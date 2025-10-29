powrót

ColorOS 16 debiutuje globalnie. Nowa odsłona systemu Oppo z Androidem 16 i funkcjami AI

Joanna Marteklas
29.10.2025|Przeczytasz w 4 minuty
Świat mobilnego oprogramowania nie stoi w miejscu, a producenci smartfonów co roku prześcigają się w tym, kto zaoferuje najszybszą, najbardziej płynną i najinteligentniejszą nakładkę na Androida. Teraz przyszedł czas na Oppo, które oficjalnie zaprezentowało ColorOS 16 – swoją najnowszą skórkę opartą na Androidzie 16. To nie jest drobna kosmetyka; to zapowiedź poważnych zmian w projektowaniu, sztucznej inteligencji i sposobie, w jaki nasze urządzenia ze sobą współpracują. Globalna premiera zbiegła się z debiutem flagowych modeli Find X9 i Find X9 Pro, dając użytkownikom jasny sygnał: przyszłość OPPO jest szybsza, bardziej płynna i niesamowicie inteligentna. Czas sprawdzić, co dokładnie przyniesie nam ta aktualizacja i kiedy możemy spodziewać się jej na swoich urządzeniach.
ColorOS 16 to nowy wymiar płynności i kreatywności

Jednym z najważniejszych ulepszeń nowej nakładki jest ogromny skok w zakresie wydajności i wrażeń wizualnych. OPPO stawia na poczucie szybkości i dopracowania interfejsu. Za tę magię odpowiadają dwa nowe, kluczowe mechanizmy: Luminous Rendering Engine oraz Trinity Engine. Działają one razem, aby renderować elementy graficzne efektywniej, co ma eliminować opóźnienia podczas przechodzenia między aplikacjami i w trakcie przewijania.

Oppo chwali się dwucyfrową poprawą w szybkości animacji i responsywności na dotyk. Interfejs ma być bardziej płynny, a uruchamianie aplikacji – niemal natychmiastowe. Wizualnie, ColorOS 16 czerpie inspirację ze świata naturalnego, wykorzystując subtelne efekty światła, cienia i ruchu. Znajdziemy tu wciągające tapety ruchome i pełnoekranowe, zawsze włączone wyświetlacze (Always-On Display), które mają wizualnie uprzyjemnić każde spojrzenie na telefon.

Era sztucznej inteligencji i ekosystemu

ColorOS 16 to nie tylko ładny interfejs, ale przede wszystkim znaczące rozszerzenie możliwości systemowych, zwłaszcza w obszarze sztucznej inteligencji i łączności.

  • Fotografia i wideo AI — nakładka została naszpikowana narzędziami do edycji opartymi na AI, w tym AI Portrait Glow (do ulepszania portretów), AI Eraser (do usuwania niechcianych elementów ze zdjęć) oraz Master Cut (do szybkiej edycji wideo). W zasadzie, jednym dotknięciem możemy nadać naszym zdjęciom i filmom profesjonalny szlif.
  • Współpraca z Gemini — nowy ColorOS 16 integruje się z Gemini od Google. Funkcja Gemini Live umożliwia interakcję z asystentem w czasie rzeczywistym, dzięki czemu AI rozumie kontekst informacji wyświetlanych aktualnie na ekranie.
  • Narzędzia Oppo AI — wśród natywnych rozwiązań producenta znajdziemy AI Mind Space, AI Mind Assistant oraz Smart Collections, które mają ułatwić organizację i zarządzanie cyfrowym życiem.
  • Łączność O+ Connect — system zyskał ulepszone przepływy pracy między urządzeniami (multi-device workflows), co umożliwia bezproblemowe udostępnianie plików, klonowanie aplikacji i łączenie telefonu z komputerami Mac i Windows.

Prywatność i bezpieczeństwo zawsze na pierwszym miejscu

Wraz z rozszerzeniem funkcjonalności, OPPO wprowadza również ulepszone mechanizmy prywatności. Nowe, bardziej szczegółowe kontrole i optymalizacja w tle mają sprawić, że system będzie bezpieczniejszy. Wśród nowości warto wymienić:

  • Oppo Lock — zaawansowany system ochrony danych urządzenia na wypadek jego zgubienia lub kradzieży (np. Call to Lock, Dual Verification).
  • Private Computing Cloud — prywatne dane użytkownika będą przetwarzane w prywatnej chmurze OPPO, co ma zapewnić ich maksymalne bezpieczeństwo.

Harmonogram wdrożenia — kiedy trafi do twojego telefonu?

Globalne wdrożenie systemu rozpocznie się w listopadzie 2025 roku i potrwa do początku kolejnego roku. Chińscy użytkownicy mogą się cieszyć już od 30 października, co przy tak obszernych zmianach wydaje się dość ambitnym harmonogramem.

Lista urządzeń kwalifikujących się do aktualizacji w listopadzie obejmuje szeroki wachlarz modeli: 

  • Oppo Find N5
  • Oppo Find N3
  • Oppo Find N3 Flip
  • Oppo Find X8 Pro
  • Oppo Find X8
  • Oppo Reno 14
  • Oppo Reno 14 Pro
  • Oppo Reno 14 Diwali Edition
  • Oppo Reno 14 F
  • Oppo Reno 13
  • Oppo Reno 13 Pro
  • Oppo Reno 13 F
  • Oppo Pad 3 Pro

W grudniu 2025 roku ColorOS 16 trafi na:

  • Oppo Find N2 Flip
  • Oppo Reno 13 F 4G
  • Oppo K13
  • Oppo K13 Turbo
  • Oppo K13 Turbo Pro

W pierwszym kwartale 2026 roku aktualizację otrzymają starsze modele, w tym:

  • Oppo Find X5 Pro
  • Oppo Reno 12
  • Oppo Reno 12 Pro
  • Oppo Reno 12 F
  • Oppo Reno 12 FS
  • Oppo Reno 12 F Harry Potter Edition
  • Oppo Reno 12 F 5G
  • Oppo Reno 12 FS 4G
  • Oppo Reno 11
  • Oppo Reno 11 Pro
  • Oppo Reno 11 F
  • Oppo Reno 11 FS
  • Oppo Reno 10 Pro+
  • Oppo F31
  • Oppo F31 Pro
  • Oppo F31 Pro+
  • Oppo F29 Pro
  • Oppo F29 Pro+
  • Oppo K13
  • Oppo K13x
  • Oppo K12x
  • Oppo Pad 3
  • Oppo Pad 2
  • Oppo Pad SE

ColorOS 16 to raczej ewolucyjne udoskonalenie niż rewolucyjna zmiana. Producent skupił się na dopracowaniu istniejących rozwiązań i dodaniu funkcji, które mogą znaleźć praktyczne zastosowanie. Czy te usprawnienia przekonają użytkowników? Odpowiedź poznamy już niebawem, gdy pierwsze urządzenia zaczną otrzymywać nowy system.

