ColorOS 16 debiutuje globalnie. Nowa odsłona systemu Oppo z Androidem 16 i funkcjami AI

ColorOS 16 to nowy wymiar płynności i kreatywności

Jednym z najważniejszych ulepszeń nowej nakładki jest ogromny skok w zakresie wydajności i wrażeń wizualnych. OPPO stawia na poczucie szybkości i dopracowania interfejsu. Za tę magię odpowiadają dwa nowe, kluczowe mechanizmy: Luminous Rendering Engine oraz Trinity Engine. Działają one razem, aby renderować elementy graficzne efektywniej, co ma eliminować opóźnienia podczas przechodzenia między aplikacjami i w trakcie przewijania.

Oppo chwali się dwucyfrową poprawą w szybkości animacji i responsywności na dotyk. Interfejs ma być bardziej płynny, a uruchamianie aplikacji – niemal natychmiastowe. Wizualnie, ColorOS 16 czerpie inspirację ze świata naturalnego, wykorzystując subtelne efekty światła, cienia i ruchu. Znajdziemy tu wciągające tapety ruchome i pełnoekranowe, zawsze włączone wyświetlacze (Always-On Display), które mają wizualnie uprzyjemnić każde spojrzenie na telefon.

Era sztucznej inteligencji i ekosystemu

ColorOS 16 to nie tylko ładny interfejs, ale przede wszystkim znaczące rozszerzenie możliwości systemowych, zwłaszcza w obszarze sztucznej inteligencji i łączności.

Fotografia i wideo AI — nakładka została naszpikowana narzędziami do edycji opartymi na AI, w tym AI Portrait Glow (do ulepszania portretów), AI Eraser (do usuwania niechcianych elementów ze zdjęć) oraz Master Cut (do szybkiej edycji wideo). W zasadzie, jednym dotknięciem możemy nadać naszym zdjęciom i filmom profesjonalny szlif.

Współpraca z Gemini — nowy ColorOS 16 integruje się z Gemini od Google. Funkcja Gemini Live umożliwia interakcję z asystentem w czasie rzeczywistym, dzięki czemu AI rozumie kontekst informacji wyświetlanych aktualnie na ekranie.

Narzędzia Oppo AI — wśród natywnych rozwiązań producenta znajdziemy AI Mind Space, AI Mind Assistant oraz Smart Collections, które mają ułatwić organizację i zarządzanie cyfrowym życiem.

Łączność O+ Connect — system zyskał ulepszone przepływy pracy między urządzeniami (multi-device workflows), co umożliwia bezproblemowe udostępnianie plików, klonowanie aplikacji i łączenie telefonu z komputerami Mac i Windows.

Prywatność i bezpieczeństwo zawsze na pierwszym miejscu

Wraz z rozszerzeniem funkcjonalności, OPPO wprowadza również ulepszone mechanizmy prywatności. Nowe, bardziej szczegółowe kontrole i optymalizacja w tle mają sprawić, że system będzie bezpieczniejszy. Wśród nowości warto wymienić:

Oppo Lock — zaawansowany system ochrony danych urządzenia na wypadek jego zgubienia lub kradzieży (np. Call to Lock, Dual Verification).

Private Computing Cloud — prywatne dane użytkownika będą przetwarzane w prywatnej chmurze OPPO, co ma zapewnić ich maksymalne bezpieczeństwo.

Globalne wdrożenie systemu rozpocznie się w listopadzie 2025 roku i potrwa do początku kolejnego roku. Chińscy użytkownicy mogą się cieszyć już od 30 października, co przy tak obszernych zmianach wydaje się dość ambitnym harmonogramem.

Lista urządzeń kwalifikujących się do aktualizacji w listopadzie obejmuje szeroki wachlarz modeli:

Oppo Find N5

Oppo Find N3

Oppo Find N3 Flip

Oppo Find X8 Pro

Oppo Find X8

Oppo Reno 14

Oppo Reno 14 Pro

Oppo Reno 14 Diwali Edition

Oppo Reno 14 F

Oppo Reno 13

Oppo Reno 13 Pro

Oppo Reno 13 F

Oppo Pad 3 Pro

W grudniu 2025 roku ColorOS 16 trafi na:

Oppo Find N2 Flip

Oppo Reno 13 F 4G

Oppo K13

Oppo K13 Turbo

Oppo K13 Turbo Pro

W pierwszym kwartale 2026 roku aktualizację otrzymają starsze modele, w tym:

Oppo Find X5 Pro

Oppo Reno 12

Oppo Reno 12 Pro

Oppo Reno 12 F

Oppo Reno 12 FS

Oppo Reno 12 F Harry Potter Edition

Oppo Reno 12 F 5G

Oppo Reno 12 FS 4G

Oppo Reno 11

Oppo Reno 11 Pro

Oppo Reno 11 F

Oppo Reno 11 FS

Oppo Reno 10 Pro+

Oppo F31

Oppo F31 Pro

Oppo F31 Pro+

Oppo F29 Pro

Oppo F29 Pro+

Oppo K13

Oppo K13x

Oppo K12x

Oppo Pad 3

Oppo Pad 2

Oppo Pad SE

ColorOS 16 to raczej ewolucyjne udoskonalenie niż rewolucyjna zmiana. Producent skupił się na dopracowaniu istniejących rozwiązań i dodaniu funkcji, które mogą znaleźć praktyczne zastosowanie. Czy te usprawnienia przekonają użytkowników? Odpowiedź poznamy już niebawem, gdy pierwsze urządzenia zaczną otrzymywać nowy system.