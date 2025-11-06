100 000 GB internetu w Plusie i Plushu. To pakiet idealny na akademickie życie

Podsumowanie artykułu . . .

Właśnie ruszyła specjalna promocja, przygotowana we współpracy z platformą Uniperks, która celuje prosto w studentów i osoby preferujące elastyczne usługi na kartę. Za jedyne 35 złotych miesięcznie młodzi użytkownicy mogą zyskać spokój ducha na cały miesiąc. W pakiecie czeka nie tylko nielimitowana komunikacja, ale przede wszystkim – imponująca, wręcz gigantyczna paczka internetu. To idealna odpowiedź na studenckie oczekiwania: pełna swoboda, bez ukrytych kosztów i bez konieczności wiązania się długimi umowami.

Bez granic i bez kompromisów w Plusie i Plushu. Co dostajesz za 35 złotych?

Studencka promocja jest prosta, przejrzysta i wyjątkowo hojna. Za comiesięczną opłatę w wysokości 35 zł użytkownicy Plusa na kartę lub Plusha otrzymują pełen pakiet, który powinien wystarczyć na wszystkie aspekty życia studenta – od nauki po rozrywkę:

Pakiet Miesięczny (35 zł / 30 dni):

100 000 GB internetu — tak, sto tysięcy gigabajtów! To ilość danych, która de facto oznacza, że możesz przestać martwić się o limity, niezależnie od tego, czy ściągasz materiały na zajęcia, streamujesz wideo w najwyższej jakości, czy prowadzisz wideokonferencje.

— tak, sto tysięcy gigabajtów! To ilość danych, która de facto oznacza, że możesz przestać martwić się o limity, niezależnie od tego, czy ściągasz materiały na zajęcia, streamujesz wideo w najwyższej jakości, czy prowadzisz wideokonferencje. Nielimitowane rozmowy — swobodne dzwonienie do wszystkich sieci komórkowych i stacjonarnych w kraju.

— swobodne dzwonienie do wszystkich sieci komórkowych i stacjonarnych w kraju. Nielimitowane SMS-y i MMS-y – pełna swoboda w komunikacji tekstowej i multimedialnej.

Najlepsze jest to, że usługa ta może towarzyszyć studentowi nawet przez 36 miesięcy. Oznacza to realne wsparcie finansowe i technologiczne przez znaczną część okresu akademickiego, bez konieczności ciągłego szukania nowych, lepszych ofert.

Aby skorzystać z promocji, studenci muszą jedynie potwierdzić swój status, pobierając unikalny kod w platformie Uniperks – serwisie dedykowanym zniżkom dla studentów.

Poniżej znajdziesz prostą instrukcję aktywacji:

Pobierz kod — wejdź na stronę www.uniperks.pl lub skorzystaj z aplikacji Uniperks, aby pobrać swój indywidualny kod rabatowy. Wyślij SMS — wyślij bezpłatną wiadomość SMS z uzyskanym kodem pod specjalny numer 80944. (Uwaga: wysłanie SMS-a jest równoznaczne z wyrażeniem zgody marketingowej). Potwierdzenie — poczekaj na zwrotny SMS od operatora z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia. Doładuj konto — upewnij się, że na Twoim koncie znajduje się minimum 35 zł.

Pamiętajcie tylko, że każdy student może wykorzystać swój indywidualny kod tylko jednorazowo, a cała akcja jest ograniczona czasowo – kod musi zostać użyty do 31 grudnia 2025 roku. Usługa odnawia się automatycznie co 30 dni, pod warunkiem posiadania wymaganych środków na koncie.