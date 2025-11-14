Disney+ podnosi ceny dla obecnych klientów, od grudnia pakiet Premium za 59,99 zł

Podsumowanie artykułu . . .

Niespodzianki nie ma, nowy cennik Disney+ od grudnia 2025

Zmiany cen dla obecnych subskrybentów wejdą w życie wraz z pierwszym cyklem rozliczeniowym przypadającym po 11 grudnia 2025 r. Użytkownicy powinni otrzymać (lub już otrzymali jak nasz naczelny) stosowne powiadomienia mailowe informujące o nadchodzącej zmianie.

Nowe miesięczne stawki prezentują się następująco:

Pakiet Premium: Cena wzrasta z 49,99 zł do 59,99 zł miesięcznie (podwyżka o 10 zł). W ramach abonamentu możemy korzystać z jakości 4K UHD/HDR, dźwięku Dolby Atmos oraz możliwości oglądania na 4 urządzeniach jednocześnie.

Cena wzrasta z 49,99 zł do (podwyżka o 10 zł). W ramach abonamentu możemy korzystać z jakości 4K UHD/HDR, dźwięku Dolby Atmos oraz możliwości oglądania na 4 urządzeniach jednocześnie. Pakiet Standard: Cena wzrasta z 29,99 zł do 34,99 zł miesięcznie (podwyżka o 5 zł). W ramach abonamentu możemy korzystać z jakości Full HD (1080p), dźwięku 5.1 oraz możliwości oglądania na 2 urządzeniach jednocześnie.

Czytaj też: Znaleźli w Afryce złoto warte miliardy. To największe złoże od dziesięcioleci

Podwyżka dotyczy niestety także subskrypcji opłacanych z góry za rok, których ceny będą wynosić:

Premium (rocznie): Nowa cena to 599,90 zł (wcześniej 499,90 zł).

Nowa cena to 599,90 zł (wcześniej 499,90 zł). Standard (rocznie): Nowa cena to 349,90 zł (wcześniej 299,90 zł).

Jeśli nawet nie otrzymaliście jeszcze powiadomienia o zmianie ceny, to wchodząc w ustawienia konta Disney+ system najprawdopodobniej także powiadomi was o podwyżce (tak zrobił u mnie) oraz da możliwość jej akceptacji – brak oczywiście oznacza zakończenie subskrypcji. Przy okazji zaglądania do ustawień konta zauważyłem także pojawienie się opcji dodania „dodatkowego użytkownika” spoza gospodarstwa domowego (być może była tam już wcześniej, tylko tego nie zauważyłem) – jest to sposób Disneya na ograniczenie procederu współdzielenia kont. Koszt takiej dodatkowej usługi ustalono na 20,99 zł miesięcznie.