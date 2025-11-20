Black Friday to dobry moment na smart-zamek: sprawdź, jak potrafi ułatwić życie

Sercem produktu jest cylinder w standardzie europrofilu z wbudowanym czytnikiem linii papilarnych i łącznością Bluetooth. Dzięki temu w większości mieszkań montaż sprowadza się do wyjęcia jednej śruby od czoła drzwi, wymiany wkładki i kalibracji – bez przerabiania skrzydła czy wiercenia nowych otworów. W trybie dziennym wchodzisz „na palec” albo z aplikacji; wieczorem sprawdzasz w historii, kto i kiedy otwierał. Zamiast dorabiać metalowe duplikaty, nadasz e-klucze czasowe ekipie sprzątającej lub serwisowej i cofniesz je jednym tapnięciem po wizycie. Co ważne, elektronika jest „zamknięta w cylindrze”, więc z zewnątrz zachowujesz estetykę drzwi i okuć – to często warunek w budynkach z jednolitą zabudową od strony klatki.

Zasięg poza dom: WIFIBOX3 dodaje pełny dostęp zdalny

Zasięg bluetooth rozwiązuje obsługę zamka wtedy, gdy jesteś blisko, ale prawdziwie „bezkluczowe” życie zaczyna się, gdy możesz reagować z dowolnego miejsca na świecie. Tu wchodzi WIFIBOX3 – niewielki mostek, który spina PCB41 Plus z domowym Wi-Fi. Po jego dodaniu aplikacja przestaje być pilotem, a staje się centrum dowodzenia: z biura sprawdzasz, czy drzwi są zamknięte; będąc w tramwaju, otwierasz drzwi dziecku; na wakacjach wysyłasz e-klucz przyjaciółce, która podlewa kwiaty, i po wizycie natychmiast cofasz uprawnienie.

Po dodaniu WIFIBOX3 zamek zyskuje pełną zdalność (podgląd stanu, nadawanie/odwoływanie dostępu spoza domu) i integracje: Amazon Alexa oraz Home Assistant. Dzięki temu ustawisz automatyzacje typu: „włącz tryb passageway w godzinach dostaw”, „powiadom o użyciu hasła tymczasowego”, „zamknij drzwi po wyjściu z geofencji”.

To również najprostsza odpowiedź w zarządzaniu w najmie krótkoterminowym – zamiast przekazywać klucze pod drzwiami, gość dostaje dostęp ważny dokładnie tyle, na ile opłacił pobyt. Montaż mostka jest bardzo prosty: gniazdko w przedpokoju, stabilne Wi-Fi i dystans 1-2 ścian do drzwi. Całość działa w tle, nie zajmując gniazdek ani uwagi, a zamek staje się elementem domowej infrastruktury tak naturalnym, jak router. Szczegóły techniczne mostka znajdziesz na stronie, ale w praktyce to urządzenie, o którym zapominasz: ustawiasz raz, korzystasz codziennie, o istnieniu przypominając sobie dopiero wtedy, gdy przyda się zdalny dostęp.

W sytuacji rozładowania baterii port USB umożliwia awaryjne zasilenie cylindra i odblokowanie drzwi — bez wzywania ślusarza i ryzyka uszkodzeń. To praktyczny „bezpiecznik” na wyjątkowe przypadki.

Zamek obsługuje hasła tymczasowe: jednorazowe lub ważne wyłącznie w określonym przedziale czasu (np. dziś 18:00–20:00). To najprostszy sposób, by wpuścić sprzątanie, ekipę serwisową albo gości, a po wizycie nie martwić się odzyskiwaniem klucza; dostęp wygasa automatycznie. Dostępny jest też tryb przejścia (Channel/Passageway), w którym w zdefiniowanym oknie czasowym drzwi można otwierać i zamykać bez weryfikacji odciskiem palca, hasłem czy kartą. Funkcja sprawdza się przy częstych wejściach/wyjściach: wizyta ekipy sprzątającej, wnoszenie paczek, godziny pracy domowego gabinetu, imprezy rodzinne czy swobodne wejście dzieci. Tryb można łączyć z regułami czasowymi lub aktywować po autoryzacji właściciela.

Warunki Black Friday: cena końcowa, magazyn UE i gwarancja

Listopad to zwykle moment, w którym producenci przygotowują dla klientów najlepsze warunki, i tak jest tutaj. W kampanii Black Friday WELOCK PCB41 Plus zamek możemy kupić w cenie 109 € po użyciu kuponu VD40, czyli za około 460 zł. Oszczędzasz dzięki temu nawet do 40 € względem standardowej ceny i nie ryzykujesz długiej logistyki, bo wysyłka realizowana jest z europejskiego magazynu, z 2-letnią gwarancją w pakiecie. To istotna kwestia przy zakupie produktu, którego poprawność działania może mieć wpływ na naszą codzienność i bezpieczeństwo. Przy urządzeniu do drzwi liczy się przewidywalność, szybka dostawa i obsługa zgodna z lokalnymi przepisami.

W praktyce wygląda to tak, że zamawiasz, śledzisz przesyłkę jak każdy inny zakup w polskim sklepie, montujesz w dogodnym dla siebie momencie i w razie pytań rozmawiasz z supportem, który rozumie realia naszego rynku.

Montaż i kompatybilność: szybki „przegląd drzwi” przed zakupem

Żeby wymiana była szybka i łatwa, warto poświęcić pięć minut na audyt. Po pierwsze, typ wkładki: w Polskich domach w większości przypadków będzie to europrofil. Jeśli u Ciebie jest inaczej, być może potrzebne będzie zastosowanie odpowiedniej przejściówki. Po drugie, długości A/B: zmierz wystawanie wkładki na zewnątrz i do wewnątrz (od osi śruby), żeby nowy cylinder nie wystawał poza rozetę ani nie chował się zbyt głęboko. To milimetry, które decydują o wygodzie i estetyce.

Po trzecie, mechanika drzwi: wielopunktowe ryglowanie i mocny samozamykacz potrafią dodać oporu – zamek smart nie naprawi źle wyregulowanego okucia, więc jeśli skrzydło zaczepia albo zamyka się z trudem, warto to najpierw wyregulować. Jeśli chcesz mieć pewność, producent podaje następujące dane: grubość skrzydła drzwi powinna mieścić się w zakresie 50-100 mm, a minimalna szerokość ościeżnicy (prześwitu od krawędzi, powinna być mniejsza niż 40 mm.

Dlaczego akurat WELOCK i kiedy się sprawdzi?

WELOCK to globalny pionier w dziedzinie inteligentnych zamków oraz biometrycznych systemów bezpieczeństwa, uznawany za pierwszego innowatora, który zintegrował zaawansowane rozpoznawanie linii papilarnych z cylindrami zamków. Jeżeli chcesz raz na zawsze uporządkować temat kluczy i korzystać z wejścia „na palec” z opcją pełnej zdalnej obsługi przez WIFIBOX3, PCB41 Plus spełnia tę obietnicę bez przerabiania drzwi i bez nerwów. Szczegóły oferty z kuponem VD40 czekają na stronie kampanii Black Friday WELOCK PCB41 Plus. Organizator przypomina przy tym, że to akcja limitowana czasowo i ilościowo, warto podjąć decyzję wtedy, gdy zniżka jest aktywna.