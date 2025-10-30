Samsung rewolucjonizuje powiadomienia. Now Bar w One UI 8 zaczyna współpracować z aplikacjami zewnętrznymi.

Podsumowanie artykułu . . .

Żyjemy w erze, w której ciągłe zerkanie na telefon, aby sprawdzić, “czy to już”, stało się niepisaną zasadą. Dotyczy to zwłaszcza rzeczy, na które czekamy z niecierpliwością – lotów, przesyłek czy, co najważniejsze, jedzenia. Producenci systemów starają się to ułatwić, wprowadzając coraz bardziej inteligentne i dynamiczne sposoby informowania nas o statusie kluczowych działań.

Samsung od dłuższego czasu pracował nad własnym, ulepszonym systemem dynamicznych powiadomień. Oś tego systemu stanowi Bar Now, który zadebiutował w One UI 7.0. Choć sam koncept był świetny, to jego wykorzystanie przez dłuższy czas ograniczało się praktycznie tylko do własnych aplikacji i tych od Google. To oczywiście zrozumiałe, ale ograniczało użyteczność. Teraz jednak nadchodzi przełomowy moment. Bar Now, zaktualizowany w wersji One UI 8.0 i wspierający funkcję Live Updates z Androida 16, w końcu otwiera się na zewnętrznych deweloperów. A co jest pierwszym gościem? Pizza! A raczej popularna aplikacja do dostawy jedzenia.

Od systemowego monopolu do zewnętrznego wsparcia

Przełom w ekosystemie Samsunga nastąpił za sprawą Zomato – bardzo popularnej w Indiach aplikacji do zamawiania jedzenia. Wraz z nową aktualizacją (wersja 19.2.4.1), Zomato stało się pierwszą zewnętrzną aplikacją, która wprowadziła wsparcie dla dynamicznego paska Bar Now w systemie One UI 8.0.

Choć w Polsce nie mamy tej apki, to wydarzenie jest istotniejsze, niż mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka. Pokazuje bowiem, że zewnętrzni deweloperzy zaczynają dostrzegać potencjał w implementowaniu API Androida 16, aby zaoferować użytkownikom Samsunga bardziej immersyjne i wygodne doświadczenie. W świecie ciągłego rozproszenia, każda funkcja, która redukuje konieczność “grzebania” w telefonie, jest na wagę złota.

Dzięki temu na pasku będą wyświetlać się również informacje o szacowanym czasie dostawy, a po dotknięciu Now Bar na zablokowanym ekranie, informacja rozwija się, pokazując szczegóły, np. status “Przygotowujemy Twoje zamówienie”. Oprócz tego, stuknięcie w pigułkę rozszerza ją w dół, dając nam pełen zestaw informacji – dokładny ETA, bieżący status zamówienia i nazwę restauracji. Cała esencja śledzenia zamówienia jest więc dostępna na wyciągnięcie ręki, bez konieczności otwierania głównej aplikacji.

Warto zaznaczyć, że w segmencie dostaw jedzenia, Zomato dołącza do Uber Eats, która wcześniej zaimplementowała podobne funkcjonalności, korzystając z API Live Updates Androida 16. Rywalizacja między gigantami dostaw jedzenia napędza innowacje, z korzyścią dla użytkownika końcowego. Ten trend jest kluczowy i możemy spodziewać się, że pójdą za nim kolejne branże.

Współpraca Samsunga z Zomato to sygnał dla innych deweloperów, że warto inwestować w integrację z Bar Now. Eksperci oczekują, że w najbliższej przyszłości do tego grona dołączą aplikacje lotnicze i podróżnicze, apki kurierskie, nawigacje, mapy czy aplikacje sportowe. Wszystko to pozwoli na wygodniejsze przekazywanie nam powiadomień, ale też może przyczynić się do zmniejszenia czasu spędzanego przed ekranem smartfona. Zamiast grzebać w aplikacjach (i zapewne też przy okazji sprawdzić też coś innego), najważniejsze informacje pojawią się w Now Bar.