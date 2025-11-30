Radary wojskowe są bez szans. Chińczycy zrobili tarczę stealth z gąbki do kąpieli

Podsumowanie artykułu . . .

Od lat inżynierowie szukają sposobu, aby połączyć trzy cechy, które zwykle trudno pogodzić: wysoką skuteczność pochłaniania fal, niewielką grubość i masę oraz rozsądne koszty produkcji. Klasyczne rozwiązania stealth opierają się na złożonych, drogich kompozytach i warstwach o precyzyjnie dobranych parametrach elektrycznych i magnetycznych. Oto jednak chińscy badacze właśnie udowodnili, że naturalna, porowata struktura wspomnianej rośliny po odpowiedniej obróbce może pełnić funkcję ultracienkiego, zaawansowanego pochłaniacza fal elektromagnetycznych. Innymi słowy, z niepozornego, lekkiego materiału stworzyli coś, co w wojskowym żargonie zbliża się do “czapki niewidki” przeciwko radarom.

Ultralekka powłoka z rośliny sprawia, że myśliwiec znika z nieba. Tak wygląda nowe oblicze stealth

Opracowany przez specjalistów z Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej oraz China Aerospace Science and Industry Corporation materiał oznaczony jako NCO-2 ma zaledwie 4 milimetry grubości, ale jego możliwości są naprawdę imponujące. Wykonana z niego powłoka pochłania ponad 99,99 procent padających fal elektromagnetycznych w paśmie Ku obejmującym częstotliwości od 12 do 18 GHz. Właśnie w tym zakresie pracuje większość współczesnych radarów wojskowych i systemów śledzących.

Trukwa Gąbka luffa

Skuteczność nowego rozwiązania wyraża się w konkretnych liczbach, bo materiał redukuje intensywność odbitych sygnałów radarowych niemal 700 razy. W praktyce oznacza to, że samolot stealth o pionowym polu przekroju radarowego wynoszącym 50 metrów kwadratowych mógłby zostać zredukowany do obszaru mniejszego niż 1 metr kwadratowy. Taki obiekt staje się praktycznie niewidzialny dla radarów kosmicznych oraz naziemnych systemów wykrywania.

Co szczególnie istotne, powłoka zachowuje swoją skuteczność nawet przy wiązce radarowej pochodzącej z góry, co ma kluczowe znaczenie w dobie satelitów szpiegowskich i orbitalnych systemów wczesnego ostrzegania.

Naturalna architektura jako inspiracja dla inżynierów

Sekret niezwykłych właściwości NCO-2 tkwi w trójwymiarowej strukturze włókien celulozowych pochodzących z gąbki luffa. Naukowcy poddali roślinny materiał procesowi karbonizacji, który przekształcił organiczne włókna w lekkie, przewodzące rusztowanie o unikalnych cechach. W efekcie fale elektromagnetyczne padające na powierzchnię powłoki nie odbijają się od niej jak od lustra, a zamiast tego wnikają w labiryntowe pory materiału. Tam wielokrotnie odbijają się między mikroskopijnymi ściankami, co znacznie wydłuża czas absorpcji energii. Skarbonizowana struktura luffa przekształca energię mikrofalową w ciepło, które następnie rozprasza się w otoczeniu.

Chiński myśliwiec J-36

Badacze nie ograniczyli się jednak do samej karbonizacji. W procesie hydrotermalnym wprowadzili do struktury magnetyczne nanocząstki tlenku niklu i kobaltu, które wzmocniły właściwości strat magnetycznych materiału. Te drobiny zregulowały również właściwości dielektryczne i zoptymalizowały dopasowanie impedancji, czyli parametru mającego fundamentalne znaczenie dla skutecznego pochłaniania fal radarowych.

Ekologiczne podejście w technologiach obronnych

W czasach, gdy przemysł zbrojeniowy kojarzy się głównie z drogimi, zaawansowanymi materiałami syntetycznymi, pomysł chińskich naukowców wyróżnia się na tle dotychczasowych rozwiązań. Wykorzystanie odnawialnego surowca roślinnego zamiast kompozytów petrochemicznych otwiera nową ścieżkę rozwoju technologii stealth. Badania opublikowane w czasopiśmie High Power Laser and Particle Beams stanowią podstawę teoretyczną i eksperymentalną dla rozwoju zielonych, wysokowydajnych kompozytów na bazie węgla pochodzącego z biomasy. Takie podejście może zmienić nie tylko przemysł obronny, ale też znaleźć zastosowanie w cywilnych aplikacjach pochłaniania fal elektromagnetycznych, bo od ochrony przed promieniowaniem w budynkach po systemy telekomunikacyjne.

Trzeba jednak przyznać, że choć technologia została opracowana z myślą o zastosowaniach wojskowych, to jej potencjał wykracza daleko poza maskowanie samolotów bojowych. Lekka, cienka i skuteczna powłoka z przetworzonej luffa może zrewolucjonizować sposób projektowania systemów ochrony przed falami elektromagnetycznymi w różnych dziedzinach życia. Warto jednak zachować zdrowy sceptycyzm, bo od laboratoryjnych sukcesów do praktycznego wdrożenia droga bywa długa i wyboista.

Perspektywy rozwoju i realne zastosowania

Chińskie osiągnięcie pokazuje, że natura wciąż może zaskakiwać inżynierów swoimi rozwiązaniami. Pomysł wykorzystania struktury zwykłej gąbki roślinnej do stworzenia zaawansowanej technologii militarnej brzmi niemal jak science fiction, ale badania wyraźnie wskazują na realny potencjał takiego podejścia. Jeśli technologia okaże się skalowalna i opłacalna ekonomicznie, to może znacząco obniżyć koszty produkcji systemów stealth. To z kolei otworzyłoby drogę do szerszego zastosowania podobnych rozwiązań nie tylko w sektorze wojskowym, ale również w cywilnym. Pierwsze lepsze przykłady? Budynki chronione przed promieniowaniem elektromagnetycznym czy urządzenia elektroniczne z lepszą ochroną przed zakłóceniami.

Niezależnie od wojskowych zastosowań, sama koncepcja wykorzystania naturalnych, odnawialnych materiałów w zaawansowanych technologiach wydaje się niezwykle obiecująca. Być może właśnie obserwujemy początek nowego trendu w inżynierii materiałowej, gdzie rozwiązania inspirowane naturą zastąpią drogie syntetyczne kompozyty.