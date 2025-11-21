Koniec z hieroglifami w grafikach AI. Nano Banana Pro rozwiązuje największy problem generatorów obrazów

Podsumowanie artykułu . . .

Gigant twierdzi, że nowy model, oparty na zaawansowanym rozumowaniu Gemini 3, „pomoże zwizualizować i zaprojektować absolutnie wszystko” – od infografik opartych na danych z rzeczywistego świata, po przekształcanie odręcznych notatek w profesjonalne diagramy.

Co potrafi Nano Banana Pro?

Nowa wersja modelu, bazująca na Gemini 3 Pro, różni się od swojego poprzednika, Gemini 2.5 Flash, przede wszystkim rozumowaniem, wiedzą o świecie i dostępem do informacji w czasie rzeczywistym. Te cechy mają przełożyć się na jakość i użyteczność generowanych obrazów.

Nano Banana Pro nie tylko tworzy estetyczne obrazy, ale staje się narzędziem edukacyjnym i analitycznym. Może generować dokładne wyjaśnienia edukacyjne lub bogate w kontekst infografiki i diagramy w oparciu o dostarczoną treść czy fakty ze świata rzeczywistego. Ponadto, model potrafi łączyć się z Google Search, co pozwala na błyskawiczne tworzenie wizualizacji aktualnych danych – na przykład przepisów kulinarnych czy informacji sportowych i pogodowych w czasie rzeczywistym.

Jedną z największych bolączek poprzednich modeli AI do generowania obrazów była niezdolność do poprawnego renderowania czytelnego tekstu. Google z dumą ogłasza, że Nano Banana Pro jest najlepszym modelem do tworzenia obrazów z poprawnie odwzorowanym i czytelnym tekstem. Oznacza to koniec z „AI-owymi hieroglifami” w napisach. Cóż, zobaczymy.

Teraz użytkownicy mogą tworzyć szczegółowy tekst w mockupach i plakatach, mając do dyspozycji szeroką gamę tekstur, czcionek i kaligrafii. Co więcej, dzięki wielojęzycznemu rozumowaniu Gemini 3, model może generować tekst w wielu językach, a także lokalizować lub tłumaczyć już istniejącą treść, co znacznie ułatwia skalowanie międzynarodowe.

Zarówno twórcy amatorzy, jak i profesjonaliści zyskują zaawansowane możliwości edycji i generowania wizualizacji o wysokiej wierności:

Lepsza spójność — Nano Banana Pro potrafi łączyć do 14 obrazów jednocześnie i utrzymywać spójność oraz podobieństwo wizualne do 5 osób. Pozwala to na zachowanie płynności i brandingu w różnych punktach styku wizualnego.

Zaawansowana edycja — model oddaje w ręce użytkownika „studyjne” funkcje kontroli. Możesz zaznaczać, dopracowywać i transformować dowolną część obrazu z ulepszoną edycją lokalną. Zwykła komenda tekstowa wystarczy, by dostosować kąt kamery, zmienić ostrość, zastosować zaawansowaną gradację kolorów lub przekształcić oświetlenie sceny (np. zmienić dzień w noc lub dodać efekt bokeh).

Jakość wyjściowa — generowane kreacje są gotowe do użycia na każdej platformie, oferując szeroki wybór proporcji obrazu oraz rozdzielczość 2K i 4K.

Jak zacząć używać Nano Banana Pro?

Nano Banana Pro jest już wdrażany globalnie w różnych usługach giganta, dając użytkownikom wybór między szybkim, oryginalnym Nano Banana a wersją Pro, stworzoną do bardziej złożonych i zaawansowanych rezultatów.

Dostępność dla użytkowników indywidualnych i studentów:

Aplikacja Gemini — funkcja jest wdrażana globalnie w aplikacji Gemini, gdy wybierzesz opcję „Utwórz obrazy” w modelu „Thinking”.

Limity – oczywiście użytkownicy darmowego planu otrzymają ograniczoną pulę bezpłatnych generacji Pro, po wyczerpaniu której wrócą do oryginalnego modelu Nano Banana. Subskrybenci Google AI Plus, Pro i Ultra otrzymują wyższe limity.

Inne produkty — Nano Banana Pro jest również dostępny globalnie dla subskrybentów w NotebookLM oraz dla subskrybentów Google AI Pro i AI Ultra w trybie AI w Google Search (na razie tylko w USA).

Dostępność dla profesjonalistów:

Reklama i Workspace — model trafia do Google Ads oraz do klientów Workspace w Google Slides i Vids.

Deweloperzy i przedsiębiorstwa — funkcja jest udostępniana w API Gemini i Google AI Studio, a także w Vertex AI dla przedsiębiorstw.

Obietnice Google’a są ogromne. Na papierze Nano Banana Pro zapowiada się jako narzędzie, które może mocno namieszać na rynku, jednak jak dobrze wiemy – w praktyce bywa z tym różnie.