Wielka aktualizacja zegarków Garmin już dostępna. Sprawdź czy Twój model otrzyma wszystkie funkcje

Funkcja „Status zdrowia” jako system wczesnego ostrzegania

Nowa funkcja Status zdrowia wykorzystuje dane z nocnego odpoczynku do oceny kondycji organizmu. System analizuje tętno, zmienność rytmu serca, oddech, temperaturę skóry i poziom wysycenia krwi tlenem, porównując zebrane wyniki z indywidualnymi wzorcami użytkownika. Kiedy parametry wykraczają poza ustalone normy, urządzenie sygnalizuje potencjalne przemęczenie, przeciążenie lub rozwijającą się infekcję. Informacje trafiają zarówno na wyświetlacz zegarka, jak i do aplikacji Garmin Connect, umożliwiając szybką ocenę sytuacji.

Pełne wsparcie funkcji, obejmujące zarówno zegarek, jak i aplikację, otrzymają użytkownicy modeli Fenix 8, Enduro 3, Tactix 8, Quatix 8 AMOLED, D2 Mach 2, Venu X1, Venu 4, D2 Air X15, Vívoactive 6 oraz Forerunner 570 i 970.

W przypadku starszych urządzeń, w tym Venu 3, Vívoactive 5, serii Forerunner (165, 255, 265, 955, 965), Fenix 7, Epix Gen 2, MARQ Gen 2, Enduro 2 oraz linii Instinct, Status zdrowia dostępny jest wyłącznie w aplikacji. To wciąż wartościowe narzędzie, choć pozbawione możliwości natychmiastowego podglądu na zegarku.

Nowe możliwości dla użytkowników Garmin Edge

Garmin to oczywiście nie tylko smartwatche – aktualizację otrzymają także liczniki rowerowe Edge, które zyskają zestaw funkcji mających ułatwić planowanie tras i kontrolowanie wysiłku. Inteligentne odżywianie (Smart Fueling) sugeruje optymalne ilości płynów i węglowodanów do spożycia podczas jazdy, uwzględniając aktualny stan organizmu, warunki atmosferyczne i charakterystykę trasy. Na ekranie urzędzania będą mogły się wyświetlać nakładki pogodowe z informacjami o opadach, radarem oraz kierunkiem wiatru, eliminując konieczność sięgania po smartfon podczas jazdy. Ulepszony przewodnik mocy dynamicznie dostosowuje cele treningowe, biorąc pod uwagę zmęczenie, siłę wiatru i w przypadku jazdy w górach – aklimatyzację wysokościową.

Analiza przełożeń to funkcja skierowana do posiadaczy elektronicznych przerzutek, pozwalająca po zakończeniu jazdy sprawdzić rozkład czasu na poszczególnych biegach, co może pomóc w optymalizacji kadencji i efektywności pedałowania. Rozbudowana funkcja GroupRide oferuje teraz porównanie parametrów jazdy z wynikami grupy, obejmując prędkość, tętno, moc, kadencję i waty na kilogram. System integruje również komunikację między uczestnikami i śledzenie ich lokalizacji.

Pełny pakiet nowości, włączając inteligentne odżywianie, nakładki pogodowe, analizę przełożeń, ulepszony przewodnik mocy i komplet funkcji GroupRide, trafia do modeli Edge 550, Edge 850 i Edge 1050. Modele Edge 540, 840 i 1040 otrzymują ograniczoną wersję GroupRide, umożliwiającą przeglądanie jedynie średnich wyników grupy bez szczegółowych porównań. Edge MTB dostaje najprostszą implementację tej funkcji, oferującą podstawowy podgląd wyników grupy.

Użytkownicy płatnej subskrypcji Garmin Connect+ zyskują dostęp do map 3D, które przedstawiają trasy, szlaki i kursy w formie realistycznej topografii terenu. Trójwymiarowy widok ułatwia ocenę przewyższeń i przebiegu trasy przed rozpoczęciem aktywności, a także analizę wykonanych treningów w podsumowaniach.