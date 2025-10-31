Niezwykłe doniesienia z Kolumbii. Tamtejsze złoża cennych metali zwróciły uwagę ekspertów z całego świata

Podsumowanie artykułu . . .

Strefa X. Odkrycie na obszarze 500 na 500 metrów

Najbardziej obiecujące wyniki pochodzą z rejonu oznaczonego jako cel X – nowo zidentyfikowanej strefy badawczej w projekcie Guayabales. Najlepszy odcinek wiertniczy osiągnął 12,9 metra ze średnią zawartością 14,7 uncji ekwiwalentu srebra na tonę, co przekłada się na około 457 gramów na tonę. Takie parametry niewątpliwie zwracają uwagę analityków śledzących rynek metali szlachetnych. Obszar X rozciąga się na przestrzeni 500 na 500 metrów i pozostaje otwarty we wszystkich kierunkach, co sugeruje możliwość dalszej rozbudowy złóż. Wstępne testy objęły dwa otwory wiertnicze, przy czym jeden z nich wykazał 18,6 metra z zawartością 3,56 uncji ekwiwalentu srebra na tonę. Wokół głównej strefy zaobserwowano również krótsze odcinki wzbogacone w srebro, co może świadczyć o bardziej rozległym systemie żył niż początkowo zakładano.

Jesteśmy niezwykle podekscytowani nowym odkryciem w X, gdzie pierwsze dwa otwory wiertnicze zarysowały solidny, bogaty w srebro system żył na dużym obszarze mierzącym 500 metrów na 500 metrów i otwartym we wszystkich kierunkach – tłumaczy Ari Sussman, prezes wykonawczy Collective Mining

Pod względem geologicznym żyły w strefie X odpowiadają wzorcom żył węglanowych metali podstawowych, często powiązanych z pobliskimi intruzjami magmowymi. Układają się one wzdłuż strefy kontaktu ultramaficznych łupków, czyli skał metamorficznych bogatych w magnez i żelazo, ze skałami porfirowymi od strony wschodniej. Anomalia grawitacyjna pomogła w zmapowaniu łupków, a badania próbek gruntu wskazują na silniejsze sygnały w kierunku północno-wschodnim.

Apollo i strategia na 2025 rok

Sąsiadujący system Apollo, stanowiący główny cel eksploracji w Guayabales, wciąż dostarcza zachęcających rezultatów. Jeden z odwiertów przeciął 150 metrów skały ze średnią zawartością 0,065 uncji ekwiwalentu złota na tonę, podczas gdy inny wykazał 142 metry z zawartością 0,078 uncji na tonę. System Apollo to rozległa brekcja związana z intruzją porfirową, zlokalizowana w uznanym pasie metalogenicznym środkowej Kolumbii. Collective Mining zamierza przeprowadzić około 70 tysięcy metrów wierceń w obu projektach – Guayabales i Apollo – na przestrzeni tego roku.

Ekwiwalent srebra to wartość obliczeniowa łącząca wartość różnych metali w jedną liczbę, oparta na założeniach cenowych i poziomach odzysku. Dla głównego otworu w strefie X firma podaje rzeczywiste zawartości metali: około 0,053 uncji złota i 10,53 uncji srebra na tonę w przedziale 12,9 metra. Należy też uwzględnić, że podawane długości oznaczają odległości mierzone wzdłuż otworu wiertniczego, podczas gdy rzeczywiste szerokości żył szacuje się na 60-100% tych wartości. Wczesne wyniki nie stanowią jeszcze zasobu ani rezerwy mineralnej. Innymi słowy, do ich potwierdzenia potrzebne są dodatkowe wiercenia, niezależne modelowanie i analizy ekonomiczne zgodne z regulacjami giełdowymi.

Caldas jako ośrodek górniczej aktywności

Region Caldas, gdzie zlokalizowany jest projekt Guayabales, stał się w ostatnich latach ważnym punktem na mapie międzynarodowych firm eksploracyjnych. Kombinacja wulkanicznej geologii, stabilnych ram prawnych i dostępnej siły roboczej przyciąga inwestorów z różnych części świata. Projekt znajduje się w jednym z najlepiej ugruntowanych korytarzy wydobywczych Kolumbii – obszarze, gdzie złoto i srebro wydobywano od dziesięcioleci. Istniejąca infrastruktura, dostęp do wykwalifikowanych pracowników i wypracowane porozumienia z lokalnymi społecznościami dają nowym odkryciom w tym rejonie wyraźną przewagę nad projektami w odległych, słabiej rozwiniętych lokalizacjach. Wszystko to sprawia, że potencjalne przyszłe wydobycie mogłoby być bardziej opłacalne i szybsze do uruchomienia.

Kolumbia przeszła znaczącą transformację w ciągu minionej dekady. Wzmocniony nadzór środowiskowy, poprawa bezpieczeństwa i nowe regulacje dotyczące inwestycji zagranicznych stworzyły warunki sprzyjające odpowiedzialnej eksploracji, przy jednoczesnej ochronie lokalnych ekosystemów. Zrównoważone podejście kraju do rozwoju zasobów mineralnych może sprawić, że odkrycia takie jak w Guayabales okażą się istotne dla długoterminowego wzrostu gospodarczego Kolumbii. Połączenie metali szlachetnych i podstawowych w regionie Caldas może wzmocnić pozycję Kolumbii jako znaczącego południowoamerykańskiego dostawcy w dobie rosnącego popytu na srebro i miedź. Szczególnie srebro zyskuje na znaczeniu w kontekście rozwoju technologii fotowoltaicznych i elektroniki, gdzie jest niezbędnym komponentem.