Altman i Ive ujawniają wizję nowego urządzenia AI

Andrzej Libiszewski
25.11.2025|Przeczytasz w 2 minuty
Podczas corocznego wydarzenia Emerson Collective Demo Day w San Francisco, Sam Altman, CEO OpenAI, oraz legendarny projektant Jony Ive uchylili rąbka tajemnicy na temat swojego długo wyczekiwanego urządzenia opartego na sztucznej inteligencji. Twórcy zapowiadają sprzęt, który ma być antytezą dla współczesnych smartfonów.
Nowe urządzenie AI „spokojniejsze niż iPhone”

W rozmowie z Laurene Powell Jobs, Altman opisał nadchodzące urządzenie jako znacznie bardziej „spokojne” (ang. peaceful and calm) niż iPhone, którego – mimo krytyki jego wpływu na uwagę użytkowników – nazwał „koronnym osiągnięciem produktów konsumenckich”.

Kluczowym punktem wystąpienia było plastyczne porównanie doświadczenia użytkownika. Altman stwierdził, że korzystanie z dzisiejszych smartfonów i aplikacji przypomina „spacer przez Times Square” w Nowym Jorku – jest pełne hałasu, powiadomień, ciągłego „potrącania” przez cyfrowe bodźce i walki o uwagę.

źródło: OpenAI

Wizja nowego urządzenia AI ma być tego przeciwieństwem. Altman opisał wrażenia z jego użytkowania jako „siedzenie w najpiękniejszym domku nad jeziorem, w górach, i cieszenie się ciszą oraz spokojem”. Sprzęt ma działać w tle, rozumieć kontekst i interweniować tylko wtedy, gdy jest to rzeczywiście potrzebne, zamiast stale domagać się atencji.

Stopień zaawansowania prac nad nowym urządzeniem jest znaczny – Altman i Ive potwierdzili, że istnieje już działający prototyp, co więcej, Altman wyznał nawet z entuzjazmem, że praca wykonana przez zespół jest oszałamiająco dobra. Nie ma natomiast żadnych dokładnych przewidywań co do daty premiery – jedynie Jony Ive zasugerował, że rynkowy debiut nastąpi prawdopodobnie w 2027 roku).

Choć istnieje, nie wiadomo jak będzie docelowo wyglądać, ani co dokładnie będzie robić

Zagadką (a raczej niewiadomą) pozostaje forma i funkcje – prototypu nie zaprezentowano, jednak doniesienia sugerują, że może to być sprzęt pozbawiony tradycyjnego ekranu (lub z bardzo ograniczonym interfejsem wizualnym), opierający się na głosie i zaawansowanym rozumieniu kontekstu, w jakim znajduje się użytkownik. Ma wiedzieć „wszystko, co kiedykolwiek pomyślałeś, przeczytałeś lub powiedziałeś”, budując z użytkownikiem relację opartą na zaufaniu.

Projekt jest efektem współpracy OpenAI z firmą projektową LoveFrom, założoną przez Jony’ego Ive’a po jego odejściu z Apple. Partnerstwo to ma na celu stworzenie nowej kategorii elektroniki użytkowej, która wykorzysta pełen potencjał generatywnej sztucznej inteligencji, uwalniając nas od ekranowego uzależnienia.

