Black Friday 2025 na Amazon to świetna okazja do zakupu Kindle i nie tylko

Czarny Piątek to najlepszy moment na zakup czytnika Kindle

Koniec listopada to najgorętrzy okres dla miłośników czytania ebooków. Tym razem Amazon także nie zawiódł, przecenione zostały wszystkie czytniki, część w niespotykanym do tej pory stopniu:

… a to Echo grało

Również głośniki z serii Echo trafiły na listę przecen:

Apple, Garmin i akcesoria w niższych cenach

Pośród sprzętu innych marek, objętego promocjami także znajdziemy wiele interesujących ofert:

Wszystkie promocje dostępne są na specjalnej stronie Amazon.pl. Warto tam zaglądać co jakiś czas, niektóre ceny bowiem są obniżane po kilka razy, a na listę promocji trafiają wciąż nowe pozycje.