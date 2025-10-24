Microsoft naprawia krytyczny błąd Windows 11. Awaryjna łatka przywraca obsługę USB w trybie odzyskiwania

Podsumowanie artykułu . . .

Środowisko awaryjne Windows WinRE przestaje rozpoznawać urządzenia USB

Wszystko zaczęło się od rutynowej aktualizacji zabezpieczeń KB5066835 wydanej 14 października 2025 roku. Obdarowane nią systemy działały poprawnie, dopóki nie zaszła konieczność skorzystania ze środowiska odzyskiwania Windows, czyli WinRE, specjalnego trybu działania, który pozwala na przywracanie systemu z kopii czy usuwanie złośliwego oprogramowania. Wtedy bowiem okazywało się, że klawiatury i myszy po prostu nie działają, uniemożliwiając obsługę środowiska odzyskiwania – system skutecznie blokował drogę wyjścia z problemu, tworząc błędne koło bez możliwości interakcji.

Czytaj też: Przyjechali strażacy i podpalili panele słoneczne. Ten problem może dotknąć każdego

W odpowiedzi na problem użytkownicy zaczęli dzielić się niekonwencjonalnymi metodami obejścia usterki. Część osób sięgała po stare klawiatury z portem PS/2, który w dobie USB wydawał się reliktem przeszłości, tyle że było to rozwiązanie możliwe do zastosowania jedynie w dość starym sprzęcie, w nowym próżno bowiem szukać odpowiednich złączy. Inni próbowali łączyć urządzenia Bluetooth, co nawet czasem działało.

Problem dotknął wszystkich wersji Windows 11, łącznie z najnowszymi wydaniami 24H2 i 25H2. Reakcją Microsoftu jest awaryjna poprawka oznaczona jako KB5070773, wydana poza standardowym harmonogramem. Można ją zainstalować zarówno przez Windows Update, jak i ręcznie przez katalog aktualizacji Microsoftu. Łatka ma charakter kumulatywny, co oznacza, że zawiera wszystkie wcześniejsze łatki zabezpieczeń, ale bez wprowadzonego błędu. Przywraca ona pełną funkcjonalność urządzeń USB w środowisku odzyskiwania dla wszystkich dotkniętych wersji systemu, w tym Windows Server 2025.