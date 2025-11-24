Wielki krok dla ekosystemu Google. Android wreszcie otrzyma funkcję znaną z iPhone’ów

Podsumowanie artykułu . . .

Synchronizacja schowka jako konkurencja dla Apple Handoff

Prace nad uniwersalnym schowkiem trwają znacznie dłużej, niż większość użytkowników zdaje sobie sprawę – w kodzie wersji beta i canary Androida można znaleźć ślady wskazujące, że Google testuje takie rozwiązanie od listopada 2024 roku. Obecne doniesienia sugerują, że pełne wdrożenie funkcji może nastąpić w połowie 2026 roku wraz z premierą Androida 17.

Mechanizm opiera się na skoordynowanej współpracy kilku komponentów systemowych. Gdy użytkownik skopiuje tekst na telefonie, specjalna aplikacja systemowa – na urządzeniach Pixel będzie to Pixel System Service – wykryje modyfikację zawartości schowka. Następnie informacja trafi do Usług Google Play, które przekierują ją do struktury Handoff, a stamtąd na wszystkie połączone urządzenia.

src: AssembleDebug, via AndroidAuthority

W kodzie systemu pojawił się już nowy element – klasa UniversalClipboardManager w ścieżce android.companion.datatransfer.continuity. Będzie ona zarządzać procesem synchronizacji między różnymi urządzeniami. Aplikacja systemowa będzie wymagała specjalnego zezwolenia READ_CLIPBOARD_IN_BACKGROUND, aby móc odczytywać zawartość schowka w tle. Niestety, obecna wersja rozwiązania ma poważne ograniczenie – obsługuje wyłącznie tekst. Oznacza to, że użytkownicy nie będą mogli synchronizować obrazów, plików ani innych formatów danych.

Google od kilku lat konsekwentnie wzmacnia zabezpieczenia związane ze schowkiem – 10 wersja systemu wprowadziła restrykcje pozwalające tylko domyślnej klawiaturze lub aktywnej aplikacji na dostęp do jego zawartości. Android 13 przyniósł kolejne ulepszenia – system automatycznie czyści historię schowka po godzinie i informuje użytkownika za każdym razem, gdy aplikacja próbuje uzyskać do niego dostęp.

Te zaostrzone środki ostrożności są szczególnie ważne, biorąc pod uwagę, jak często ludzie kopiują wrażliwe informacje – hasła, numery kart kredytowych czy prywatne adresy. Uniwersalny schowek będzie musiał funkcjonować w ramach tych samych ograniczeń, co prawdopodobnie tłumaczy ostrożne podejście Google i początkową obsługę wyłącznie tekstu.

„Android for PC” motorem napędowym dla Google – bez swojego odpowiednika Handoff nowy system będzie wyglądał jak ubogi krewny

Silna integracja między urządzeniami stanowi jeden z kluczowych powodów lojalności użytkowników wobec Apple. Możliwość rozpoczęcia zadania na iPhone’ie i kontynuowania go na Macu bez dodatkowych działań to funkcjonalność, której dotąd brakowało w świecie Androida. Do tej pory przeniesienie skopiowanej treści między urządzeniami z systemem Google wymagało korzystania z rozwiązań firm zewnętrznych.

Google i Qualcomm współpracują obecnie wraz z Samsungiem nad laptopami z systemem Android, co nadaje nowy kontekst całemu przedsięwzięciu. Nic zatem dziwnego, że funkcje Handoff, włączając synchronizację schowka, mają zostać szczegółowo zaprezentowane w ramach inicjatywy „Android na PC”. Cóż, pierwsza połowa 2026 roku pokaże, czy uniwersalny schowek w Androidzie 17 dorówna Apple, jeśli chodzi o sprawność i wygodę działania i czy zaspokoi oczekiwania osób, które od lat z zazdrością patrzyły na rozwiązania konkurencji.