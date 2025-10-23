Xiaomi Self-Install Smart Lock przekona cię do inteligentnych zamków

Podsumowanie artykułu . . .

Xiaomi Self-Install Smart Lock zamontujesz w kilka minut

Kluczową zaletą nowego zamka Xiaomi jest właśnie sposób montażu. Urządzenie składa się z dwóch podstawowych komponentów – mechanizmu blokującego, montowanego od wewnątrz oraz panelu zewnętrznego z klawiaturą. Producent zapewnia, że instalacja nie wymaga specjalistycznych umiejętności ani narzędzi. Konstrukcja została zaprojektowana tak, aby współpracować z różnymi typami zamków, w tym z popularnymi wkładkami o profilu Euro / DIN i skandynawskimi.

Xiaomi oferuje aż pięć metod dostępu do domu. Oprócz standardowych kodów PIN – stałych, tymczasowych i jednorazowych – urządzenie wyposażono w skaner linii papilarnych. Producent deklaruje skuteczność identyfikacji na poziomie 99,3%, system rozpoznawania odcisków palców został zoptymalizowany dla użytkowników w wieku 7-70 lat, jednak producent sam przyznaje, że u dzieci i seniorów skuteczność może być niższa. Dodatkowo zamek można otwierać zdalnie przez aplikację, komendami głosowymi lub tradycyjnym kluczem fizycznym.

Urządzenie łączy się z siecią Wi-Fi i Bluetooth, umożliwiając kontrolowanie stanu zamka w czasie rzeczywistym. Wsparcie standardu Matter gwarantuje kompatybilność z szerokim ekosystemem inteligentnych urządzeń, włączając w to współpracę z asystentami głosowymi Alexa, Gemini i Siri

Zamek ma certyfikat cyberbezpieczeństwa UE EN18031, za co odpowiada między innymi zastosowany przez producenta chipset MJA1, Klawiatura zewnętrzna posiada klasę szczelności IP65, można ją zatem stosować także bezpośrednio na zewnątrz. Za zasilanie odpowiada akumulator o pojemności 2450 mAh, który powinien wystarczyć na około pół roku przy standardowym użytkowaniu. Jeśli chcemy korzystać z automatycznego blokowania drzwi, wymagane jest niestety dokupienie dodatkowego czujnika.

Cena Xiaomi Self-Install Smart Lock nie jest jeszcze znana, jak również data polskiej premiery.