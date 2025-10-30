powrót

Samsung rewolucjonizuje powiadomienia. Now Bar w One UI 8 zaczyna współpracować z aplikacjami zewnętrznymi.

Joanna Marteklas
30.10.2025|Przeczytasz w 3 minuty
Samsung od dłuższego czasu pracuje nad tym, aby jego nakładka systemowa wyróżniała się na tle konkurencji. Wśród najnowszych dodatków do One UI pojawiła się funkcja, która początkowo miała pozostać wyłączną domeną producenta i jego strategicznego partnera. Okazuje się jednak, że koreański gigant zmienia swoje podejście. Dzięki temu Now Bar w One UI 8 stanie się jeszcze bardziej funkcjonalny.
Żyjemy w erze, w której ciągłe zerkanie na telefon, aby sprawdzić, “czy to już”, stało się niepisaną zasadą. Dotyczy to zwłaszcza rzeczy, na które czekamy z niecierpliwością – lotów, przesyłek czy, co najważniejsze, jedzenia. Producenci systemów starają się to ułatwić, wprowadzając coraz bardziej inteligentne i dynamiczne sposoby informowania nas o statusie kluczowych działań.

Samsung od dłuższego czasu pracował nad własnym, ulepszonym systemem dynamicznych powiadomień. Oś tego systemu stanowi Bar Now, który zadebiutował w One UI 7.0. Choć sam koncept był świetny, to jego wykorzystanie przez dłuższy czas ograniczało się praktycznie tylko do własnych aplikacji i tych od Google. To oczywiście zrozumiałe, ale ograniczało użyteczność. Teraz jednak nadchodzi przełomowy moment. Bar Now, zaktualizowany w wersji One UI 8.0 i wspierający funkcję Live Updates z Androida 16, w końcu otwiera się na zewnętrznych deweloperów. A co jest pierwszym gościem? Pizza! A raczej popularna aplikacja do dostawy jedzenia.

Od systemowego monopolu do zewnętrznego wsparcia

Przełom w ekosystemie Samsunga nastąpił za sprawą Zomato – bardzo popularnej w Indiach aplikacji do zamawiania jedzenia. Wraz z nową aktualizacją (wersja 19.2.4.1), Zomato stało się pierwszą zewnętrzną aplikacją, która wprowadziła wsparcie dla dynamicznego paska Bar Now w systemie One UI 8.0.

Choć w Polsce nie mamy tej apki, to wydarzenie jest istotniejsze, niż mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka.  Pokazuje bowiem, że zewnętrzni deweloperzy zaczynają dostrzegać potencjał w implementowaniu API Androida 16, aby zaoferować użytkownikom Samsunga bardziej immersyjne i wygodne doświadczenie. W świecie ciągłego rozproszenia, każda funkcja, która redukuje konieczność “grzebania” w telefonie, jest na wagę złota.

Dzięki temu na pasku będą wyświetlać się również informacje o szacowanym czasie dostawy, a po dotknięciu Now Bar na zablokowanym ekranie, informacja rozwija się, pokazując szczegóły, np. status “Przygotowujemy Twoje zamówienie”. Oprócz tego, stuknięcie w pigułkę rozszerza ją w dół, dając nam pełen zestaw informacji – dokładny ETA, bieżący status zamówienia i nazwę restauracji. Cała esencja śledzenia zamówienia jest więc dostępna na wyciągnięcie ręki, bez konieczności otwierania głównej aplikacji.

Warto zaznaczyć, że w segmencie dostaw jedzenia, Zomato dołącza do Uber Eats, która wcześniej zaimplementowała podobne funkcjonalności, korzystając z API Live Updates Androida 16. Rywalizacja między gigantami dostaw jedzenia napędza innowacje, z korzyścią dla użytkownika końcowego. Ten trend jest kluczowy i możemy spodziewać się, że pójdą za nim kolejne branże.

Współpraca Samsunga z Zomato to sygnał dla innych deweloperów, że warto inwestować w integrację z Bar Now. Eksperci oczekują, że w najbliższej przyszłości do tego grona dołączą aplikacje lotnicze i podróżnicze, apki kurierskie, nawigacje, mapy czy aplikacje sportowe. Wszystko to pozwoli na wygodniejsze przekazywanie nam powiadomień, ale też może przyczynić się do zmniejszenia czasu spędzanego przed ekranem smartfona. Zamiast grzebać w aplikacjach (i zapewne też przy okazji sprawdzić też coś innego), najważniejsze informacje pojawią się w Now Bar.

