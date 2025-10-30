YouTube odświeży stare materiały wideo

Podsumowanie artykułu . . .

YouTube przy pomocy AI przetworzy miliony archiwalnych nagrań

Nowa funkcja Superrozdzielczość wykorzystuje algorytmy uczenia maszynowego do automatycznego podnoszenia jakości filmów w rozdzielczościach od 240p do 720p do standardu HD. System został zaprojektowany tak, by omijać materiały, które twórcy już wcześniej samodzielnie zremasterowali do 1080p lub wyższych rozdzielczości. Nowa technologia ma na celu dostosowanie historycznych treści do współczesnych standardów oglądania, platforma zapowiada rozszerzenie możliwości systemu o obsługę rozdzielczości aż do 4K.

Przede wszystkim jednak Google wyciągnęło lekcję z poprzednich kontrowersji dotyczących automatycznych modyfikacji wizualnych i autorzy kanałów będą mieli możliwość wyłączenia automatycznych ulepszeń, jeśli uznają, że nie pasują one do charakteru ich twórczości. W każdym przypadku oryginalne pliki pozostaną nienaruszone i będą funkcjonować obok poprawionych.

Od strony oglądającego w ustawieniach odtwarzania pojawi się opcja wyboru między wersją ulepszoną przez AI a oryginalną wersją wideo. Wersja Superrozdzielczość jest, jak widać na powyższym zrzucie ekranu, wyraźnie oznaczona w menu jakości, oglądający zatem będzie mieć świadomość, jaką jakość ma do dyspozycji.

Nowości w YouTube jest więcej

Super Resolution to tylko jedna z nowości, YouTube intensywnie rozwija także inne funkcje dedykowane dużym ekranom. Immersyjne podglądy ułatwią nawigację po stronie głównej, a kontekstowe wyszukiwanie pozwoli filtrować wyniki według konkretnych źródeł. W materiałach z oznaczonymi produktami pojawią się kody QR umożliwiające bezpośrednie przejście do stron zakupowych, a twórcy otrzymają narzędzia do precyzyjnego oznaczania produktów w kluczowych momentach filmów.

Twórcy będą mogli też w końcu tworzyć miniatury wyższej jakości – limit rozmiaru miniaturek podniesiony został z 2 MB do 50 MB, co pozwala na korzystanie grafik w pełnej jakości 4K. Testowane są również większe rozmiary plików dla wybranych twórców, co sugeruje przygotowania do obsługi materiałów w jeszcze wyższych rozdzielczościach.