Sztuczna inteligencja w Mapach Google będzie asystować przy zmianie pasa ruchu

Sztuczna inteligencja Google podpowie, kiedy zmienić pas

Asystent pasa ruchu nie jest rozwiązaniem nowym – większość map podaje wskazania, z którego pasa należy wykonywać oczekiwany manewr, opierając się na bliskości lokalizacji. Jednocześnie jak do tej pory żaden chyba system nawigacji nie wykorzystywał w tym celu danych z systemów pojazdu. To się może zmienić, Google planuje bowiem wprowadzić system wykorzystujący uczenie maszynowe do analizy oznaczeń pasów ruchu i znaków drogowych, który będzie przetwarzał obraz z przedniej kamery samochodu. Rozpoznawaniu ma podlegać oznakowanie poziome i pionowe, a dane w ten sposób pozyskane będą integrowane z danymi z nawigacji. Kierowca zaś otrzyma wizualne wskazówki na ekranie oraz głosowe powiadomienia o potrzebie zmiany pasa.

Zasadniczą zmianą w działaniu aplikacji będzie analizowanie rzeczywistej sytuacji na drodze, nie ograniczając się wyłącznie do zapisanych danych kartograficznych. System dostosowuje się do aktualnych warunków, uwzględniając także tymczasowe zmiany organizacji ruchu, nieuwzględnione na mapach.

Chcesz korzystać, musisz mieć odpowiedni samochód

Polestar 5

By nowy system w ogóle zadziałał, wymagany jest niestety pojazd, wyposażony w usługi Google, z odpowiednią konfiguracją kamer i systemów samochodu, pozwalającą na integrację. W najbliższych miesiącach taki dostęp – jako pierwszy – uzyska Polestar 4, na terenie Stanów Zjednoczonych i Szwecji, jednak Google zapowiada stopniowe rozszerzanie dostępności także na innych producentów – podobne rozwiązania oferują już niektóre modele BMW, które funkcjonują również na polskich drogach, jednak nie integrują się z Google, a taka integracja może jednak zapewnić szersze możliwości rozwoju tej technologii.

A na deser Google Street View w nowych krajach

Baza Street View doczekała się kolejnej, dużej aktualizacji – system uruchomiony został w Bośni i Hercegowinie, która stała się 110. krajem z tą funkcjonalnością. By pozyskać odpowiednie dane, pojazdy Google pokonały trasę ponad 48 tysięcy kilometrów, dokumentując panoramiczne widoki głównych miast i szlaków komunikacyjnych. Użytkownicy mogą teraz wirtualnie zwiedzić Sarajewo z zabytkowym Ratuszem Miejskim, dzielnicą Baščaršija i Mostem Łacińskim. Dostępne są także Mostar ze słynnym mostem Stari Most wpisanym na listę UNESCO, Višegrad z Mostem Mehmeda Pašy Sokolovicia – również objętym ochroną UNESCO – oraz średniowieczne nagrobki Stećak. Krótko mówiąc, jest to prawdziwa gratka dla turysty, nawet tego, który na wycieczkę rusza tylko przed ekranem swojego komputera, dopiero planując prawdziwe zwiedzanie.