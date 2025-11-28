Clam Ace 2. Słuchawki z baterią na ponad 100 godzin odtwarzania

Podsumowanie artykułu . . .

Clam Ace 2 to akumulator, któremu nie dasz łatwo rady

W dobie powszechnego korzystania z urządzeń mobilnych pojemność akumulatora stała się parametrem często decydującym o wyborze sprzętu. Widać to po najnowszych premierach smartfonów, trend do wydłużania czasu pracy dotarł też do słuchawek. Nawet doskonała jakość dźwięku schodzi bowiem na drugi plan, gdy urządzenie odmawia współpracy w kluczowym momencie. Większość użytkowników uznaje za satysfakcjonujący czas pracy mieszczący się w przedziale 40-70 godzin pomiędzy ładowaniami, ale można przecież lepiej.

Największym pożeraczem energii w nowoczesnych słuchawkach pozostaje funkcja aktywnego tłumienia hałasu. Technologia ANC wymaga stałej pracy mikrofonów i procesorów analizujących dźwięki dookoła, nawet gdy słuchawki niczego nie odtwarzają. A to znacząco ogranicza żywotność baterii i dlatego producenci w specyfikacjach niemal zawsze podają osobno czas pracy z włączonym i wyłączonym trybem redukcji szumów. Różnica między tymi wartościami może sięgać nawet połowy deklarowanego czasu działania.

Model Clam Ace 2 wyposażono w baterię o pojemności 600 mAh, co według producenta ma zapewniać ponad 100 godzin ciągłego odtwarzania muzyki przy wyłączonym trybie ANC. To wynik znacząco przewyższający ofertę większości konkurentów w tej klasie cenowej – wystarczający, by obejrzeć 50 pełnometrażowych filmów po 2 godziny każdy albo 150 odcinków typowego serialu na jednym ładowaniu.

Bardziej interesujący jest rzecz jasna czas pracy z włączoną redukcją hałasu – i tu wynik jest również bardzo dobry, gdyż Clam Ace 2 mają być zdolne do działania przez około 60 godzin, podczas gdy inne modele w podobnej cenie zwykle oferują 30-40 godzin pracy z włączonym ANC. I to już oznacza, że ładować takie słuchawki możemy co tydzień albo… co parę tygodni, jeśli korzystamy z nich rozsądnie.

Producent nie zapomniał o funkcji szybkiego ładowania przez złącze USB-C. Według deklaracji zaledwie 10 minut podłączenia do źródła zasilania ma wystarczyć na 8 godzin odsłuchu.