Karty GeForce RTX 50xx SUPER mogą nie trafić do sprzedaży z powodu braków pamięci

Podsumowanie artykułu . . .

Seria RTX 50xx SUPER stoi pod znakiem zapytania

Według wcześniejszych przecieków, modele GeForce RTX 5070 SUPER, RTX 5070 Ti SUPER i RTX 5080 SUPER miały otrzymać od 18 do 24 GB pamięci GDDR7. To znacząco więcej niż oferują podstawowe wersje, typowo uzbrojone w 12 lub 16 GB VRAM i zdecydowanie poprawiłoby to obsługę bardziej wymagających tytułów. Nvidia co prawda nigdy oficjalnie nie potwierdziła istnienia serii SUPER, ale też nikt nie miał większych wątpliwości, że powstanie i że premiera była planowana na pierwszą połowę 2026 roku. Informacje pochodziły bowiem od uznanego informatora Kopite7kimi, którego wcześniejsze przewidywania często się sprawdzały. Teraz jednak te same źródła sugerują, że cały projekt może zostać odłożony na półkę lub całkowicie zarzucony.

AI pożarło rynek kart graficznych dla graczy – bez pamięci GDDR7 się daleko nie zajedzie

Główną przyczyną kłopotów są poważne trudności w zaopatrzeniu w moduły GDDR7 o pojemności 3 GB. W ostatnim czasie ceny pamięci DRAM poszły znacząco w górę (i raczej nie jest to koniec podwyżek), a winowajcą jest dynamicznie rozwijający się sektor sztucznej inteligencji – ogromne zapotrzebowanie firm pracujących nad systemami AI pochłania dostępne moce produkcyjne, pozostawiając niewiele zasobów dla innych branż. Sytuacja komplikuje się dodatkowo, ponieważ NVIDIA planuje wykorzystać takie same moduły pamięci w laptopowych wersjach układów GeForce RTX 5090 i RTX 6000 PRO. Producent musi więc dzielić i tak ograniczone zasoby między różne linie produktów, a priorytety mogą nie leżeć po stronie desktopowych kart dla graczy.

Czytaj też: Z aplikacją mObywatel zapiszesz się na szkolenia obronne wGotowości

Co więcej, nawet jeśli nowe karty by powstały, to znaczący wzrost kosztów pamięci oznaczałby, że Nvidia miałaby problem z utrzymaniem konkurencyjnych cen dla nowych kart – a przecież już obecne wersje są krytykowane (raczej słusznie) za zbyt wysokie ceny. Seria Super mogłaby zatem okazać się zbyt ryzykowna. Należy też poważnie się liczyć z tym, że rosnące ceny standardowych modułów 2 GB GDDR7 też mogą wkrótce przełożyć się na podwyżki cen kart już dostępnych w sprzedaży.

Wszystkie te przypuszczenia oparte są oczywiście na nieoficjalnych informacjach i można się pocieszać „a może się nie sprawdzi”. Niestety, wzrosty cen pamięci są faktem, widać to nawet po zwykłych modułach DDR5 dla komputerów stacjonarnych, a nadzieja na zahamowanie trendu jest odległa. Obawiam się więc, że naprawdę na rozbudowane karty graficzne Blackwell sobie trochę poczekamy.