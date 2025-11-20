Samsung nie zapomina o starszych modelach zegarków. Galaxy Watch 6 dostaje potężną aktualizację One UI 8

Podsumowanie artykułu . . .

Najnowsze zegarki Watch 8 oraz Watch Ultra trafiły na rynek z najświeższą wersją One UI 8 Watch i systemem Wear OS 6, ale Samsung konsekwentnie dostarcza ten duży pakiet odświeżeń również na starsze generacje. Po udanej aktualizacji Watch 7 i Watch Ultra (32 GB), teraz nadszedł moment na modele z poprzedniego roku: Galaxy Watch 6 oraz Watch 6 Classic. To coś więcej niż drobna łatka – to kompletny lifting oprogramowania.

Stabilne One UI 8 Watch dla Galaxy Watch 6

Zgodnie z doniesieniami udostępnionymi przez leakera Alfatürka na platformie X, Samsung oficjalnie zakończył fazę beta-testów i rozpoczął stabilną dystrybucję One UI 8 Watch (Wear OS 6) dla serii Galaxy Watch 6. Cały program beta trwał niespełna dwa miesiące, co świadczy o tym, że producentowi zależało na szybkim wprowadzeniu nowości.

Podobnie jak miało to miejsce w przypadku innych dużych aktualizacji, obecny proces wdrażania rozpoczął się od Korei Południowej, a numerem firmware jest CYK2. Fakt, że stabilna wersja jest już dostępna na rynku macierzystym, zwiastuje, że na szeroką globalną dystrybucję nie będziemy musieli długo czekać. Możemy spodziewać się, że w ciągu najbliższych dni lub tygodni aktualizacja trafi do kolejnych regionów, w tym Europy.

Czytaj też: Realme UI 7.0 trafia do średniej półki. Szykujcie się na nowości

Aby sprawdzić, czy One UI 8 Watch jest już dostępny na Twoim zegarku, wystarczy otworzyć aplikację Wearable na smartfonie, przejść do Ustawień zegarka > Aktualizacja oprogramowania zegarka > Pobierz i zainstaluj.

Co nowego w środku? Indeks Wieku, coaching i otwarte tarcze

Aktualizacja do One UI 8 Watch w połączeniu z Wear OS 6 to największy zastrzyk funkcji od czasu premiery zegarków z serii Watch 6. Oprogramowanie nie tylko odświeża interfejs użytkownika, dając urządzeniom „nowy powiew życia”, ale wprowadza też znaczące usprawnienia w sferze zdrowia i personalizacji.

Nowy software wzbogaca możliwości śledzenia kondycji o bardziej spersonalizowany coaching. Oznacza to, że plany treningowe i porady są lepiej dopasowane do naszych faktycznych wyników i potrzeb regeneracyjnych.

Najbardziej intrygującą nowością jest wprowadzenie nowej metryki, czyli Indeksu Wieku (AGE Index). To funkcja, która analizuje różne parametry zdrowotne (takie jak kondycja sercowo-naczyniowa, tętno spoczynkowe, jakość snu, czy poziom aktywności) i ocenia, jak Twój organizm funkcjonuje w porównaniu do wieku chronologicznego. Użytkownik zyskuje więc wgląd w swój “wiek biologiczny” na podstawie sprawności fizycznej.

Dla miłośników customizacji ważną wiadomością jest wsparcie dla Google Watch Face Format. Ta standaryzacja ułatwia zewnętrznym deweloperom (i aplikacjom takim jak Facer) tworzenie i implementowanie bogatszych, bardziej złożonych i wizualnie atrakcyjnych tarcz zegarka. To otwiera praktycznie nieograniczone możliwości personalizacji wyglądu naszego Watch 6.

Czytaj też: Rewolucja w planowaniu podróży właśnie nadeszła. Google AI znajduje najtańsze loty w sekundę

Kolejka do odświeżenia — kto następny po Watch 6?

Szybkość Samsunga jest godna pochwały, zwłaszcza w porównaniu do niektórych konkurentów. Producent ma już ustaloną listę urządzeń, które czekają na swoją kolej.

Galaxy Watch 5 / Watch 5 Pro — aktualnie trwa dla nich program beta (rozpoczęty na początku miesiąca). Biorąc pod uwagę podobny harmonogram i niemal identyczne podzespoły wewnętrzne jak w Watch 6, możemy spodziewać się stabilnej premiery pod koniec grudnia lub na początku stycznia. Galaxy Watch 4 – to pierwsza generacja zegarków Samsunga z systemem Wear OS. Choć firma obiecała dostarczyć im aktualizację opartą na Wear OS 6, nie ogłoszono jeszcze żadnych konkretnych ram czasowych rozpoczęcia testów beta ani wydania stabilnego. Warto też pamiętać, że ze względu na ograniczenia sprzętowe funkcji może być mniej.

Stabilna aktualizacja One UI 8 Watch dla Galaxy Watch 6 to dowód na to, że Samsung traktuje swoją linię produktów ubieralnych niezwykle poważnie i długoterminowo. Połączenie ulepszeń wizualnych, zaawansowanych funkcji zdrowotnych (jak Indeks Wieku) oraz nowego, wydajniejszego systemu Wear OS 6 sprawi, że nawet starsze Watch 6 poczują się jak zupełnie nowe urządzenia. W oczekiwaniu na globalne udostępnienie możemy cieszyć się faktem, że koreański gigant nie zapomniał o swojej lojalnej bazie klientów.