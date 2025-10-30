Samsung Internet wkracza na komputery. Chrome ma kolejnego rywala

Podsumowanie artykułu . . .

Samsung Internet trafia na komputery. Wersja beta z Galaxy AI debiutuje w USA i Korei

Testowa wersja Samsung Internet jest obecnie dostępna dla użytkowników systemów Windows 10 i Windows 11 począwszy od wersji 1809, jednak tylko na terenie Korei Południowej i Stanów Zjednoczonych. Producent zapowiada jednak stopniowe rozszerzanie zasięgu programu na kolejne rynki.

To nie pierwsza próba wprowadzenia przeglądarki Samsunga na komputery. Pod koniec ubiegłego roku aplikacja pojawiła się w Microsoft Store, by zostać dyskretnie wycofaną na początku 2024 roku. Obecna odsłona wydaje się znacznie bardziej dopracowana, szczególnie pod kątem integracji z Galaxy AI – technologią, która ma odróżnić rozwiązanie Samsunga od konkurencyjnych produktów. Won-Joon Choi, dyrektor operacyjny Mobile eXperience Business w Samsung Electronics, przedstawia swoją wizję rozwoju przeglądarki:

Rozszerzając Samsung Internet na komputery PC, z radością zapraszamy użytkowników do wspólnego kształtowania przyszłości przeglądania. Ten program beta zapewnia bardziej połączone doświadczenie na urządzeniach mobilnych i PC, jednocześnie przygotowując grunt pod bardziej inteligentne doświadczenia przeglądania

Choi dodaje, że Samsung Internet ma ewoluować z tradycyjnej przeglądarki oczekującej poleceń użytkownika w zintegrowaną platformę AI, która będzie przewidywać potrzeby użytkowników, jednocześnie dbając o ochronę ich danych.

Co właściwie oferuje nowa przeglądarka? Synchronizacja i Galaxy AI to podstawa

Podstawową zaletą Samsung Internet na komputerach jest możliwość synchronizacji danych między różnymi urządzeniami. Po zalogowaniu się na konto Samsung użytkownicy zyskują dostęp do zakładek, historii przeglądania oraz innych informacji zapisanych na telefonie, które natychmiast pojawiają się na komputerze. Hasła i dane do automatycznego uzupełniania są bezpiecznie synchronizowane przez Samsung Pass, eliminując konieczność ręcznego wprowadzania tych samych informacji na różnych urządzeniach.

Czytaj też: Samsung Pay wreszcie w Polsce. Twój smartfon Galaxy właśnie stał się portfelem

Funkcja Kontynuuj przeglądanie umożliwia płynne przechodzenie między urządzeniami – możesz rozpocząć czytanie artykułu na smartfonie w drodze do pracy, a następnie kontynuować lekturę na komputerze bez konieczności wyszukiwania tej samej strony.

Najciekawszym elementem oferty pozostaje jednak integracja z Galaxy AI. Po zalogowaniu użytkownicy otrzymują dostęp do Browsing Assist – narzędzia, które natychmiast podsumowuje i tłumaczy treści stron internetowych. Może to być szczególnie przydatne podczas przeglądania zagranicznych serwisów lub długich artykułów, które chcemy szybko przeanalizować w poszukiwaniu kluczowych informacji.

Czytaj też: ColorOS 16 debiutuje globalnie. Nowa odsłona systemu Oppo z Androidem 16 i funkcjami AI

Samsung określa swoją koncepcję mianem ambientowej sztucznej inteligencji – technologii działającej w tle, która przewiduje potrzeby użytkownika zamiast oczekiwać konkretnych komend. Brzmi to ambitnie i pozostaje mieć nadzieję, że to nie tylko kolejny zestaw pięknych hasełek marketingowych.

Południowokoreański gigant nie zapomina też o bezpieczeństwie

W okresie, gdy przeglądarki stają się coraz bardziej zaawansowane i gromadzą większe ilości danych, Samsung kładzie szczególny nacisk na kwestie bezpieczeństwa. Aplikacja oferuje Smart anti-tracking – inteligentne blokowanie mechanizmów śledzenia, które ma chronić użytkowników przed nadmierną inwigilacją ze stron internetowych i reklamodawców. Privacy Dashboard stanowi centralny punkt, w którym użytkownicy mogą kontrolować, jakie informacje udostępniają i w jaki sposób są one wykorzystywane. Gigant podkreśla, że przeglądarka opiera się na „zaufanych podstawach prywatności i bezpieczeństwa Galaxy”, co ma gwarantować, że nawet zaawansowane funkcje AI nie będą działać kosztem prywatności użytkowników.

Czytaj też: Android Auto z kolejnymi zmianami. Kierowcy, szykujcie się na nowe funkcje

To istotne wyróżnienie na tle konkurencyjnych przeglądarek skupionych na sztucznej inteligencji. Podczas gdy wiele firm oferuje podobne możliwości AI, firma stara się przekonać użytkowników, że może dostarczyć inteligentne narzędzia bez kompromisów w zakresie ochrony danych osobowych.

Ten ruch to ważny kamień milowy w realizacji wizji Ambient AI Samsunga. Firma dąży do tego, aby AI stała się niewidzialnym, ale wszechobecnym elementem naszego codziennego życia, przewidując nasze potrzeby i dostarczając spersonalizowaną pomoc. Samsung Internet, ewoluując z prostego narzędzia w zintegrowaną platformę AI, jest idealnym przykładem tego, jak Samsung zamierza zmienić sposób, w jaki wchodzimy w interakcje z internetem. Czy uda mu się zagrozić dominacji Chrome’a? Czas pokaże.