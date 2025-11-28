Test płyty głównej Asus ROG Strix B850-A Gaming WiFi

Podsumowanie artykułu . . .

Co otrzymujemy wraz z Asus ROG Strix B850-A Gaming WiFi?

Wraz z płytą dostajemy antenę Wi-Fi, opaski zaciskowe, termopady dla dysków M.2, dwa kable SATA, akcesoria do dysków M.2 i instrukcję. Antena Wi-Fi jest na kablu i możecie ją postawić w wygodnym dla Was miejscu. Mamy też rozwiązanie Q-Antenna, dzięki któremu łatwo podepniemy ją do płyty głównej. Pozostałe dodatki niczym nie zaskakują.

Wygląd Asus ROG Strix B850-A Gaming WiFi

Płyta jest cała srebrno-biała. W zestawie utrzymanym w podobnej kolorystyce będzie się świetnie prezentowała. Dodatkowo mamy też podświetlane logo ROG na osłonie I/O. Nie mamy backplate, a tył płyty jest szary. Generalnie jest to z pewnością bardzo ładna konstrukcja. Jej format jest standardowy – ATX o wymiarach 305 x 244 mm.

Budowa Asus ROG Strix B850-A Gaming WiFi

Asus ROG Strix B850-A Gaming WiFi to konstrukcja stworzona pod procesory AM5. Sekcja zasilania ma 14 (VCore, 80A) + 2 (SoC, 80A) + 2 (Misc, 80A) faz zasilania. Chłodzona jest dzięki dwóm radiatorom (bez ciepłowodu) oraz termopadom o wysokiej przewodności cieplnej. Całość zasilana jest z dwóch złączy 8-pin. Taka sekcja nie powinno mieć problemów nawet z najmocniejszym procesorem. Sprawdzę w testach, jak w rzeczywistości ona wypada w połączeniu z Ryzenem 9 7950X.

Płyta oferuje cztery sloty na dyski M.2. Dwa z nich mają linie z procesora. Pierwsze, umieszczone pod największym radiatorem z beznarzędziowym montażem, obsługuje konstrukcje 2242/2260/2280 PCIe 5.0 x4, a drugie (również z radiatorem, ale mniejszym) 2280/22110 PCIe 5.0 x4. Pozostałe dwa sloty mają linie z chipsetu i wspierają dyski 2280 PCIe 4.0 x4. One również mają radiator. W przypadku złącza M.2_3 trzeba pamiętać, że dzieli on linie z PCIEX16(G4). Kiedy coś włożycie do tego slotu, to złącza M.2_3 będzie wyłączone. Płyta ma również dwa złącza SATA 6 Gb/s.

Standardowo jest wsparcie dla 4 kości pamięci RAM DDR5. Ich prędkość może wynosić do 8000+ MHz, a pojemność 256 GB. Nie mogło zabraknąć wsparcia dla EXPO, ale jeśli macie pamięć z XMP to również profil będziecie mogli wczytać. Warto tutaj pamiętać o AEMP, czyli Asus Enhanced Memory Profile. Jest to technologia, która automatycznie wykrywa pamięci i dopasowuje ich parametry.

Złącza PCIe x16 są dwa. Górze działa jako PCIe 5.0 x16 i ma rozwiązanie ułatwiające demontaż karty – Q-Release Slim. Wystarczy złapać grafikę z lewej strony i pociągnąć – bez problemów wyjdzie ona ze slotu. To miejsce jest wzmacniane, więc nawet najcięższe grafiki nie będą problemem. Drugie złącze to PCIe 4.0 x16 ze wsparciem dla x4. Znajduje sie ono na spodzie i jest całkowicie standardowe.

Układ dźwiękowy to Realtek ALC4080 z AMP Savitech SV3H712. To powinno oferować fajną jakość muzyki czy dobrze sprawdzać się w grach. Na pokładzie jest Wi-Fi 7 MediaTek MT7925 ze wsparciem dla Bluetooth 5.4. Mamy też ethernet Intel I226-V 2,5 Gb. Łączność z siecią jest więc również bardzo fajna.

Na samej płycie mamy do dyspozycji złącza:

1x CPU Fan,

1x CPU OPT,

1x AIO Pump,

4x Chassis Fan,

1x USB-C 10 Gbps,

1x USB 5 Gbps,

2x USB 2.0,

3x ARGB,

złącza do przedniego panelu obudowy,

1x thermal sensor,

1xThunderbolt (USB4).

Złącza oceniam pozytywnie. Jest sporo pod wentylatory, choć jedno więcej mogłoby być z prawej strony płyty. Konfiguracja USB jest standardowa. Są trzy ARGB, ale nie ma żadnego RGB – coraz częściej producenci decydują się na rezygnację z niego i nie ma co się dziwić. Bez problemów podłączycie tak naprawdę większość rzeczy, które mogą być potrzebne podczas składania. Co ciekawe Asus ROG Strix B850-A Gaming WiFi ma też przycisk włączający PC. Plus też za baterię BIOS umieszczoną w takim miejscu, że bez problemów można ją wyjąć.

Tylna zaślepka jest oczywiście zintegrowana z płytą i też utrzymana w białej kolorystyce. Tutaj znajdziemy też złącza:

1x USB-C 20 Gbps,

1x USB-C 10 Gbps,

2x USB 10 Gbps,

4x USB 5 Gbps,

2x USB 2.0,

1x DisplayPort,

1x HDMI,

1x wejście na anteny Wi-Fi,

1x ethernet 2,5 Gb,

2x audio,

1x Optical S/PDIF.

Płyta oferuje również przyciski do flashowania BIOS oraz resetowania CMOS. Konfiguracja USB jest całkiem niezła. Mamy dwa USB-C, dwa USB 10 Gbps i cztery USB 5 Gbps. Są też dwa najwolniejsze. Plus za złącze DisplayPort i HDMI, które czasami mogą się przydać. Jak zawsze minus za tylko dwa audio. Antena Wi-Fi ma bardzo łatwy montaż – wystarczy kable wsadzić w złącza, bez konieczności przykręcania. Wydaje mi się, że taka konfiguracja złączy powinna większość z Was po prostu zadowolić.

Platforma testowa Procesor AMD Ryzen 9 7950X Chłodzenie Valkyrie Jarn 360 Pasta Noctua NT-H1 Karta graficzna Gigabyte GeForce RTX 4090 Gaming OC Pamięć RAM G.Skill Trident Z5 Neo RGB 2x 16 GB 6000 MHz CL30 Dysk Crucial T700 1TB Zasilacz be quiet! Dark Power Pro 13 1300W Monitor BenQ Mobiuz EX2710U

Testy wykonałem przy domyślnych ustawieniach BIOSu. Włączyłem tylko profil EXPO pamięci, który zadziałał bez problemów.

BIOS Asus ROG Strix B850-A Gaming WiFi

BIOS jest typowy dla Asusa. W trybie łatwym możecie bez problemów włączyć profil EXPO czy przejść do sterowania wentylatorami. W zaawansowanym jest mnóstwo opcji do wyboru – możecie bez problemów podkręcić procesor czy pamięć RAM. Opcje są poukładane charakterystycznie dla Asusa, ale po chwili bez problemów w BIOSie się odnajdziecie.

Testy – CrystalDiskMark

CrystalDiskMark pozwala na ocenienie wydajności dysków podłączonych do różnych złączy. Sprawdziłem tutaj działanie Adata SE800 1 TB na złączach USB oraz Adata SU650 120 GB na SATA. W przypadku M.2 mowa jest o dysku systemowym Crucial T700 1 TB PCIe 5.0 x4. Warto też zwrócić uwagę na samą temperaturę tego dysku ukrytego pod radiatorem.

Testy – Cinebench 2024

Cinebench to popularny benchmark bazujący na Maxon Cinema 4D. Pozwala on na dobrą ocenę wydajności procesorów i często pojawia się w przeciekach. W testach wykorzystałem wersję 2024 oraz testy jedno i wielowątkowe.

Testy – Corona Benchmark

Silnik renderujący Corona dostępny jest Autodesk 3ds Max oraz Cinema 4D. Co ważne, nie wspiera on GPU, więc wydajność CPU jest tutaj kluczowa. W testach skorzystałem z benchmarka przygotowanego przez twórców, który dobrze sprawdza się w praktyce.

Testy – V-Ray Benchmark

V-Ray został stworzony przez Vladimira Koylazov i Petera Mitev z Chaos Group w 1997 roku. Można z niego skorzystać w całym mnóstwie programów takich jak 3ds Max, SketchUp, Maya, Cinema 4D, Unreal, Blender itp.. Twórcy V-Ray udostępnili darmowy benchmark, który to właśnie wykorzystałem w poniższych testach.

Testy – 3DMark

3DMark pozwala na ocenienie wydajności danego zestawu w środowisku 3D. Są to benchmarki często wykorzystywane np. w testach kart graficznych. Tym razem do testów wykorzystałem benchmarki Time Spy oraz CPU Profile.

Testy – gry

Na koniec przeprowadziłem testy w trzech grach: Total War: Phraorah, Assassin’s Creed Mirage oraz Far Cry 6. Testy wykonałem w rozdzielczości 1920 x 1080 px przy najwyższych ustawieniach. Wyłączyłem tylko ray tracing oraz DLSS/FSR, jeśli dana gra miała takie opcje. Testy przeprowadziłem przy wykorzystaniu wbudowanych w gry benchmarków. W przypadku Total War był to benchmark battle.

Temperatury

Testy przeprowadziłem przy wykorzystaniu wielowątkowego testu Cinebench 2024, który działał 10 minut. Poniżej możecie zobaczyć zdjęcia termowizyjne wykonane dzięki smartfonowi CAT S61.

Temperatura sekcji jest całkowicie w porządku. Jest ona niska i mamy mnóstwo przestrzeni na podkręcanie procesora. Widać więc, że sekcja zasilania bez problemów poradzi sobie z każdym procesorem na AM5.

Test Asus ROG Strix B850-A Gaming WiFi – podsumowanie

Asus ROG Strix B850-A Gaming WiFi kupicie za ok. 1060 zł. Jest to jedna z wyżej wycenionych płyt B850, ale zdecydowanie jest ona warta Waszej uwagi. Płyta jest bardzo dobrze wykonana i może się podobać. W szczególności będzie świetnie wyglądała w białym komputerze.

Mamy dobrą konfigurację złączy wewnętrznych i zewnętrznych. Z tyłu mamy choćby dwa USB-C i dużo szybkich standardowych USB. Na płycie jest sporo miejsca na dyski M.2, które mają radiatory. Karta graficzna ma mechanizm łatwego wyjmowania, podobnie zresztą jak górny radiator na dysk M.2 czy anteny Wi-Fi. Jak już przy nich jesteśmy to mamy Wi-Fi 7, czyli najnowszy standard. Audio też jest bardzo dobre jak na zintegrowane rozwiązanie. Płyta w testach wypadła dobrze i oferuje odpowiednią wydajność. Plus za sekcję zasilania, która notuje niskie temperatury i daje pełną przestrzeń do podkręcania procesora.

Jeśli więc możliwości chipsetu B850 Wam wystarczą i szukacie naprawdę bardzo dobrej płyty głównej to warto zwrócić uwagę na testowany model.