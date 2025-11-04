Małe zmiany, wielka wygoda. Co nowego wprowadza iOS 26.1?

Podsumowanie artykułu . . .

Co najważniejsze, oprócz poprawek w płynności działania, iOS 26.1 wkrótce ujawni listę poprawek zabezpieczeń. A wiadomo, że w świecie cyfrowym bezpieczeństwo to podstawa. Jeśli więc zależy ci na stabilnym, funkcjonalnym i chronionym systemie, nie zwlekaj: otwórz Ustawienia > Ogólne > Uaktualnienia i rozpocznij pobieranie.

Oto kilka powodów, dla których najlepiej jak najszybciej zainstalować iOS 26.1

Aktualizacja iOS 26.1 koncentruje się na dwóch aspektach – poprawie użyteczności najbardziej drażniących funkcji oraz rozszerzeniu dostępu do platform AI. Oto najważniejsze zmiany w tym wydaniu:

1. Alarm z koniecznością przesunięcia

Pamiętasz stare, dobre “Slide to Unlock”? Ta kultowa funkcja powraca w nowej, praktycznej formie. W poprzednich wersjach iOS zbyt łatwo było wyłączyć budzik zwykłym dotknięciem, co często kończyło się… ponownym zaśnięciem. Co gorsza, łatwo było przypadkowo wcisnąć “Wyłącz” zamiast “Drzemka”.

iOS 26.1 wprowadza funkcję “Przesuń, aby wyłączyć alarm”. Aby uciszyć budzik, musimy teraz przesunąć palcem po ikonie. Opcja drzemki pozostaje jako proste dotknięcie, co tworzy wyraźną różnicę między tymi dwoma działaniami. Przesunięcie wymaga nieco większego zaangażowania, co oznacza, że będziesz musiał być choć trochę bardziej rozbudzony.

2. Opcja tłumienia Liquid Glass

Funkcja Liquid Glass UI, czyli nowa, przezroczysta estetyka interfejsu iOS 26, okazała się dość kontrowersyjna. Niektórzy ją kochają, inni narzekali na problemy z czytelnością, a nawet zmęczenie oczu. Apple zareagował na te skargi, dlatego w iOS 26.1 znajdziemy nowy przełącznik w Ustawieniach > Ekran i jasność > Liquid Glass. Możemy teraz wybrać między domyślnym trybem „Przezroczysty” a nowym trybem „Zabarwiony”, który redukuje przezroczystość, poprawiając kontrast i czytelność. W połączeniu z innymi opcjami dostępności, każdy powinien móc dopasować wygląd systemu do swoich upodobań.

3. Sterowanie odtwarzaniem za pomocą gestów w Apple Music

Drobna, ale niezwykle wygodna zmiana zawitała do Apple Music. Teraz możemy przesuwać palcem po MiniPlayerze (pływającym pasku na dole ekranu). Przesunięcie w lewo przełączy nas do poprzedniego utworu, a w prawo – do następnego. To zwiększa interaktywność i ułatwia szybkie przeskakiwanie między piosenkami bez otwierania pełnego odtwarzacza.

4. Więcej języków w Apple Intelligence i tłumaczeniu na żywo

Apple rozszerza możliwości swojej platformy AI – Apple Intelligence. Od teraz obsługuje ona więcej języków, w tym m.in.: duński, holenderski, norweski, szwedzki, turecki, wietnamski, portugalski (Portugalia) oraz chiński (tradycyjny). Co więcej, dzięki aktualizacji oprogramowania dla AirPods 4, AirPods Pro 2 i AirPods Pro 3, funkcja Live Translation również zyskuje nowe języki, takie jak japoński, koreański, włoski i chiński (tradycyjny i uproszczony).

5. Wyłączanie aparatu na ekranie blokady

Praktyczny dodatek dla tych, którzy ciągle przypadkowo włączają aparat. W iOS 26.1 w Ustawieniach pojawiła się nowa opcja: “Wyłącz przeciągnięcie, aby otworzyć aparat z ekranu blokady”. Choć szybki dostęp do aparatu gestem przeciągnięcia w lewo jest wygodny, często prowadzi do niechcianych uruchomień. Teraz możemy to łatwo wyłączyć, zwłaszcza że na nowszych iPhone’ach i tak mamy dedykowany przycisk aparatu.

6. Usprawnienia bezpieczeństwa w tle

W Ustawienia > Prywatność i Bezpieczeństwo > Usprawnienia Bezpieczeństwa znajdziemy nowy przełącznik do automatycznej instalacji poprawek bezpieczeństwa w tle. Są to małe aktualizacje, które “zapewniają dodatkową ochronę iPhone’a między aktualizacjami oprogramowania“. Włączenie tej opcji jest kluczowe, ponieważ utrzymuje nasz telefon w maksymalnym bezpieczeństwie bez konieczności czekania na dużą aktualizację iOS.

7. Zmiana nazwy Apple TV+

Choć to zmiana czysto marketingowa, warto ją odnotować: Apple uprościł nazwę usługi streamingowej, rezygnując z plusa. Teraz to po prostu Apple TV. Ta zmiana zbiega się w czasie z ogłoszeniem, że gigant będzie oficjalnym partnerem streamingowym Formuły 1 w USA.

iOS 26.1 to coś więcej niż rutynowa aktualizacja. To zbiór inteligentnych, ukierunkowanych poprawek, które bezpośrednio rozwiązują problemy użytkowników (np. przypadkowe wyłączanie alarmów czy drażniący interfejs Liquid Glass). Rozszerzenie wsparcia dla większej liczby języków w Apple Intelligence i wprowadzenie usprawnień bezpieczeństwa działających w tle dodatkowo cementuje pozycję systemu jako dojrzałego i bezpiecznego.