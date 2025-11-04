Świąteczne łowy czas zacząć. Smartfony Samsung i Motorola nawet 600 zł taniej w Plusie

Podsumowanie artykułu . . .

Tegoroczna oferta operatora skupia się na dwóch solidnych i cenowo rozsądnych smartfonach: Samsung Galaxy A36 oraz Motorola Edge 60 Fusion. Oba modele, już teraz kuszące świetnym stosunkiem jakości do ceny, można kupić z atrakcyjnym rabatem, który sięga nawet 600 zł. To doskonały sposób, by oszczędzić domowy budżet, jednocześnie dając bliskim (lub sobie) prezent, który naprawdę robi wrażenie.

Oferta Plusa obejmuje dwa telefony, które celują w nieco inną, ale równie wymagającą grupę użytkowników

Samsung Galaxy A36 5G (w wersji 6/128 GB) jest propozycją dla tych, którzy cenią sobie klasę średnią, ale oczekują jakości bliskiej flagowcom. Smartfon ten jest idealny dla osób potrzebujących niezawodnego, lekkiego urządzenia, które nie zawiedzie ich w ciągu intensywnego dnia. Jego główne zalety to pojemna bateria 5000 mAh, która pozwala na długie godziny użytkowania, solidny zestaw aparatów oraz jasny wyświetlacz Super AMOLED o wysokiej rozdzielczości, idealny do oglądania filmów i przeglądania treści.

W ramach promocji Plusa ten model dostępny jest za 1099 zł (1 zł na start i 12 rat po 91,48 zł/mies.). To bardzo atrakcyjna obniżka, biorąc pod uwagę, że jego najniższa regularna cena w ostatnich 30 dniach wynosiła 1349 zł.

Drugą, równie ciekawą propozycją, jest Motorola Edge 60 Fusion 5G (w wersji 8/256 GB). Motorola stawia tu na unikalny design, który natychmiast przyciąga wzrok. Co sprawia, że ten smartfon jest wyjątkowy? Oryginalna obudowa często wykonana jest z tworzywa sztucznego imitującego skórę, dostępna w nietuzinkowych, żywych kolorach. To idealny prezent dla osób, które chcą, aby ich telefon był jednocześnie modnym dodatkiem. Do tego mamy 8 pamięci RAM, co zapewnia komfortowe działanie i miejsce na wszystkie pliki. Smartfon wyposażony jest też w baterię o pojemności 5200 mAh, wspierającą szybkie ładowanie, co jest kluczowe w dzisiejszym, szybkim tempie życia.

Motorola Edge 60 Fusion dostępna jest w ofercie za również 1099 zł (1 zł na start i 12 rat po 91,49 zł/mies.). W tym przypadku oszczędność jest jeszcze większa, ponieważ najniższa cena w ostatnim miesiącu wynosiła aż 1699 zł. Rabat w wysokości 600 zł to naprawdę powód, by się zastanowić.

Oprócz konkretnych zniżek, Plus w swojej kampanii stawia na szczerość. Operator zachęca, aby w tym roku nie czekać na domysły, ale mówić wprost, co nam się marzy. Wręczanie prezentów jest radością, ale proces ich wybierania może być stresujący. Kampania pod hasłem: “Warto podpowiedzieć, co chcesz dostać na święta” promuje otwartą komunikację, która gwarantuje uśmiech na twarzy obdarowanej osoby – i ułatwia życie darczyńcy.