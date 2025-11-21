Sztuczna inteligencja wchodzi między ludzi. ChatGPT staje się pełnoprawnym uczestnikiem grupowych dyskusji

Podsumowanie artykułu . . .

Ten ruch jest wynikiem pozytywnego odbioru pilotażowego programu, który trwał zaledwie tydzień w wybranych regionach Azji i Pacyfiku. Teraz, niezależnie od tego, czy planujesz grupową podróż, współtworzysz dokumenty, czy próbujesz rozstrzygnąć spór, możesz zaprosić AI do stołu.

Współpraca z AI — jak działają czaty grupowe w ChatGPT?

OpenAI udostępnia czaty grupowe globalnie dla wszystkich zalogowanych użytkowników korzystających z planów Free, Go, Plus oraz Pro. Firma widzi w tej funkcji przyszłość współpracy, gdzie ChatGPT odgrywa rolę poszukiwacza informacji, streszczacza i arbitra w grupowych interakcjach.

Zasady i limity grupowe:

Liczba uczestników — do czatu grupowego można zaprosić do 20 osób. Zaproszenia wysyła się poprzez ikonę osoby w prawym górnym rogu czatu lub poprzez udostępnienie linku.

Profilowanie — nowi członkowie są proszeni o utworzenie krótkiego profilu, zawierającego imię, nazwę użytkownika oraz zdjęcie.

Dostęp i zarządzanie — czat grupowy jest dostępny z paska bocznego. Członkowie mogą w każdej chwili zobaczyć listę uczestników, a także opuścić grupę. Co ważne, każdy uczestnik – z wyjątkiem twórcy grupy – może usuwać innych członków.

Kopiowanie konwersacji — po zaakceptowaniu zaproszenia, tworzona jest kopia Twojej dotychczasowej rozmowy jako nowy czat grupowy, co zapewnia oddzielenie pierwotnej, prywatnej konwersacji. Co istotne, pamięć i ustawienia osobiste każdego użytkownika pozostają prywatne.

Sercem grupowego czatu jest model ChatGPT 5.1 Auto, który ma za zadanie działać inteligentnie w kontekście społecznym. OpenAI chwali się, że „nauczył ChatGPT nowych zachowań społecznych”. Oznacza to, że asystent potrafi śledzić przepływ rozmowy i samodzielnie decyduje, kiedy powinien zareagować, a kiedy lepiej pozostać cicho, bazując na kontekście. Jeśli jednak chcesz wymusić odpowiedź AI w dowolnym momencie, możesz to zrobić, po prostu wspominając „ChatGPT” w swojej wiadomości. Asystent potrafi również reagować na wiadomości emotikonami i odwoływać się do zdjęć profilowych uczestników.

Czytaj też: Grok 4.1 wchodzi do gry. Nowe AI od Elona Muska jest bardziej ludzkie, pyskate i… manipulujące?

Kluczową kwestią jest to, jak system nalicza limity dla płatnych subskrybentów. Limity szybkości naliczane są tylko wtedy, gdy ChatGPT faktycznie odpowiada, a nie w trakcie, gdy użytkownicy wymieniają między sobą wiadomości. Odpowiedzi generowane przez AI są zaliczane na poczet limitu osoby, której plan pozwala na daną funkcjonalność (np. korzystanie z zaawansowanego modelu).

ChatGPT zmienia się w platformę społecznościową?

Wprowadzenie czatów grupowych to najnowszy i jeden z najważniejszych kroków OpenAI w kierunku transformacji ChatGPT z pojedynczego narzędzia w środowisko współpracy, a może nawet w platformę społecznościową. Firma jasno komunikuje, że jest to dopiero początek: „Z czasem widzimy ChatGPT odgrywającego coraz aktywniejszą rolę w prawdziwych rozmowach grupowych, pomagając ludziom planować, tworzyć i podejmować wspólne działania”.

Czytaj też: Płacisz za chmurę Google? Szykuj się na nowe opłaty za sztuczną inteligencję

Ruch ten wpisuje się w szerszą strategię OpenAI, która objawia się również niedawnymi premierami: wprowadzeniem modelu GPT-5.1 (zarówno wersji Instant, jak i Thinking) oraz udostępnieniem aplikacji społecznościowej Sora (służącej do generowania i udostępniania krótkich filmów z przyjaciółmi).