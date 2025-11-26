Black Friday 2025 na Amazon to świetna okazja do zakupu Kindle i nie tylko

...
Czarny Piątek to najlepszy moment na zakup czytnika Kindle
Koniec listopada to najgorętrzy okres dla miłośników czytania ebooków. Tym razem Amazon także nie zawiódł, przecenione zostały wszystkie czytniki, część w niespotykanym do tej pory stopniu:
- Kindle 11 (wersja 2024) – 409,99 zł, przecena z 519,99 zł
- Kindle Paperwhite 6 – wersja 16 GB – 599,99 zł, przecena z 799,99 zł
- Kindle Paperwhite Signature Edition – 679,99 zł, przecena z 879,99 zł
- Kindle Colorsoft – 764,99 zł, przecena z 1129,99 zł – mamy rekordzistę, czytnik jest aż o 32% tańszy
- Kindle Colorsoft Signature Edition – 884,99 zł, przecena z 1249,99 zł
… a to Echo grało
Również głośniki z serii Echo trafiły na listę przecen:
- Echo Pop – 149,99 zł, przecena z 269,99 zł (-44%)
- Echo Dot 5 generacji (2022) – 169,99 zł, przecena z 329,99 zł (-48%)
- Echo Dot Max – 445,99 zł, przecena z 489,99 zł (-9%)
- Echo 4 generacji – 399,99 zł, przecena z 599,99 zł (-33%)
Czytaj też: Amerykanie postradali zmysły? Zasilą domy jednym z najbardziej niebezpiecznych wulkanów
Apple, Garmin i akcesoria w niższych cenach
Pośród sprzętu innych marek, objętego promocjami także znajdziemy wiele interesujących ofert:
- Słuchawki Apple AirPods 4 z ANC – 608,42 zł
- Słuchawki Apple Airpods 4 bez ANC – 485,86 zł
- iPad Air 11″ M3 – 2899 zł
- Apple Pencil Pro – 496 zł
- Smartwatch Garmin Vivoactive 5 – 696,19 zł
- Smartwatch Garmin Vivoactive 6 – 1198,51 zł
- Smartwatch Garmin Fenix 8 47 mm – 3096,99 zł
- Smartwatch Garmin Fenix 7 Pro Solar – 2045,35 zł
- Słuchawki Sennheiser MOMENTUM 4 – 740,22 zł
- Słuchawki Sennheiser HD 599 SE – 349 zł
- Słuchawki Bowers & Wilkins PX8 – 1438 zł
- Słuchawki Sony WH-1000XM6 – 1699 zł
- Tablet graficzny HUION Inspiroy – 268,61 zł
- Stacja ładująca Anker Prime 200 W – 189 zł
- Odkurzacz piorący Kärcher SE 2 Spot Care – 399,99 zł
Wszystkie promocje dostępne są na specjalnej stronie Amazon.pl. Warto tam zaglądać co jakiś czas, niektóre ceny bowiem są obniżane po kilka razy, a na listę promocji trafiają wciąż nowe pozycje.