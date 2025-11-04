Co nowego w Androidzie w listopadzie 2025? Aktualizacje systemowe zwiększają kontrolę rodzicielską i ulepszają płatności

Podsumowanie artykułu . . .

Listopad 2025 przynosi kilka konkretnych zmian, które mają ułatwić życie rodzinom, programistom i osobom korzystającym z płatności mobilnych. Chociaż niektóre funkcje mogą potrzebować kilku tygodni na pełne wdrożenie, warto wiedzieć, co dokładnie Google poprawiło w sercu swojego mobilnego systemu.

Miesięczne notatki z Google’a skupiają się na aktualizacjach Usług Google Play (Play services) i Sklepu Play (Play Store), a także innych kluczowych aplikacjach systemowych (takich jak Adaptive Connectivity Services czy Android System Intelligence). Oto najważniejsze usprawnienia dla użytkowników końcowych i nie tylko:

1. Ulepszona kontrola rodzicielska (Usługi Google Play v25.43)

Gigant kładzie nacisk na ułatwienie nadzoru rodzicielskiego. W najnowszej wersji Usług pojawiają się więc usprawnienia mające na celu łatwiejsze zarządzanie kontaktami i czasami nauki na urządzeniach dzieci. To bardzo ważne, ponieważ efektywna kontrola rodzicielska, która jest jednocześnie łatwa w obsłudze, zwiększa bezpieczeństwo najmłodszych użytkowników.

Zarządzanie kontaktami kontrolowanymi przez rodziców — usprawnienia mają sprawić, że dodawanie i monitorowanie kontaktów dziecka będzie bardziej intuicyjne.

— usprawnienia mają sprawić, że dodawanie i monitorowanie kontaktów dziecka będzie bardziej intuicyjne. Funkcja “Czas Szkolny” – lepsze funkcje pozwalają na precyzyjniejsze zarządzanie tym, kiedy urządzenie dziecka może być używane do celów edukacyjnych, a kiedy jego funkcjonalność powinna być ograniczona.

2. Obsługa kodów CVV w autouzupełnianiu

To mała, ale znacząca zmiana dla wygody i płynności zakupów online. W ramach aktualizacji Usług (Google Play services), funkcja Autouzupełniania Androida zyskała obsługę przechowywania i pobierania kodów CVV kart płatniczych. Oznacza to, że przy płatnościach online, jeśli zdecydujesz się zapisać ten kod (choć, oczywiście, należy to robić z dużą ostrożnością), system będzie w stanie automatycznie go wstawić, oszczędzając czas.

3. Płatności Pix dla użytkowników GBoard

Dla użytkowników w regionach wspierających ten system płatności (najczęściej w Brazylii), Google udostępnia opcję płatności Pix bezpośrednio z poziomu klawiatury GBoard. Integracja metod płatności z klawiaturą to krok w kierunku maksymalnie szybkiej i kontekstowej realizacji transakcji.

4. Ulepszone zarządzanie pamięcią i stabilność

Dwie istotne, ale mniej efektowne poprawki dotyczą zarządzania systemem:

Ulepszona sekcja pamięci — użytkownicy telefonów i tabletów zauważą ulepszenia w sekcji “Pamięć” (Storage) w Ustawieniach Google, co powinno przełożyć się na lepszą wizualizację i zarządzanie dostępnym miejscem.

— użytkownicy telefonów i tabletów zauważą ulepszenia w sekcji “Pamięć” (Storage) w Ustawieniach Google, co powinno przełożyć się na lepszą wizualizację i zarządzanie dostępnym miejscem. Większa stabilność — w ramach aktualizacji Usług Google Play wprowadzono ulepszenia do usług zarządzania systemem, które mają poprawić ogólną stabilność na szerokim spektrum urządzeń: od samochodów (Auto), przez komputery (PC), telefony, telewizory, aż po zegarki (Wear OS).

5. Narzędzia dla Developerów i Android TV

Wśród zmian, które bardziej zainteresują twórców aplikacji, jest wsparcie dla dostosowywania kamery do skanowania obrazów zarówno na komputerach, jak i telefonach. Dodatkowo, Android TV Core Services (v7.2.3) wprowadza możliwości zarządzania kontami dla funkcji Backdrop i aktualizuje wersję SDK do 36.

Listopadowa aktualizacja systemowa Google to typowy przykład ewolucji, a nie rewolucji. Choć nie znajdziemy tu spektakularnych nowych funkcji, to kluczowe ulepszenia koncentrują się na zwiększeniu kontroli i bezpieczeństwa dla rodziców oraz wygody dla użytkowników płatności online. Poprawiona stabilność na wszystkich urządzeniach oraz lepsza wizualizacja pamięci w ustawieniach to ważne fundamenty, które sprawiają, że korzystanie z ekosystemu Androida staje się płynniejsze i bardziej niezawodne. Pamiętaj, że te aktualizacje są wdrażane w tle, ale warto sprawdzić w ustawieniach, czy wszystkie komponenty systemowe zostały już odświeżone.