TP-Link ma pomysł jak uzyskać szybki internet bez światłowodu

TP-Link NE200-Outdoor to wyspecjalizowane urządzenie 5G do współpracy z innymi elementami sieci

Popularnym i tanim rozwiązaniem zbudowania sieci domowej na bazę 5G są wewnętrzne routery z wbudowanym modemem i miejscem na kartę SIM – przykładem może być TP-Link Deco X50-5G, który współpracuje z domowymi systemami mesh tego producenta i radzi sobie zupełnie nieźle w typowych warunkach mieszkania lub małego domu. Co jednak w sytuacji, gdy zasięg jest, ale jego siła wewnątrz jest zbyt słaba, by uzyskać dobre połączenie?

TP-Link proponuje postawić na wyspecjalizowane urządzenie, takie jak NE200-Outdoor, zaprojektowane wyłącznie do odbioru internetu komórkowego, który następnie drogą kablową doprowadzany jest do sieci domowej. Nie ma tu w ogóle Wi-Fi, a konstrukcja układu nadawczo-odbiorczego zoptymalizowana jest, by zapewnić maksymalną stabilność połączenia. NE200-Outdoor ma wbudowany router, ale może pracować też w trybie IP Passthrough, w którym tę funkcję pełni urządzenie podłączone do niego.

Jeśli chodzi o parametry techniczne, modem oferuje prędkości charakterystyczne dla najnowszej generacji sieci. W trybie 5G deklarowane pobieranie sięga 4,67 Gb/s, jeśli pozwala na to ifrastruktura 5G. Dla sieci LTE-Advanced maksymalna prędkość wynosi 1,6 Gb/s przy pobieraniu.

Jak przystało na urządzenie przeznaczone do pracy na zewnątrz, obudowa spełnia standardy IP66, a temperatura pracy może sięgać od -30 do 60°C. Nie wymaga też osobnego zasilania – służy do tego port Ethernet 2,5 Gbps z funkcją PoE i obsługą standardów 802.3af i 802.3at. Dodatkowo NE200-Outdoor ma zabezpieczenia przed wyładowaniami atmosferycznymi do 6 kV i elektrostatycznymi do 15 kV. Producent zapewnia różne metody instalacji, w tym montaż na ścianie, słupie lub przyklejenie do szyby.

Konfiguracja urządzenia ma być prosta dzięki funkcji plug&play po włożeniu aktywnej karty SIM. Zarządzanie możliwe jest przez aplikację Tapo, która umożliwia monitoring połączenia i aktualizację oprogramowania. W zestawie znajduje się 10-metrowy kabel sieciowy oraz niezbędne akcesoria montażowe.

Cena ustalona przez producenta to około 1300 złotych, trudno będzie jednak znaleźć NE200-Outdoor w tej cenie w sklepach – najniższa, jaką znalazłem to nieco ponad 1450 zł. Producent oferuje 3-letnią gwarancję.