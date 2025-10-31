Samsung znów rusza z promocją. Do flagowych smartfonów dodaje Galaxy Watch 7

Podsumowanie artykułu . . .

Kup flagowy smartfon Samsung Galaxy i odbierz zegarek w prezencie

Promocja obejmuje szeroki wybór urządzeń z tegorocznej oferty. W przypadku serii Galaxy S25 w grę wchodzą podstawowy model, S25+, wersja Ultra, FE oraz najnowszy Edge. Dla fanów konstrukcji składanych przygotowano modele Z Fold 7, Z Flip 7 i Z Flip 7 FE. Główną nagrodą jest Galaxy Watch 7 BT 40mm w zielonym kolorze, którego wartość szacuje się na około 1500 złotych. Niestety, tych zegarków jest tylko tysiąc sztuk. Pozostałe 500 osób otrzyma słuchawki Galaxy Buds 3 Pro, co stanowi wyraźnie mniej atrakcyjną alternatywę.

Aby wziąć udział w akcji, trzeba spełnić kilka warunków. Zakup kwalifikującego się smartfona musi nastąpić między 27 października a 9 listopada 2025 roku u oficjalnych partnerów. Do wyboru są m.in. RTV Euro AGD, Media Expert, Media Markt czy sklep internetowy matrixmedia.pl.

Następnie wymagana jest aktywacja urządzenia na terenie Polski do 16 listopada, co wiąże się z uruchomieniem smartfona z dostępem do sieci i zaakceptowaniem warunków licencyjnych. Ostatni etap to zalogowanie się do aplikacji Samsung Members, znalezienie bannera promocyjnego i wypełnienie formularza zgłoszeniowego z załączonym dowodem zakupu. Na tę czynność przeznaczono czas do 23 listopada.

To świetna okazja na wymianę telefonu (i smartwatcha)

Tegoroczna generacja smartfonów Samsunga kładzie duży nacisk na funkcje związane ze sztuczną inteligencją. Wszystkie narzędzia AI dostępne są w języku polskim, co umożliwia korzystanie z asystenta głosowego, tłumaczenia czy zaawansowanej edycji zdjęć bez barier językowych. Systemy fotograficzne w tych modelach należą do czołówki rynkowej. Galaxy S25 Ultra dysponuje czterema obiektywami z głównym sensorem 200 Mpix, natomiast modele składane oferują unikalne możliwości fotografowania pod różnymi kątami. Wydajność zapewniają najnowsze procesory Snapdragon, które radzą sobie nawet z najbardziej wymagającymi aplikacjami.

Producent zapewnia o pełnej integracji urządzeń z codziennym rytmem życia, co przekłada się na synchronizację z innymi produktami marki, długą pracę na baterii i szybkie ładowanie. Połączenie smartfona z Galaxy Watch 7 tworzy ekosystem do monitorowania aktywności i zdrowia.

To naprawdę zachęcająca promocja, zwłaszcza jeśli planowaliście w najbliższym czasie zakup jednego z tych modeli. Zegarek będzie dodatkową zachętą, a nawet jeśli nie będzie wam potrzebny, to zbliżają się święta – może posłużyć jako prezent dla bliskiej osoby. Warto jednak pamiętać, że liczba nagród jest ograniczona, a organizator potrzebuje do 21 dni roboczych na weryfikację zgłoszeń i wysyłkę upominków.