gratis), a ostatnio pojawiła się tam także możliwość skorzystania w ramach ofert z wersji Premium YouTube przez 2 lub 3 miesiące. Warto zatem sprawdzać, co w danym momencie oferuje T-Mobile.