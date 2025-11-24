Do widzenia, Asystencie Google. Gigant ogłasza datę końca, a Gemini przejmuje stery

Podsumowanie artykułu . . .

W obliczu potężnych, konwersacyjnych modeli sztucznej inteligencji, poczciwy Asystent Google, reagujący głównie na sztywno zdefiniowane komendy, zaczął być przestarzały. Gigant z Mountain View już od pewnego czasu powoli wycofywał go z różnych systemów, ale teraz przyszedł czas na oficjalne ogłoszenie. Gemini w końcu całkowicie zastąpi Asystenta Google. Co więcej, znamy już termin tego pożegnania: marzec 2026 roku.

Koniec ery Asystenta — faza przejściowa dobiega końca

Od 2023 roku, kiedy Gemini (początkowo znane jako Google Bard) stało się priorytetem dla Google, jego obecność systematycznie rosła. Najpierw trafiło do nowszych, a następnie do starszych urządzeń Galaxy, a także na tablety i zegarki. Przez pewien czas użytkownicy mieli wybór między tradycyjnym Asystentem Google a inteligentniejszym Gemini.

Teraz ten okres przejściowy się kończy. Google nie tylko poinformował o dacie definitywnego zakończenia wsparcia dla Asystenta, ale już aktywnie usuwa jego branding ze swoich aplikacji:

„Hey, Google” znika — w najnowszej wersji aplikacji Google (v16.46.61) zmieniono nazewnictwo w procesie konfiguracji polecenia „Hey Google”, zastępując Asystenta marką Gemini.

Zmiana w ustawieniach — sekcja „Hey Google i Voice Match” została zastąpiona nową etykietą: „Rozmawiaj z Gemini bez użycia rąk”.

Wycofanie funkcji — Google już wcześniej stopniowo usuwało kluczowe funkcje z Asystenta, takie jak możliwość głosowej regulacji ustawień ekranu Ambient lub ramki zdjęć, jednocześnie przenosząc ich obsługę do Gemini, które radzi sobie z nimi lepiej i bardziej intuicyjnie.

Usunięcie Asystenta nastąpi zaledwie kilka miesięcy przed dziesiątą rocznicą jego premiery – to symboliczny koniec pewnej technologicznej epoki.

Zmiana będzie szczególnie widoczna na urządzeniach Samsunga. Producent ten zastąpił Asystenta Google przez Gemini w telefonach i tabletach wraz z aktualizacją One UI 7.0. Prawdopodobnie, nawet starsze urządzenia producenta, które nie kwalifikują się do One UI 7.0 (np. działające na One UI 6.1.1 lub starszym), również otrzymają Gemini za pośrednictwem standardowej aktualizacji aplikacji, eliminując tym samym Asystenta.

Dlaczego Gemini jest lepsze? Kontekst kontra sztywne komendy

Gemini, jako model oparty na generatywnej AI, oferuje interakcje, które są bardziej konwersacyjne, kontekstowe i inteligentne niż sztywne komendy Asystenta. Różnica jest widoczna szczególnie w złożonych zadaniach. Przykładowo, jeśli poprosiłbyś Asystenta Google o przygotowanie planu podróży, najczęściej usłyszałbyś: „Oto co znalazłem w sieci”. Gemini natomiast potrafi przetworzyć kontekst (czas trwania wycieczki, budżet) i wygenerować gotową, spójną propozycję w ciągu kilku sekund. AI oferuje również zaawansowane możliwości wynikające z rozszerzeń, co pozwala mu na wykonywanie poleceń w aplikacjach, a nawet na naturalną rozmowę podczas prowadzenia samochodu w ramach Android Auto.

Choć Gemini jest krokiem milowym, nie jest jeszcze idealne, zwłaszcza w działaniach, które Asystentowi ulepszano przez lata. Użytkownicy wciąż zgłaszają problemy, zwłaszcza w integracji z urządzeniami Google Home. Główny zarzut dotyczy tego, że Gemini czasami nie radzi sobie z wykonaniem prostych poleceń, takich jak włączenie lub wyłączenie światła. Jest to frustrujące, ponieważ po przesiadce na nowszy system spodziewamy się, że przynajmniej podstawowe funkcje będą działać bezbłędnie.

Tak czy inaczej, po niemal dziesięciu latach służby, Asystent Google przechodzi na zasłużoną emeryturę. Jego miejsce zajmuje Gemini, które do marca 2026 roku stanie się jedynym asystentem na urządzeniach mobilnych. Chociaż ta zmiana oznacza rewolucję w sposobie, w jaki wchodzimy w interakcję ze smartfonami, to musimy poczekać, aż firma spełni wszystkie obietnice i wyeliminuje dotychczasowe problemy. Jednak nawet mimo tego, pożegnanie z Asystentem Google to jednak jasny sygnał – przyszłość mobilnej technologii jest całkowicie zdominowana przez generatywną sztuczną inteligencję.