Przełomowa decyzja w polskim parlamencie. Wreszcie koniec z potrzebnymi pozwoleniami

Najnowsza decyzja polskiego sejmu to odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie rynku, który w ostatnich latach gwałtownie się rozwija. Coraz więcej Polaków instaluje panele fotowoltaiczne i szuka sposobów na magazynowanie wyprodukowanej energii zamiast “odsyłania” jej do sieci. Dotychczas niestety nawet niewielkie instalacje wymagały czasochłonnych procedur administracyjnych, co zniechęcało potencjalnych inwestorów.

Nowy limit magazynu energii bez pozwolenia na budowę

Sejm przyjął nowelizację Prawa Budowlanego, która usuwa wymóg uzyskania pozwolenia na budowę dla samodzielnych instalacji magazynowania energii o pojemności do 30 kWh. Głosowanie odbyło się w 13 listopada 2025 roku, a jego wynik przekłada się znaczące uproszczenie procedur, które dotychczas stanowiły istotną barierę dla rozwoju rozproszonych systemów magazynowania energii. Pamiętajmy jednak, że zmiana dotyczy wyłącznie samodzielnych instalacji, które nie są zintegrowane z innymi systemami wymagającymi odrębnych pozwoleń. W praktyce oznacza to, że właściciel domu czy niewielkiej firmy będzie mógł zainstalować magazyn energii bez konieczności przechodzenia przez skomplikowane procedury budowlane. Wystarczy zgłoszenie lub nawet jego brak, w zależności od szczegółowych przepisów wykonawczych.

Co ciekawe, pierwotny projekt rozporządzenia był bardziej konserwatywny. Zakładał próg pojemności 20 kWh dla systemów magazynowania energii zwolnionych z wymogu pozwolenia na budowę. Jednak w trakcie prac legislacyjnych ustawodawcy zdecydowali się podnieść ten limit do 30 kWh i taka zmiana nie jest przypadkowa. Pojemność 30 kWh to wartość, która lepiej odpowiada rzeczywistym potrzebom gospodarstw domowych i małych firm. Dla porównania, przeciętne gospodarstwo domowe zużywa dziennie około 10-15 kWh energii. Magazyn o pojemności 30 kWh pozwala więc na zgromadzenie zapasu energii na 2-3 dni, co znacząco zwiększa niezależność energetyczną i efektywność wykorzystania własnych źródeł odnawialnych.

Korzyści dla sektora komercyjnego i mieszkaniowego

Nowelizacja przynosi korzyści obu głównym segmentom rynku. Małe i średnie przedsiębiorstwa, sklepy czy warsztaty będą mogły łatwiej inwestować w magazyny energii, co pozwoli im obniżyć rachunki za prąd i zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne. W sektorze komercyjnym i przemysłowym (C&I) takie rozwiązania mogą generować oszczędności rzędu kilkunastu procent rocznych kosztów energii, ale dla właścicieli domów jednorodzinnych zmiana jest równie istotna. Osoby, które zainwestowały w panele fotowoltaiczne, często borykają się z problemem nadwyżek energii w ciągu dnia i jej braku wieczorem. Duży magazyn energii rozwiązuje ten problem, ale dotychczas jego instalacja wymagała pozwolenia na budowę, co wydłużało proces nawet o kilka miesięcy.

Nowe przepisy wpisują się w szerszą strategię rozwoju rozproszonych źródeł energii w Polsce. Nasz kraj systematycznie zwiększa udział odnawialnych źródeł w miksie energetycznym, a magazyny energii są kluczowym elementem tej transformacji. Pozwalają one stabilizować sieć, magazynować nadwyżki z farm wiatrowych i fotowoltaicznych oraz zwiększać odporność systemu na zakłócenia. Perspektywy rozwoju rynku po wejściu w życie nowych przepisów wyglądają obiecująco, bo samo uproszczenie procedur to sygnał dla inwestorów, że państwo traktuje poważnie rozwój tego sektora i jest gotowe usuwać bariery administracyjne.

Nowelizacja musi jeszcze przejść przez Senat i uzyskać podpis prezydenta, ale biorąc pod uwagę szerokie poparcie dla zmian, ich wejście w życie jest tylko kwestią czasu. Dla tysięcy Polaków planujących inwestycje w magazyny energii to dobra wiadomość – mniej papierkowej roboty, szybsza realizacja projektów i niższe koszty całego procesu.