Windows 11 otrzyma dużą aktualizację, ale nie dla wszystkich maszyn

Podsumowanie artykułu . . .

Aktualizacja przeznaczona wyłącznie dla architektury ARM64

Jak podaje znany z wiarygodnych przecieków Phantomofearth, Windows 11 26H1 ma pojawić się na początku 2026 roku jako platforma wyłącznie dla układów ARM64 w związku z premierą nowych urządzeń z układem Snapdragon X2 Elite. Czyli nie będzie to standardowa aktualizacja dostępna dla każdego, tylko wersja techniczna, mająca zapewnić optymalne działanie systemu na komputerach z nowymi układami. Żadnych rewolucyjnych zmian interfejsu czy nowych funkcji dla przeciętnego użytkownika zatem nie będzie.

Dla posiadaczy starszego sprzętu dobra wiadomość jest taka, że znaczące funkcje z wersji 26H1 trafią do szerszego grona użytkowników w ramach aktualizacji 26H2, która będzie dostępna już dla wszystkich urządzeń i której można tradycyjnie spodziewać się w drugiej połowie 2026 roku.

Czytaj też: Smartfon do 1500 złotych? Oto najciekawsze modele

Microsoft łata braki Windows 11 – w końcu Menu Start dostało potrzebne odświeżenie

O dużych planach dotyczących aktualizacji już pisałem, ale przy okazji warto wspomnieć, że od paru dni dostępna jest opcjonalna aktualizacja KB5067036, która przynosi znacząco ulepszone menu Start – narzekania na ten element trwają od kontrowersyjnego przeprojektowania z 2021 roku i w końcu Microsoft wysłuchał próśb użytkowników. Nowe menu eliminuje irytujący podział na dwie strony – po jego otwarciu użytkownik od razu widzi pełną listę zainstalowanych aplikacji. Można też wreszcie całkowicie wyłączyć sekcję Polecane, która niepotrzebnie zajmowała cenne miejsce. Lista aplikacji oferuje trzy różne widoki: siatkę, listę lub segregację według kategorii.

Aktualizacja KB5067036 jest dostępna dla wersji 24H2 i 25H2, wymaga jednak kompilacji 26100.7019 lub 26200.7019. Użytkownicy mogą też ręcznie włączyć nowe funkcje za pomocą narzędzia ViVeTool. Wraz z menu Start pojawiły się inne udoskonalenia, takie jak odświeżony wskaźnik stanu baterii.