Xiaomi 17 Ultra w dwóch odsłonach. Ta lepsza będzie poza naszym zasięgiem

Plotki, pochodzące od niezwykle wiarygodnego leakera Digital Chat Station, na platformie Weibo, sugerują, że Xiaomi 17 Ultra trafi na rynek w dwóch wariantach. To posunięcie, które pozwala na dopasowanie flagowca zarówno do potrzeb masowego użytkownika, jak i do tych, którzy wymagają absolutnej niezawodności w ekstremalnych warunkach. A to dlatego, że ta droższa wersja ma zaoferować coś, co wykracza poza zwykłe możliwości smartfona.

Xiaomi 17 Ultra — łączność UWB i satelita w grze

DCS ujawnił, że Xiaomi zarejestrowało na chińskich platformach certyfikacyjnych dwa warianty urządzenia o numerach modelowych 2512BPNDAC i 25128PNA1C. Obie wersje mają być wyposażone w obsługę Ultra-Wideband (UWB). UWB to technologia radiowa krótkiego zasięgu, która zapewnia niezwykle precyzyjne śledzenie lokalizacji – kluczowe dla ekosystemu inteligentnych urządzeń, cyfrowych kluczy samochodowych i zaawansowanych tagów lokalizacyjnych.

Jednak prawdziwy przełom dotyczy wariantu wyższej klasy. To właśnie on ma zostać wzbogacony o:

Łączność satelitarną Tiantong, umożliwiającą prowadzenie połączeń głosowych nawet w regionach pozbawionych tradycyjnych sieci naziemnych. Komunikację krótkich wiadomości Beidou, która umożliwia transmisję tekstową w podobnych, ekstremalnych warunkach.

To nie są tylko gadżety. Te technologie zmieniają Xiaomi 17 Ultra w prawdziwą cyfrową linę życia. Możliwość dzwonienia i wysyłania SMS-ów w warunkach, takich jak pustynie, tereny odcięte od cywilizacji czy obszary oddalone od wybrzeża, jest kluczowym elementem bezpieczeństwa dla profesjonalistów i ekstremalnych podróżników. Niestety, jak wspomniałam, takie funkcje nie są dostępne w naszym regionie. Łączność satelitarna w chińskich flagowcach zawsze są ograniczone regionalnie do rodzimego runku, więc dla nas to jedynie ciekawostka.

Na szczęście Xiaomi 17 Ultra nadal będzie świetnie wyposażonym modelem, nawet bez łączności satelitarnej. Zgodnie z doniesieniami, sercem urządzenia ma być najnowszy i najwydajniejszy układ Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5. Płynność zapewni duży, płaski 6,8-calowy wyświetlacz OLED o rozdzielczości 2K i odświeżaniu 120 Hz. Uzupełnieniem specyfikacji mają być solidne dodatki, które stały się standardem w klasie premium: ładowanie bezprzewodowe, wodoodporność w klasie IP68 oraz nowa, udoskonalona bateria Xiaomi Jinsha River o dużej pojemności.

Sekcja aparatów w ultraflagowcu tradycyjnie stanowi największą atrakcję. Model 17 Ultra ma nie zawieść, oferując dużą, charakterystyczną, okrągłą wyspę kamer. DCS sugeruje, że konfiguracja będzie wyjątkowa:

Główny sensor 50 Mpix — zostanie wyposażony w ulepszony, duży sensor i technologię zoomu w sensorze (in-sensor zoom), co ma zapewnić niespotykaną jakość.

Teleobiektyw peryskopowy 200 Mpix — ten obiektyw to prawdziwy atut, mający oferować wiele ogniskowych oraz możliwość fotografii makro.

Cały zestaw optyczny został zaprojektowany tak, aby zapewnić lepszy zakres dynamiki i doskonałą czystość obrazu niezależnie od warunków oświetleniowych.

Jeśli chodzi o premierę, Xiaomi 17 Ultra powinien pojawić się w Chinach prawdopodobnie przed Chińskim Świętem Wiosny. Telefon ma być dostępny w klasycznych, ale eleganckich kolorach: czarnym, białym i fioletowym. Cena bazowego wariantu, pozbawionego łączności satelitarnej, ma startować od około 6000 juanów, co w przeliczeniu daje około 3120 zł. Oczywiście, wariant premium z pełną łącznością satelitarną Tiantong/Beidou będzie wymagał większego wydatku. W Polsce ceny będą o wiele wyższe – zawierające podatki i koszty logistyczne – ale do tego już przywykliśmy.