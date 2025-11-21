Gemini wjeżdża do Twojego samochodu. Android Auto przechodzi rewolucję, o której kierowcy marzyli

Podsumowanie artykułu . . .

Co zyskujemy z Gemini w samochodzie

Gemini przejmuje kontrolę nad Android Auto i jest dostępne dla tych użytkowników, którzy wcześniej dokonali aktualizacji Asystenta Google do Gemini w swoich telefonach. Choć pełne wdrożenie zajmie trochę czasu, Google zapewnia, że na kierowców czekają znaczące ulepszenia, które wykorzystują zdolność AI do rozumowania i przetwarzania kontekstu.

Jedną z najbardziej wyczekiwanych zmian jest poprawa interakcji z Mapami Google podczas nawigacji:

Dynamiczne dodawanie przystanków — możemy dodawać przystanki na trasie w trakcie jazdy, a Gemini jednocześnie zasugeruje ciekawe miejsca w pobliżu tych lokalizacji.

Zapytania kontekstowe — dzięki ulepszonemu rozumieniu kontekstu, możesz zadawać Gemini pytania uzupełniające dotyczące trasy lub celu podróży bez konieczności powtarzania informacji.

Znacząco ulepszone zostało również dyktowanie i wysyłanie wiadomości tekstowych, które staje się bardziej naturalne i elastyczne:

Naturalny język i korekty — możemy teraz poprawiać i modyfikować wiadomości za pomocą naturalnego języka.

Tłumaczenie w locie — Gemini potrafi tłumaczyć wysyłaną wiadomość w trakcie jej dyktowania. Google podaje przykład: „Jeszcze jedna rzecz. Zapytaj też, czy chciałby pójść na kawę po meczu? I proszę, przetłumacz całą wiadomość na hiszpański”. AI zajmie się całą sekwencją poleceń.

Generowanie playlist — na żądanie Gemini może generować playlisty w Spotify lub YouTube Music, co z pewnością uprzyjemni długie trasy.

Ważną nowością jest również wykorzystanie rozszerzeń, które były kluczowe w mobilnej wersji Gemini. Dzięki temu AI w samochodzie będzie mogło łączyć się z innymi usługami Google, na przykład z Gmailem, by znaleźć adres hotelu na podstawie rezerwacji w skrzynce mailowej i od razu ustawić go jako cel w Mapach.

Jednym z największych usprawnień jest wsparcie dla funkcji Gemini Live, która umożliwia prowadzenie bardziej naturalnych, ciągłych rozmów z Asystentem. Google proponuje wykorzystać tę funkcję do zbierania informacji o miejscu docelowym, ćwiczenia przed ważnym spotkaniem czy pracy nad nowymi pomysłami. Jak zauważają testerzy wersji beta, Gemini Live jest niezwykle przydatne zwłaszcza podczas długich podróży, kiedy chcemy np. zrobić szybki research bez odrywania wzroku od drogi. Choć stabilność działania, podobnie jak w wersji telefonicznej, może być uzależniona od jakości połączenia sieciowego, to i tak jest to jeden z największych atutów tej aktualizacji.

Wdrożenie Gemini w Android Auto rusza globalnie i obejmuje wsparcie dla 45 języków. Po przełączeniu Asystenta na Gemini, w samochodzie pojawi się stosowne wyskakujące okienko informujące o zmianie. Możesz również sprawdzić, czy już Cię objęło, naciskając przycisk mikrofonu lub mówiąc „Hey Google”. Po aktywacji, na pasku zadań pojawi się baner „Zapytaj Gemini”.

Wprowadzenie Gemini do Android Auto to coś więcej niż tylko aktualizacja; to przekształcenie naszego asystenta w drodze w prawdziwie inteligentnego pasażera, który rozumie kontekst, zarządza wieloma zadaniami naraz i integruje się z naszym cyfrowym życiem. Chociaż globalne wdrożenie zajmie Google kilka miesięcy, kierowcy, którzy już korzystają z Gemini na telefonie, mogą spodziewać się znaczących ulepszeń w nawigacji, komunikacji i obsłudze mediów. Rewolucja AI właśnie dociera do naszych samochodów.