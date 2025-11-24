Producenci kart graficznych ostrzegają klientów. Kupuj teraz albo przepłacisz

Podsumowanie artykułu . . .

Karty Radeon podrożeją, bo na rynku brakuje układów pamięci

Producenci kart graficznych otrzymali oficjalne komunikaty o planowanych podwyżkach. ASUS, Gigabyte i PowerColor – wszyscy muszą się zmierzyć z nową rzeczywistością cenową. Niektórzy z nich nie owijają w bawełnę i otwarcie radzą klientom, by nie zwlekali z decyzjami o zakupach, zanosi się bowiem, że będzie tylko gorzej.

Głównym winowajcą obecnej sytuacji nie są same układy graficzne, lecz koszt układów pamięci. Koszty różnych typów układów poszybowały w górę od 30 do nawet 170 procent. Ta lawina została wywołana przez dynamiczną rozbudowę centrów danych dla sztucznej inteligencji, która pochłania ogromne ilości chipów DRAM. AMD zaś sprzedaje swoje procesory graficzne w pakietach z pamięcią, co oznacza bezpośrednie przełożenie wzrostu kosztów na ceny końcowe produktów. Problem ma charakter długoterminowy – dyrektor generalny firmy Phison przewiduje niedobory pamięci NAND utrzymujące się aż do 2035 roku.

Wzrost dotyczy zarówno rynku serwerów, jak i sprzętu konsumeckiego

Trudności w największym stopniu dotyczą pamięci HBM wykorzystywanej w zaawansowanych akceleratorach AI. Wydajność linii produkcyjnych jest ograniczona, zatem każde zwiększenie ich produkcji oznacza niestety zmniejszenie podaży innych typów, zatem także pamięci GGDR6 i GDDR7, a nawet popularnych modułów DDR5 – wszystkie odnotowały gwałtowny wzrost cen w ostatnim czasie. Wyścig zbrojeń w dziedzinie sztucznej inteligencji poważnie zaburza łańcuchy dostaw, a zwykli użytkownicy stają się mimowolnymi uczestnikami tych zmian.

PowerColor, jeden z głównych partnerów AMD, wydał nietypowe oświadczenie. Firma wyraźnie sugeruje, żeby konsumenci zdążyli z zakupami przed końcem roku. Taka bezpośrednia przestroga ze strony producenta zdarza się niezwykle rzadko. Nadchodzący okres Black Friday i Cyber Monday może być zatem ostatnią szansą na zakup karty Radeon w akceptowalnej cenie. Interesujący jest przykład modelu RX 9070 XT – przez większość czasu karty te sprzedawały się powyżej sugerowanej ceny, dopiero niedawno ceny sklepowe zbliżyły się do MSRP. A gdy rynek zaczynał wracać do normy, nadchodzi kolejna fala podwyżek.

AMD nie jest jedyną firmą zmagającą się z rosnącymi kosztami. NVIDIA podobno opóźniła premierę serii GeForce RTX 50 SUPER z rozbudowaną w stosunku do obecnych modeli pamięcią z powodu wzrostu cen układów GDDR7. Dla AMD ta sytuacja jest szczególnie niewygodna – firma przez lata nie była w stanie konkurować z Nvidią na wydajność, zatem budowała swoją pozycję na rynku dzięki atrakcyjnemu stosunkowi wydajności do ceny. Konkurować zaś z wyższą półką nie będzie łatwo.