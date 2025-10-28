OnePlus Turbo zadebiutuje z potężną baterią i ekranem jak w nowym flagowcu

Podsumowanie artykułu . . .

Głównym atutem, który ma wyróżnić OnePlus Ace 6 Turbo na tle konkurencji, ma być bateria

Według informacji opublikowanych przez Smartprix, powołujących się na anonimowego informatora branżowego, telefon ma być wyposażony w akumulator o pojemności aż 8000 mAh. To naprawdę imponująca wartość, która ma zagwarantować wielogodzinne sesje grania bez nerwowego poszukiwania gniazdka. Tak, to model przeznaczony dla graczy, więc na tym udogodnienia w tym kierunku się nie skończą.

Design nadchodzącego Ace 6 Turbo będzie zapewne podobny do debiutującego ostatnio Ace 6

Co ciekawe, wcześniejsze przecieki mówiły o nieco mniejszej baterii 7650 mAh, ale po niedawnej premierze OnePlus Ace 6 z akumulatorem 7800 mAh, bardziej prawdopodobne wydaje się, że model Turbo faktycznie celuje w 8000 mAh, aby zachować przewagę nad modelami ze średniej półki. Ponadto, ta ogromna bateria ma wspierać szybkie ładowanie o mocy 100 W – jeśli już zużyjemy całą energię, uzupełnimy ją w mgnieniu oka.

Drugim filarem specyfikacji jest procesor. Zamiast Snapdragona 8 Elite Gen 5 (który trafił do OnePlus 15), Turbo ma być napędzany przez Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5. OnePlus już wcześniej zapowiedział, że będzie pierwszym producentem, który wypuści telefon z tym chipem, a Turbo może być właśnie tym urządzeniem. Inne kluczowe parametry mają obejmować:

Wyświetlacz – 6,7-calowy ekran OLED o rozdzielczości 1,5K z ultra-płynną częstotliwością odświeżania na poziomie 165 Hz.

Chłodzenie — mówi się też o zaawansowanym wewnętrznym systemie chłodzenia, co jest absolutną koniecznością dla każdego telefonu gamingowego.

Konstrukcja — metalowa ramka, waga około 216 gramów oraz ciekawe opcje kolorystyczne, w tym Fresh Black, Electric Purple, Shadow Green i edycja specjalna.

Dodatki — ultradźwiękowy skaner linii papilarnych, silnik liniowy w osi X (poprawiający wibracje) i podwójne głośniki.

Czy OnePlus Ace 6 Turbo podbije segment gamingowych smartfonów?

Tutaj zaczynają się schody. W dzisiejszych czasach duża bateria i potężny procesor to cechy, które znajdziemy w wielu topowych flagowcach. Aby przekonać graczy do zakupu konkretnego modelu pod kątem mobilnych rozgrywek potrzebne są funkcje gamingowe z prawdziwego zdarzenia. Konkurencja właśnie to robi. Spójrzmy na liderów rynku:

Seria Asus ROG Phone: Król telefonów gamingowych oferuje konfigurowalne przyciski boczne, podwójne porty ładowania, unikalny design i rozbudowane oprogramowanie dedykowane graczom. To czysta dziedzictwo gamingowe.

RedMagic — seria ta, wkrótce powiększy się RedMagic 11 Pro ze Snapdragonem 8 Elite Gen 5 i widocznym systemem chłodzenia, ma już ugruntowaną pozycję i doświadczenie w oferowaniu atrakcyjnego designu z najwyższą specyfikacją.

OnePlus Turbo, bazując jedynie na plotkach, wydaje się polegać głównie na specyfikacji. Jeśli firma ograniczy się tylko do marketingowego pozycjonowania modelu Turbo jako „gamingowego" – bez dodatkowych, dedykowanych innowacji (jak fizyczne triggery czy specjalne akcesoria), może mieć problem z wyciągnięciem graczy z ekosystemów ROG Phone, RedMagic, a nawet z własnego flagowego OnePlus 15. Plotki sugerują, że OnePlus Turbo jest już testowany i może zadebiutować jeszcze przed końcem 2025 roku. W Chinach miałby konkurować z takimi modelami jak Redmi Turbo 5 czy iQOO Z11 Turbo.