Xiaomi 17 Ultra w dwóch odsłonach. Ta lepsza będzie poza naszym zasięgiem

Joanna Marteklas
03.11.2025|Przeczytasz w 3 minuty
W świecie smartfonów, gdzie granice innowacji przesuwane są z każdym flagowcem, firma Xiaomi szykuje się do premiery, która może zdefiniować nowy standard dla segmentu “ultra”. Nie mówimy już tylko o aparatach, procesorach czy ładowaniu. W nowym, wyciekłym raporcie na temat Xiaomi 17 Ultra centralnym punktem zainteresowania staje się łączność satelitarna. I chociaż nie ma szans, by takie funkcje były dostępne w naszym regionie, to i tak warto się tym zainteresować, by zobaczyć, jakie innowacje szykuje firma.
Plotki, pochodzące od niezwykle wiarygodnego leakera Digital Chat Station, na platformie Weibo, sugerują, że Xiaomi 17 Ultra trafi na rynek w dwóch wariantach. To posunięcie, które pozwala na dopasowanie flagowca zarówno do potrzeb masowego użytkownika, jak i do tych, którzy wymagają absolutnej niezawodności w ekstremalnych warunkach. A to dlatego, że ta droższa wersja ma zaoferować coś, co wykracza poza zwykłe możliwości smartfona.

Xiaomi 17 Ultra — łączność UWB i satelita w grze

DCS ujawnił, że Xiaomi zarejestrowało na chińskich platformach certyfikacyjnych dwa warianty urządzenia o numerach modelowych 2512BPNDAC i 25128PNA1C. Obie wersje mają być wyposażone w obsługę Ultra-Wideband (UWB). UWB to technologia radiowa krótkiego zasięgu, która zapewnia niezwykle precyzyjne śledzenie lokalizacji – kluczowe dla ekosystemu inteligentnych urządzeń, cyfrowych kluczy samochodowych i zaawansowanych tagów lokalizacyjnych.

Jednak prawdziwy przełom dotyczy wariantu wyższej klasy. To właśnie on ma zostać wzbogacony o:

  1. Łączność satelitarną Tiantong, umożliwiającą prowadzenie połączeń głosowych nawet w regionach pozbawionych tradycyjnych sieci naziemnych.
  2. Komunikację krótkich wiadomości Beidou, która umożliwia transmisję tekstową w podobnych, ekstremalnych warunkach.

To nie są tylko gadżety. Te technologie zmieniają Xiaomi 17 Ultra w prawdziwą cyfrową linę życia. Możliwość dzwonienia i wysyłania SMS-ów w warunkach, takich jak pustynie, tereny odcięte od cywilizacji czy obszary oddalone od wybrzeża, jest kluczowym elementem bezpieczeństwa dla profesjonalistów i ekstremalnych podróżników. Niestety, jak wspomniałam, takie funkcje nie są dostępne w naszym regionie. Łączność satelitarna w chińskich flagowcach zawsze są ograniczone regionalnie do rodzimego runku, więc dla nas to jedynie ciekawostka.

Na szczęście Xiaomi 17 Ultra nadal będzie świetnie wyposażonym modelem, nawet bez łączności satelitarnej. Zgodnie z doniesieniami, sercem urządzenia ma być najnowszy i najwydajniejszy układ Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5. Płynność zapewni duży, płaski 6,8-calowy wyświetlacz OLED o rozdzielczości 2K i odświeżaniu 120 Hz. Uzupełnieniem specyfikacji mają być solidne dodatki, które stały się standardem w klasie premium: ładowanie bezprzewodowe, wodoodporność w klasie IP68 oraz nowa, udoskonalona bateria Xiaomi Jinsha River o dużej pojemności.

 Sekcja aparatów w ultraflagowcu tradycyjnie stanowi największą atrakcję. Model 17 Ultra ma nie zawieść, oferując dużą, charakterystyczną, okrągłą wyspę kamer. DCS sugeruje, że konfiguracja będzie wyjątkowa:

  • Główny sensor 50 Mpix — zostanie wyposażony w ulepszony, duży sensor i technologię zoomu w sensorze (in-sensor zoom), co ma zapewnić niespotykaną jakość.
  • Teleobiektyw peryskopowy 200 Mpix — ten obiektyw to prawdziwy atut, mający oferować wiele ogniskowych oraz możliwość fotografii makro.

Cały zestaw optyczny został zaprojektowany tak, aby zapewnić lepszy zakres dynamiki i doskonałą czystość obrazu niezależnie od warunków oświetleniowych.

Jeśli chodzi o premierę, Xiaomi 17 Ultra powinien pojawić się w Chinach prawdopodobnie przed Chińskim Świętem Wiosny. Telefon ma być dostępny w klasycznych, ale eleganckich kolorach: czarnym, białym i fioletowym. Cena bazowego wariantu, pozbawionego łączności satelitarnej, ma startować od około 6000 juanów, co w przeliczeniu daje około 3120 zł. Oczywiście, wariant premium z pełną łącznością satelitarną Tiantong/Beidou będzie wymagał większego wydatku. W Polsce ceny będą o wiele wyższe – zawierające podatki i koszty logistyczne – ale do tego już przywykliśmy.

