Black Friday 2025 w Douglas: Największe hity makijażowe, które musisz upolować

Trendy makijażowe 2025, czyli jak wyglądają polskie ulice i social media

Rok 2025 zrobił duży ukłon w stronę naturalnego piękna kobiet. Rolą makijażu w bieżącym sezonie jest bowiem podkreślenie naturalnych rysów i podkreślenie atutów urody, bez „zamalowywania” twarzy kilkoma warstwami kosmetyków. Typowy makijaż znany z portali społecznościowych powoli odchodzi do lamusa. Jego miejsce zajmuje ujmująca naturalność, miękkość i… krótki czas tworzenia. Godzina przed lustrem? Absolutnie nie – a i tak będzie pięknie!

Skóra powinna być pełna naturalnego blasku. Jeśli nie jest, można jej trochę dopomóc lekkim podkładem wyrównującym koloryt. Dobrze sprawdzą się kosmetyki na bazie wody.

Hitem roku 2025 są pastelowe cienie do powiek, które królowały w makijażach sprzed dekady lub dwóch. Jednak teraz używa się ich znacznie oszczędniej. Mają być jedynie subtelnym akcentem dodającym świeżości. Miękkie konturowanie to nie tyle hit, ile obowiązek. Nadaje twarzy naturalności i sprawia, że makijaż jest praktycznie niewidoczny. Bo nie chodzi o to, by było widać, że się malujemy, ale o to, by dyskretnie poprawić to i owo. Usta także powinny wyglądać naturalnie. Do łask powracają błyszczyki w neutralnych kolorach, delikatnie podkreślające linię ust.

Idealne kosmetyki w 2025 roku to takie, które potrafią wszystko: tinty, kremy do ust i policzków, palety „full face”, które oszczędzają czas i pieniądze.

Makijaż w Black Friday — dlaczego warto kupować kosmetyki właśnie teraz?

Black Friday to idealny moment na zakupy dla siebie, ale też z myślą o kobietach, którym chcemy podarować coś „od Mikołaja”.

Najważniejszym argumentem w tym okresie jest cena – w końcu możesz kupić produkt premium, o którym marzyłaś cały rok. Nadal jest z segmentu premium, ale cena staje się bardziej budżetowa.

Zestawy prezentowe tworzone z myślą o końcówce listopada zwykle „wychodzą” taniej niż pojedyncze produkty. Tylko od ciebie zależy, czy pozostaną zestawami, czy postanowisz je rozkompletować. To też czas na przeceny limitowanych kolekcji. Co więcej – one zwykle pojawiają się w promocji jako pierwsze. Jeśli masz coś takiego na oku, trzymaj rękę na pulsie.

A jeśli czujesz, że chcesz całkowicie wymienić zawartość kosmetyczki na nowocześniejszą i bardziej dopasowaną do aktualnych trendów, to lepszej okazji nie będzie.

Must-have produkty z promocji — budżetowo i premium

Black Friday w perfumeriach Douglas to okazje goniące okazje i… rozterki typu: co wybrać, co warto kupić, z czego zrezygnować, co się opłaca. Poniższe zestawienie powinno rozwiać większość wątpliwości.

Podkłady i kremy CC

Zaczynamy od pielęgnacji, ale w lekkim wydaniu. Najlepsze kosmetyki łączą w wyrównanie kolorytu z efektem wygładzenia.

Polecane produkty:

Luksusowy wybór: lekki podkład serum o naturalnym wykończeniu – idealny dla skóry dojrzałej i suchej.

lekki o naturalnym wykończeniu – idealny dla skóry dojrzałej i suchej. Średnia półka: CC Cream o właściwościach rozświetlająco-nawilżających, hit kobiet 30+.

o właściwościach rozświetlająco-nawilżających, hit kobiet 30+. Ekonomiczny wybór: lekkie podkłady Douglas Collection – trwałość i piękne krycie bez efektu maski.

Mini tutorial: jak używać?

Nałóż cienką warstwę gąbeczką lub pędzlem typu kabuki.

Palety cieni

Nic tak dobrze nie poprawia humoru kobiecie, jak nowa paleta cieni kupiona w promocji. W 2025 roku prym wiodą palety z neutralnymi brązami, akcentami pastelowymi i metalicznymi dodatkami, które dobrze komponują się z trendem glowing skin.

Polecane produkty:

Desert Nudes – ciepłe maty i błyski, idealne na co dzień i wieczór.

– ciepłe maty i błyski, idealne na co dzień i wieczór. Golden Hour – złociste, miodowe i brzoskwiniowe odcienie, dla cer o ciepłym odcieniu.

– złociste, miodowe i brzoskwiniowe odcienie, dla cer o ciepłym odcieniu. Must-Have Face Palette – multi-palette do wszystkiego: oczy, policzki, rozświetlenie.

– multi-palette do wszystkiego: oczy, policzki, rozświetlenie. Pastel Dream – hit wśród 20-latek, ale coraz częściej wybierany również przez kobiety 40+.

Mini tutorial: jak używać?

W wewnętrzny kącik oka połóż pastelowy cień, na środek powiek odcień metaliczny, w załamanie ciepły brąz. To najprostszy sposób na świeży i trendy makijaż oka.

Pomadki

Najlepiej nawet zrobiony makijaż oka straci połowę uroku, jeśli zapomnisz o ustach. Tutaj sztuką jest nałożenie pomadki tak, by „robiła robotę”, ale jednocześnie była niezauważalna.

Polecane produkty:

Pomadki matowe soft velvet – efekt rozmytej miękkości.

– efekt rozmytej miękkości. Błyszczyki z efektem powiększenia – idealne dla drobnych ust.

– idealne dla drobnych ust. Pomadki Douglas Collection – dokładna pigmentacja i eleganckie, uniwersalne odcienie.

– dokładna pigmentacja i eleganckie, uniwersalne odcienie. Pomadki premium (każda luksusowa linia) – jeśli kochasz luksus na ustach, Black Friday to jedyna okazja w roku, kiedy możesz kupić pomadkę premium w mocno obniżonej cenie.

Mini tutorial: jak używać?

Zamiast rysować twarde kontury, delikatnie rozetrzyj krawędzie pomadki. Na środek nałóż błyszczyk, by uzyskać efekt naturalnie pięknych ust.

Rozświetlacze

Skin glow to trend obowiązujący od kilku sezonów, ale w 2025 roku stał się zdecydowanie bardziej subtelny. Dobry rozświetlacz powinien dać efekt zdrowej skóry bez przerysowanego blasku.

Polecane produkty:

Honey Glow Powder – miękki, ciepły blask, który wygląda jak słońce na skórze.

– miękki, ciepły blask, który wygląda jak słońce na skórze. Luksusowe rozświetlacze w kremie – piękne na skórze dojrzałej, nie wchodzą w zmarszczki.

– piękne na skórze dojrzałej, nie wchodzą w zmarszczki. Tańsze alternatywy w kamieniu – idealne dla osób, które lubią klasyczne formuły.

Mini tutorial: jak używać?

Nałóż rozświetlacz od szczytu kości policzkowej w kierunku skroni, bardziej pionowo niż poziomo. Dzięki temu cera wygląda naturalnie i świeżo.

Zestawienia bestsellerów Black Friday 2025: co znika z półek jako pierwsze?

TOP 5 makijażowych bestsellerów, które wyprzedają się co roku:

Lekkie podkłady i kremy CC – bo każda kobieta chce uzyskać efekt skin glow i połączyć go z pielęgnacją cery. Neutralne palety cieni – zawsze uniwersalne, nadające się na przeróżne okazje. Błyszczyki powiększające – hit ostatnich sezonów, który nieprędko wyjdzie z mody. Rozświetlacze o mokrym wykończeniu – naturalny wygląd i efekt WOW w jednym. Multi-produkty – sticki do ust, policzków i oczu. Coś dla kobiet, które cenią czas.

TOP 5 luksusowych produktów, na które większość kobiet poluje tylko raz w roku:

Podkłady serum premium. Luksusowe pomadki. Palety high-end. Limitowane kolekcje makijażowe. Ekskluzywne rozświetlacze.

Te produkty na pewno warte są swojej ceny, ale skoro można kupić je o połowę taniej, to… czemu nie? Black Friday to okazja, której nie można przegapić.

Black Friday to okazje, które same wchodzą w ręce, ale takie okazje też kosztują. Nie chcesz przepłacić ani dać się ponieść zakupowemu szałowi, który zwykle wymyka się spod kontroli? To proste, wystarczy zapamiętać kilka ważnych zasad:

– Nie rób zakupów spontanicznie – do Black Friday trzeba się przygotować. Najlepiej zrób listę potrzebnych kosmetyków i sprawdź, czy są dostępne na stronie: https://www.douglas.pl/pl.

– Ustal budżet i… kwotę rezerwową, o jaką możesz go przekroczyć. Doprawdy szkoda byłoby nie kupić fajnej paletki, tylko dlatego, że jest o 10 zł droższa, niż przewidywaliśmy.

– Nie kupuj tylko dlatego, że jest okazja. Kup kosmetyki, których umiesz używać i wiesz, że faktycznie są ci potrzebne. Nowa paletka z nieznanej firmy jest w porządku, ale jeśli nie używasz kremu CC, to nie porywaj się na najdroższy, który nawet w promocji nie będzie naprawdę tani. Zacznij od testerów, w końcu za rok też będzie Black Friday.