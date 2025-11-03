Microsoft unowocześnia Bluetooth w Windows 11, ale na razie tylko dla wybranych

Podsumowanie artykułu . . .

Współdzielenie dźwięku dzięki BLE Audio

Nowości dotyczą bowiem na razie tylko użytkowników z programu Windows Insider i dotyczą właśnie standardu Bluetooth LE Audio – w kompilacji Windows 11 Insider Preview 26220.7051 przeznaczonej dla kanałów Dev i Beta stopniowo wdrażana jest bowiem funkcja udostępniania audio. System wykorzystuje technologię rozgłoszeniową (broadcast) LE Audio do równoczesnego przesyłania strumienia do dwóch oddzielnych akcesoriów Bluetooth. Aby skorzystać z tej opcji, trzeba sparować dwa kompatybilne urządzenia z komputerem, a następnie użyć specjalnego kafelka w obszarze szybkich ustawień. Dezaktywacja współdzielenia wymaga jednego kliknięcia, co stanowi niewątpliwą zaletę całego rozwiązania.

Funkcja znajduje się w fazie podglądu, co oznacza, że Microsoft aktywnie zbiera opinie użytkowników. Testerzy mogą przesyłać swoje uwagi przez aplikację Feedback Hub w kategorii dotyczącej jakości dźwięku Bluetooth.

Czytaj też: Ta 640-kW pompa ciepła zamienia odpady w złoto

Na razie to zabawa dla wybranych

Na chwilę obecną funkcja działa wyłącznie na wybranych komputerach Copilot+ PC. Od 31 października 2025 roku wsparcie obejmuje modele Surface Laptop w wersjach 13,8″ i 15″ oraz Surface Pro 13″ – wszystkie wyposażone w procesory Qualcomm Snapdragon X. Dotyczy to zarówno wersji konsumenckich, jak i przeznaczonych dla biznesu.

Lista kompatybilnego sprzętu ma się wkrótce poszerzyć. Microsoft zapowiedział wsparcie dla Samsung Galaxy Book5 360, Galaxy Book5 Pro i Galaxy Book5 Pro 360 z procesorami Intel Core Ultra Series 200. Dołączą do nich Samsung Galaxy Book4 Edge oraz dodatkowe modele Surface Laptop 13-calowy i Surface Pro 12-calowy z różnymi układami. Jak na razie nawet plany wdrożenia są zatem dość ograniczone i choć Microsoft planuje rozszerzenie współdzielenia na kolejne komputery z Windows 11, to jednak nie podaje żadnych terminów.

Aby skorzystać ze współdzielenia, nie tylko komputer musi je wspierać – także słuchawki muszą wspierać LE Audio. Wśród sprawdzonych modeli znajdują się Samsung Galaxy Buds2 Pro, Buds3 i Buds3 Pro oraz Sony WH-1000XM6, BLE pojawia się także w mniej znanych modelach, ale jak na razie BLE Audio to raczej dodatek, a nie obowiązkowa funkcja. Nowa usługa współpracuje również z nowoczesnymi aparatami słuchowymi od ReSound i Beltone, które mają wbudowaną obsługę tego standardu.

Co dalej z rozwojem funkcji

Wprowadzenie udostępniania dźwięku w Windows 11 to krok we właściwym kierunku. Bardzo chciałbym, by był sygnałem poważniejszej przebudowy wsparcia BT w Windows, by system pod względem bezprzewodowego dźwięku wysokiej jakości przestał przypominać ubogiego brata Androida. Microsoftowi się jednak chyba nie spieszy – nawet testy udostępniania przez BLE jeszcze potrwają i dopiero po ich (oby udanym) zakończeniu funkcja powinna trafić do wszystkich użytkowników Windows 11 w przyszłych aktualizacjach.