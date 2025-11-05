Black Weeks w Plusie z rabatem nawet 700 złotych na flagowe smartfony

Podsumowanie artykułu . . .

To doskonały moment, aby odświeżyć swój technologiczny arsenał. Plus przygotował obniżki, które sięgają nawet 700 złotych, obejmując sprzęt od największych marek na rynku, takich jak Samsung, motorola, OPPO czy realme. Jeśli szukasz nowego telefonu, wydajnego tabletu do pracy lub stylowego zegarka, masz teraz szansę na zakup w wyjątkowo atrakcyjnych cenach i wygodnych ratach. Oferta dostępna jest w sklepie internetowym, ale pamiętaj: decyduje zasada “kto pierwszy, ten lepszy”, ponieważ trwa do wyczerpania zapasów.

Promocja Plusa jest świetnie zbilansowana, oferując solidne rabaty na urządzenia z różnych segmentów

Samsung Galaxy S25 FE 5G 8/128 GB – 2899 zł – 299 zł na start – 12 rat po 216,65 zł/mies. (najniższa cena z ostatnich 30 dni: 3199 zł);

Motorola edge 60 5G 12/512 GB – 1499 zł – 1 zł na start – 12 rat po 124,82 zł/mies. (najniższa cena z ostatnich 30 dni: 1999 zł);

OPPO Reno 13 Pro 5G 12/512 GB – 2499 zł – 249 zł na start – 12 rat po 187,5 zł/mies. (najniższa cena z ostatnich 30 dni: 2999 zł);

Realme GT7 5G 12/512GB – 2799 zł – 299 zł na strat – 12 rat po 208,32 zł/mies. (najniższa cena z ostatnich 30 dni: 3499 zł);

Samsung Galaxy Tab S10 FE 5G 8/128 GB – 2499 zł – 249 zł na start – 12 rat po 187,5 zł/mies. (najniższa cena z ostatnich 30 dni: 2799 zł);

Huawei Watch GT 5 Elite LTE – 2399 zł – 249 zł na start – 12 rat po 179,15 zł/mies. (najniższa cena z ostatnich 30 dni: 2599 z).

Największy rabat, sięgający aż 700 zł, dotyczy flagowego modelu realme GT7 5G w bardzo pojemnej konfiguracji 12/512 GB. Ten smartfon, znany z ekstremalnej wydajności i szybkiego ładowania, z pewnością zadowoli graczy i wymagających użytkowników, którzy potrzebują dużej przestrzeni na pliki. Na uwagę zasługują też smartfony, na których możesz zaoszczędzić równe 500 zł. Motorola edge 60 5G (12/512 GB) to świetna propozycja dla ceniących czystego Androida i elegancki design, dostępna teraz za jedyne 1499 zł. Z kolei OPPO Reno 13 Pro 5G (12/512 GB), doceniany za rewelacyjny aparat i szybkie ładowanie, jest dostępny za 2499 zł.

Wśród propozycji nie mogło zabraknąć urządzeń Samsunga. Galaxy S25 FE 5G oferuje flagową jakość w nieco niższej cenie (teraz z dodatkowym rabatem 300 zł). Dla miłośników dużego ekranu Plus przygotował Samsung Galaxy Tab S10 FE 5G (8/128 GB), idealny do konsumpcji mediów i pracy, również z rabatem 300 zł. Fani noszonych gadżetów mogą skorzystać z obniżki na topowy smartwatch Huawei Watch GT 5 Elite LTE. To propozycja dla aktywnych, która pozwala na prowadzenie rozmów niezależnie od telefonu dzięki łączności LTE, teraz dostępna taniej o 200 zł.