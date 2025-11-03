Na serię Galaxy S26 poczekamy dłużej. Samsung zmienia plany

Podsumowanie artykułu . . .

Znamy datę premiery serii Samsung Galaxy S26

Wszystko wskazuje na to, że w oczekiwaniu na serię Galaxy S26 będziemy musieli uzbroić się w odrobinę cierpliwości. Najnowsze doniesienia z koreańskiego portalu Money Today sugerują, że Samsung planuje zaprezentować swoje nowe flagowce na wydarzeniu Unpacked w San Francisco, 25 lutego 2026 roku. Choć data ta nie jest jeszcze oficjalnie potwierdzona, wyciek ten, poparty źródłami branżowymi, rzuca światło na strategiczne przesunięcie w kalendarzu Samsunga.

Jeśli przeciek jest prawdziwy, oznacza to, że premiera tej generacji odbędzie się później niż zwykle. Przypomnijmy, że seria Galaxy S25 została ogłoszona 22 stycznia 2025 roku. To lekkie opóźnienie potwierdzałoby wcześniejsze plotki o wewnętrznych dostosowaniach w składzie urządzeń. Jednak jak wynika z raportu, firma ma w tym pewien cel. Kluczowa jest lokalizacja: San Francisco. Byłoby to pierwsze wydarzenie Unpacked dla serii Galaxy S w tym mieście od czasu premiery Galaxy S23 w 2023 roku. Decyzja o powrocie na zachodnie wybrzeże USA jest głęboko strategiczna i związana z aktualnymi priorytetami Samsunga.

Czytaj też: Xiaomi 17 Ultra w dwóch odsłonach. Ta lepsza będzie poza naszym zasięgiem

Anonimowe źródło zaznajomione z planami Samsunga powiedziało Money Today, że:

Samsung przygotowuje się do wydarzenia Unpacked w San Francisco, pierwszego od trzech lat, licząc od S23 w 2023 roku. Ponieważ San Francisco stało się centrum technologii AI, jest to optymalna lokalizacja dla Samsunga, który zapoczątkował erę smartfonów AI, aby zorganizować swoje wydarzenie.

To wyraźny sygnał, że Samsung zamierza jeszcze mocniej skoncentrować narrację wokół funkcji Galaxy AI. San Francisco, jako serce innowacji i inkubator startupów AI, ma być idealnym tłem do prezentowania nowych, inteligentnych możliwości, które mają pojawić się w serii S26.

Co zobaczymy podczas nadchodzącego Galaxy Unpacked?

Ostatnie miesiące były pełne plotek na temat ewentualnych zmian w standardowym portfolio flagowców. Spekulowano, że Samsung rozważał rezygnację z bazowego modelu Galaxy S26 na rzecz nowego wariantu “Pro”, a także zastąpienie modelu “Plus” przez wariant “Edge”. Takie eksperymentowanie ze składem mogłoby zmienić dotychczasową, stabilną strukturę flagowców. Jednak raporty sugerują, że po analizie reakcji na Galaxy S25 Edge, Samsung podjął decyzję o zachowaniu znajomego trio – Galaxy S26, S26+ i S26 Ultra. Smukły smartfon nie wypadł całkowicie z obiegu, po prostu ma być dodatkiem do serii, a nie zastępstwem.

Czytaj też: Redmi testuje baterie 9000 mAh i większe. Kiedy zobaczymy je w smartfonach?

To świetna wiadomość dla konsumentów, którzy cenią sobie przewidywalność. Klasyczna konfiguracja pozwala na wybór idealnego rozmiaru i zestawu funkcji, bez konieczności przyzwyczajania się do nowych, nieznanych nazw. W ten sposób Samsung stawia na stabilność modelową, jednocześnie koncentrując się na rewolucji AI i innowacjach sprzętowych wewnątrz znanej struktury.