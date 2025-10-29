ColorOS 16 debiutuje globalnie. Nowa odsłona systemu Oppo z Androidem 16 i funkcjami AI

ColorOS 16 to nowy wymiar płynności i kreatywności
Jednym z najważniejszych ulepszeń nowej nakładki jest ogromny skok w zakresie wydajności i wrażeń wizualnych. OPPO stawia na poczucie szybkości i dopracowania interfejsu. Za tę magię odpowiadają dwa nowe, kluczowe mechanizmy: Luminous Rendering Engine oraz Trinity Engine. Działają one razem, aby renderować elementy graficzne efektywniej, co ma eliminować opóźnienia podczas przechodzenia między aplikacjami i w trakcie przewijania.
Oppo chwali się dwucyfrową poprawą w szybkości animacji i responsywności na dotyk. Interfejs ma być bardziej płynny, a uruchamianie aplikacji – niemal natychmiastowe. Wizualnie, ColorOS 16 czerpie inspirację ze świata naturalnego, wykorzystując subtelne efekty światła, cienia i ruchu. Znajdziemy tu wciągające tapety ruchome i pełnoekranowe, zawsze włączone wyświetlacze (Always-On Display), które mają wizualnie uprzyjemnić każde spojrzenie na telefon.
Era sztucznej inteligencji i ekosystemu
ColorOS 16 to nie tylko ładny interfejs, ale przede wszystkim znaczące rozszerzenie możliwości systemowych, zwłaszcza w obszarze sztucznej inteligencji i łączności.
- Fotografia i wideo AI — nakładka została naszpikowana narzędziami do edycji opartymi na AI, w tym AI Portrait Glow (do ulepszania portretów), AI Eraser (do usuwania niechcianych elementów ze zdjęć) oraz Master Cut (do szybkiej edycji wideo). W zasadzie, jednym dotknięciem możemy nadać naszym zdjęciom i filmom profesjonalny szlif.
- Współpraca z Gemini — nowy ColorOS 16 integruje się z Gemini od Google. Funkcja Gemini Live umożliwia interakcję z asystentem w czasie rzeczywistym, dzięki czemu AI rozumie kontekst informacji wyświetlanych aktualnie na ekranie.
- Narzędzia Oppo AI — wśród natywnych rozwiązań producenta znajdziemy AI Mind Space, AI Mind Assistant oraz Smart Collections, które mają ułatwić organizację i zarządzanie cyfrowym życiem.
- Łączność O+ Connect — system zyskał ulepszone przepływy pracy między urządzeniami (multi-device workflows), co umożliwia bezproblemowe udostępnianie plików, klonowanie aplikacji i łączenie telefonu z komputerami Mac i Windows.
Prywatność i bezpieczeństwo zawsze na pierwszym miejscu
Wraz z rozszerzeniem funkcjonalności, OPPO wprowadza również ulepszone mechanizmy prywatności. Nowe, bardziej szczegółowe kontrole i optymalizacja w tle mają sprawić, że system będzie bezpieczniejszy. Wśród nowości warto wymienić:
- Oppo Lock — zaawansowany system ochrony danych urządzenia na wypadek jego zgubienia lub kradzieży (np. Call to Lock, Dual Verification).
- Private Computing Cloud — prywatne dane użytkownika będą przetwarzane w prywatnej chmurze OPPO, co ma zapewnić ich maksymalne bezpieczeństwo.
Harmonogram wdrożenia — kiedy trafi do twojego telefonu?
Globalne wdrożenie systemu rozpocznie się w listopadzie 2025 roku i potrwa do początku kolejnego roku. Chińscy użytkownicy mogą się cieszyć już od 30 października, co przy tak obszernych zmianach wydaje się dość ambitnym harmonogramem.
Lista urządzeń kwalifikujących się do aktualizacji w listopadzie obejmuje szeroki wachlarz modeli:
- Oppo Find N5
- Oppo Find N3
- Oppo Find N3 Flip
- Oppo Find X8 Pro
- Oppo Find X8
- Oppo Reno 14
- Oppo Reno 14 Pro
- Oppo Reno 14 Diwali Edition
- Oppo Reno 14 F
- Oppo Reno 13
- Oppo Reno 13 Pro
- Oppo Reno 13 F
- Oppo Pad 3 Pro
W grudniu 2025 roku ColorOS 16 trafi na:
- Oppo Find N2 Flip
- Oppo Reno 13 F 4G
- Oppo K13
- Oppo K13 Turbo
- Oppo K13 Turbo Pro
W pierwszym kwartale 2026 roku aktualizację otrzymają starsze modele, w tym:
- Oppo Find X5 Pro
- Oppo Reno 12
- Oppo Reno 12 Pro
- Oppo Reno 12 F
- Oppo Reno 12 FS
- Oppo Reno 12 F Harry Potter Edition
- Oppo Reno 12 F 5G
- Oppo Reno 12 FS 4G
- Oppo Reno 11
- Oppo Reno 11 Pro
- Oppo Reno 11 F
- Oppo Reno 11 FS
- Oppo Reno 10 Pro+
- Oppo F31
- Oppo F31 Pro
- Oppo F31 Pro+
- Oppo F29 Pro
- Oppo F29 Pro+
- Oppo K13
- Oppo K13x
- Oppo K12x
- Oppo Pad 3
- Oppo Pad 2
- Oppo Pad SE
ColorOS 16 to raczej ewolucyjne udoskonalenie niż rewolucyjna zmiana. Producent skupił się na dopracowaniu istniejących rozwiązań i dodaniu funkcji, które mogą znaleźć praktyczne zastosowanie. Czy te usprawnienia przekonają użytkowników? Odpowiedź poznamy już niebawem, gdy pierwsze urządzenia zaczną otrzymywać nowy system.