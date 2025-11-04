Koniec z kompromisami? Huawei Mate 70 Air nadchodzi z potężną baterią i nie tylko

Podsumowanie artykułu . . .

Podczas gdy inni producenci biją się o każdy milimetr grubości, Mate 70 Air idzie na kompromis, który dla większości użytkowników jest strzałem w dziesiątkę: poświęca minimalne wymiary dla niesamowicie pojemnej baterii i zaawansowanych aparatów. Choć do oficjalnej premiery, która ma nastąpić już 6 listopada, zostało niewiele czasu, wycieki – w tym rzeczywiste zdjęcia udostępnione przez użytkowników w serwisie Xiaohongshu (via Huawei Central) – ujawniły już niemal wszystkie kluczowe szczegóły.

Huawei Mate 70 Air — bateria, design i moc

Pierwsze, co rzuca się w oczy na nieoficjalnych zdjęciach, to duży, okrągły moduł aparatu z tyłu, w którym widać wyraźnie trzy sensory. Z przodu dominuje zakrzywiony, prawdopodobnie 6,9-calowy wyświetlacz z zaokrąglonymi rogami i małym wycięciem na przednią kamerę. Nie jest to nic odkrywczego, producent od dłuższego już czasu nie ingeruje za bardzo w projekt, stawiając na zaokrąglenia zamiast ostrzejszych krawędzi. Mimo że w tym roku modne są ekstremalnie cienkie obudowy (jak w przypadku konkurentów), Mate 70 Air będzie miał grubość około 6 mm. To niewielkie odstępstwo od minimalizmu ma strategiczny cel.

Mate 70 Air dosłownie „podwaja” stawkę w kategorii zasilania. Krążą plotki, że urządzenie będzie wyposażone w masywną baterię o pojemności 6500 mAh. Jest to ponad dwukrotnie więcej niż w modelu iPhone Air (który miał 3149 mAh). Taka pojemność gwarantuje, że Mate 70 Air bez problemu wytrzyma nawet dwa dni intensywnego użytkowania, skutecznie eliminując problem ciągłego poszukiwania gniazdka. Na szczęście, ładowanie tak dużego ogniwa ma być szybkie – oczekuje się, że moc ładowania wyniesie 66 W przez USB-C.

Sercem smartfona ma być autorski procesor Kirin 9020, wspierany przez do 16 GB pamięci RAM. Urządzenie ma działać pod kontrolą najnowszej wersji systemu HarmonyOS 5.1. Z punktu widzenia łączności, Huawei planuje utrzymać wsparcie zarówno dla tradycyjnej karty nanoSIM, jak i nowoczesnego rozwiązania eSIM. Dostępne kolory to elegancki Obsidian Black, klasyczny Feather White i błyszczący Gold Silk Silver Brocade.

Huawei Mate 70 Air nie oszczędza na fotografii. W przeciwieństwie do innych “lekkich” smartfonów, które często oferują uproszczone moduły, propozycja Huawei ma być zaskakująco zaawansowana.

Plotki wskazują na obecność potrójnego zestawu kamer, w tym:

Główny sensor – 50 Mpix z dużą matrycą typu 1/1.3″.

Aparat ultraszerokokątny – 13 Mpix

Teleobiektyw peryskopowy – 8 Mpix, który zapewnia znaczny zoom optyczny.

Dodatkowo, przewiduje się, że w aparacie znajdzie się sensor multispektralny, który ma pomóc w dostarczaniu wierniejszej i dokładniejszej reprodukcji kolorów na zdjęciach i filmach.

Nowy model od Huawei zdaje się być odpowiedzią na pytanie: czy można mieć smukły smartfon bez rezygnacji z większej baterii i lepszego aparatu? Jeśli przecieki się potwierdzą, Mate 70 Air z gigantyczną baterią 6500 mAh i zaawansowanym zestawem fotograficznym może zaoferować najbardziej zrównoważone podejście do koncepcji „Air” na rynku. Zamiast walczyć o miano najcieńszego, Huawei stawia na kompleksową funkcjonalność i długowieczność – cechy, których brakuje wielu dzisiejszym flagowcom.