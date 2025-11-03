powrót

Microsoft unowocześnia Bluetooth w Windows 11, ale na razie tylko dla wybranych

Andrzej Libiszewski
03.11.2025|Przeczytasz w 3 minuty
Stos Bluetooth w Windows 11 nie należy niestety do najnowocześniejszych. Ubogi zestaw kodeków, brak oficjalnego wsparcia dla kodeków wysokoprzepływnych, brak wsparcia Bluetooth Low Energy Audio – to wszystko już dawno powinno doczekać się poważnej rekonstrukcji. I być może przed nami mamy zwiastun, że taka nadejdzie, co prawda mogą się nią cieszyć na razie tylko nieliczni.
Współdzielenie dźwięku dzięki BLE Audio

Nowości dotyczą bowiem na razie tylko użytkowników z programu Windows Insider i dotyczą właśnie standardu Bluetooth LE Audio – w kompilacji Windows 11 Insider Preview 26220.7051 przeznaczonej dla kanałów Dev i Beta stopniowo wdrażana jest bowiem funkcja udostępniania audio. System wykorzystuje technologię rozgłoszeniową (broadcast) LE Audio do równoczesnego przesyłania strumienia do dwóch oddzielnych akcesoriów Bluetooth. Aby skorzystać z tej opcji, trzeba sparować dwa kompatybilne urządzenia z komputerem, a następnie użyć specjalnego kafelka w obszarze szybkich ustawień. Dezaktywacja współdzielenia wymaga jednego kliknięcia, co stanowi niewątpliwą zaletę całego rozwiązania.

Funkcja znajduje się w fazie podglądu, co oznacza, że Microsoft aktywnie zbiera opinie użytkowników. Testerzy mogą przesyłać swoje uwagi przez aplikację Feedback Hub w kategorii dotyczącej jakości dźwięku Bluetooth.

Na razie to zabawa dla wybranych

Na chwilę obecną funkcja działa wyłącznie na wybranych komputerach Copilot+ PC. Od 31 października 2025 roku wsparcie obejmuje modele Surface Laptop w wersjach 13,8″ i 15″ oraz Surface Pro 13″ – wszystkie wyposażone w procesory Qualcomm Snapdragon X. Dotyczy to zarówno wersji konsumenckich, jak i przeznaczonych dla biznesu.

Lista kompatybilnego sprzętu ma się wkrótce poszerzyć. Microsoft zapowiedział wsparcie dla Samsung Galaxy Book5 360, Galaxy Book5 Pro i Galaxy Book5 Pro 360 z procesorami Intel Core Ultra Series 200. Dołączą do nich Samsung Galaxy Book4 Edge oraz dodatkowe modele Surface Laptop 13-calowy i Surface Pro 12-calowy z różnymi układami. Jak na razie nawet plany wdrożenia są zatem dość ograniczone i choć Microsoft planuje rozszerzenie współdzielenia na kolejne komputery z Windows 11, to jednak nie podaje żadnych terminów.

Windows

Aby skorzystać ze współdzielenia, nie tylko komputer musi je wspierać – także słuchawki muszą wspierać LE Audio. Wśród sprawdzonych modeli znajdują się Samsung Galaxy Buds2 Pro, Buds3 i Buds3 Pro oraz Sony WH-1000XM6, BLE pojawia się także w mniej znanych modelach, ale jak na razie BLE Audio to raczej dodatek, a nie obowiązkowa funkcja. Nowa usługa współpracuje również z nowoczesnymi aparatami słuchowymi od ReSound i Beltone, które mają wbudowaną obsługę tego standardu.

Co dalej z rozwojem funkcji

Wprowadzenie udostępniania dźwięku w Windows 11 to krok we właściwym kierunku. Bardzo chciałbym, by był sygnałem poważniejszej przebudowy wsparcia BT w Windows, by system pod względem bezprzewodowego dźwięku wysokiej jakości przestał przypominać ubogiego brata Androida. Microsoftowi się jednak chyba nie spieszy – nawet testy udostępniania przez BLE jeszcze potrwają i dopiero po ich (oby udanym) zakończeniu funkcja powinna trafić do wszystkich użytkowników Windows 11 w przyszłych aktualizacjach.

