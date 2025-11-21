Już nie musisz wysilać pamięci. Prime Video wprowadza funkcję, która streści nam cały poprzedni sezon

Podsumowanie artykułu . . .

Prime Video postanowiło położyć kres tej frustracji. Platforma ogłosiła wprowadzenie funkcji Video Recaps, która wykorzystuje sztuczną inteligencję do tworzenia kompleksowych i angażujących wideo-streszczeń kluczowych wątków fabularnych z poprzednich sezonów. To pionierskie zastosowanie generatywnej sztucznej inteligencji, które ma uczynić powrót do seriali znacznie płynniejszym i przyjemniejszym.

Koniec z szukaniem w Internecie – Amazon Prime Video z funkcją Video Recaps przypomni, co działo się w ostatnim sezonie serialu

Video Recaps to najnowsza innowacja Prime Video, która dołącza do pakietu funkcji opartych na AI, mających na celu ulepszenie doświadczenia widza. Wcześniej, w 2024 roku, wprowadzono już funkcję X-Ray Recaps, która generowała tekstowe, wolne od spoilerów podsumowania kluczowych momentów. Teraz, dzięki Video Recaps, tekst zamienia się w dynamiczny materiał wideo o studyjnej jakości.

Jak wytłumaczył Gérard Medioni, wiceprezes ds. technologii w Prime Video, stworzenie każdego streszczenia to wieloetapowy proces, w którym generatywna AI odgrywa centralną rolę:

Analiza fabuły — sztuczna inteligencja analizuje kluczowe punkty fabularne, zwroty akcji i rozwój postaci w całym sezonie. Ma to na celu głębokie zrozumienie, które momenty są absolutnie kluczowe, aby widz mógł zrozumieć nadchodzący sezon. Selekcja materiału — AI wyszukuje najbardziej angażujące klipy wideo z serialu, które ilustrują te kluczowe momenty. Montaż i udźwiękowienie — wybrane klipy są łączone z zsynchronizowaną narracją głosową generowaną przez AI, fragmentami oryginalnych dialogów oraz muzyką, tworząc spójny i dynamiczny film. Jakość kinowa — finalny efekt jest na tyle dopracowany, że ma dostarczać widzom wideo-podsumowanie o jakości porównywalnej do profesjonalnego montażu.

Dostęp do nowych streszczeń jest prosty. Gdy przejdziemy do strony szczegółów kolejnego sezonu wspieranego serialu, pojawi się tam specjalny przycisk „Recap”. Po jego wybraniu, system wyświetli wszystkie dostępne opcje podsumowania dla danego tytułu, niezależnie od tego, czy jest to wersja wideo (Video Recaps) czy tekstowa (X-Ray Recaps). Widz wybiera następnie preferowaną formę podsumowania.

Świetna funkcja, ale nie dla wszystkich

Oczywiście Video Recaps to funkcja ekskluzywna dla Prime Video, ale to nikogo nie dziwi. W zasadzie podobnie jak fakt, że jej dostępność ograniczona jest tylko do języka angielskiego w USA. Na liście pierwszych wspieranych tytułów znajdują się popularne hity, takie jak Fallout, Tom Clancy’s Jack Ryan, Upload, Bosch i The Rig.

Na razie funkcja jest dostępna na urządzeniach typu living room (np. smart TV, konsole), ale Prime Video obiecuje, że wsparcie dla kolejnych urządzeń, w tym mobilnych, zostanie dodane w nadchodzących miesiącach. Możemy oczekiwać, że po udanej fazie beta funkcja zostanie rozszerzona na inne regiony, w tym prawdopodobnie do Polski, oraz na szerszy katalog seriali.

Wprowadzenie Video Recaps to nie tylko technologiczna nowinka, ale realne ułatwienie dla widza, który jest zmęczony koniecznością powtórek lub poszukiwaniem streszczeń w zewnętrznych źródłach. Prime Video wykorzystuje generatywną AI do tworzenia angażujących, filmowych podsumowań, które pozwalają widzom płynnie wrócić do ulubionych historii. Pomimo – na razie – wąskiej dostępności, ta nowość jest kolejnym dowodem na to, że platformy streamingowe coraz intensywniej stawiają na sztuczną inteligencję, by poprawić jakość i komfort oglądania.