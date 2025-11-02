Redmi testuje baterie 9000 mAh i większe.  Kiedy zobaczymy je w smartfonach?

Podsumowanie artykułu . . .

Najnowsze doniesienia z Chin sugerują, że Redmi (podmarka Xiaomi) może przygotowywać się do wprowadzenia na rynek smartfona z jedną z największych baterii w mainstreamowym segmencie. Plotki mówią o ogniwach o pojemnościach, które do niedawna były zarezerwowane tylko dla powerbanków. Jeśli to się potwierdzi, czekają nas telefony, które z łatwością wytrzymają dwa dni intensywnej pracy, a nawet więcej.

Redmi Turbo 4 Pro

Potęga ogniwa krzemowego – 9000 mAh i szybkie ładowanie w modelu Redmi

Informacja pochodzi od znanego i wiarygodnego leakera z Chin, Digital Chat Station, który donosi, że pewna marka (powszechnie podejrzewana o bycie Redmi) sfinalizowała projekt pojedynczego, krzemowego ogniwa o pojemności 9000 mAh. Co więcej, bateria ta ma wspierać superszybkie ładowanie o mocy 100W. To imponujące połączenie: ogromna pojemność i błyskawiczne uzupełnianie energii.

Ale ambicje firmy podobno sięgają jeszcze dalej. Ten sam leaker wspomina, że w laboratoriach trwają testy jeszcze bardziej imponującej wersji baterii o pojemności 10 000 mAh. Jeśli taka bateria trafi na rynek, telefon Redmi stanie się pod tym względem absolutnym rekordzistą wśród standardowych, niepancernych smartfonów.

Choć DCS nie wymienił nazwy marki, chiński portal MyDrivers jest przekonany, że to element nadchodzącej serii Redmi Turbo 5, której debiut spodziewany jest między grudniem a styczniem.

Problem w tym, że w kwestii pojemności Turbo 5 panuje pewne zamieszanie. Zaledwie kilka dni wcześniej pojawiły się inne doniesienia, również od DCS, sugerujące, że Redmi Turbo 5 będzie wyposażony “tylko” w baterię 7500 mAh. W świetle starszych plotek o jednostce 9000 mAh+ dla Turbo 5, rodzą się dwie główne teorie:

Warianty modelowe – większe, 9000 mAh ogniwo może być zarezerwowane dla wariantu Turbo 5 Pro lub specjalnej edycji o nazwie Turbo 5 Ultra. Inny telefon Redmi – potężne ogniwo może trafić do zupełnie innej, choć wciąż nieznanej, serii Redmi.

Niezależnie od tego, do którego modelu trafi, cel jest jasny: wyeliminowanie lęku przed rozładowaniem baterii.

Redmi Turbo 5 – moc w procesorze i energii

Seria Redmi Turbo 5 ma być nie tylko potężna energetycznie, ale i wydajnościowo. Podstawowy model Redmi Turbo 5 ma być pionierem, jako pierwszy telefon wyposażony w nowy układ MediaTek Dimensity 8500. Ten chipset, zbudowany w energooszczędnym procesie 4 nm TSMC, ma oferować ośmiordzeniowy procesor Arm Cortex-A725 taktowany zegarem do 3.4 GHz oraz układ graficzny Mali-G720 o częstotliwości około 1.5 GHz.

Natomiast dla najbardziej wymagających użytkowników, Redmi Turbo 5 Pro może zostać wyposażony w układy z najwyższej półki, takie jak Dimensity 9500e lub Snapdragon 8 Gen 5. Szczególnie Dimensity 9500e zapowiada się na bestię, z głównym rdzeniem Cortex-X925, grafiką Immortalis-G925 i sprzętowym przyspieszeniem AI. Taka wydajność, połączona z bateriami 9000 mAh lub większymi, sugeruje, że Redmi celuje w stworzenie kompleksowego gamingowego i flagowego doświadczenia bez kompromisów w zakresie zasilania.