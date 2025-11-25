Altman i Ive ujawniają wizję nowego urządzenia AI

Podsumowanie artykułu . . .

Nowe urządzenie AI „spokojniejsze niż iPhone”

W rozmowie z Laurene Powell Jobs, Altman opisał nadchodzące urządzenie jako znacznie bardziej „spokojne” (ang. peaceful and calm) niż iPhone, którego – mimo krytyki jego wpływu na uwagę użytkowników – nazwał „koronnym osiągnięciem produktów konsumenckich”.

Kluczowym punktem wystąpienia było plastyczne porównanie doświadczenia użytkownika. Altman stwierdził, że korzystanie z dzisiejszych smartfonów i aplikacji przypomina „spacer przez Times Square” w Nowym Jorku – jest pełne hałasu, powiadomień, ciągłego „potrącania” przez cyfrowe bodźce i walki o uwagę.

źródło: OpenAI

Wizja nowego urządzenia AI ma być tego przeciwieństwem. Altman opisał wrażenia z jego użytkowania jako „siedzenie w najpiękniejszym domku nad jeziorem, w górach, i cieszenie się ciszą oraz spokojem”. Sprzęt ma działać w tle, rozumieć kontekst i interweniować tylko wtedy, gdy jest to rzeczywiście potrzebne, zamiast stale domagać się atencji.

Stopień zaawansowania prac nad nowym urządzeniem jest znaczny – Altman i Ive potwierdzili, że istnieje już działający prototyp, co więcej, Altman wyznał nawet z entuzjazmem, że praca wykonana przez zespół jest oszałamiająco dobra. Nie ma natomiast żadnych dokładnych przewidywań co do daty premiery – jedynie Jony Ive zasugerował, że rynkowy debiut nastąpi prawdopodobnie w 2027 roku).

Choć istnieje, nie wiadomo jak będzie docelowo wyglądać, ani co dokładnie będzie robić

Zagadką (a raczej niewiadomą) pozostaje forma i funkcje – prototypu nie zaprezentowano, jednak doniesienia sugerują, że może to być sprzęt pozbawiony tradycyjnego ekranu (lub z bardzo ograniczonym interfejsem wizualnym), opierający się na głosie i zaawansowanym rozumieniu kontekstu, w jakim znajduje się użytkownik. Ma wiedzieć „wszystko, co kiedykolwiek pomyślałeś, przeczytałeś lub powiedziałeś”, budując z użytkownikiem relację opartą na zaufaniu.

Projekt jest efektem współpracy OpenAI z firmą projektową LoveFrom, założoną przez Jony’ego Ive’a po jego odejściu z Apple. Partnerstwo to ma na celu stworzenie nowej kategorii elektroniki użytkowej, która wykorzysta pełen potencjał generatywnej sztucznej inteligencji, uwalniając nas od ekranowego uzależnienia.